Crimen y Justicia
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Hallaron más de 770 kilos de hojas de coca escondidos en un camión en Tucumán

Un control sobre la ruta 307 permitió descubrir un doble fondo en la caja de un camión Mercedes Benz adulterado. La Justicia federal ordenó el secuestro del vehículo y del cargamento

Gendarmería Nacional secuestró 779 kilos de hojas de coca ocultos en un doble fondo de un camión
Gendarmería Nacional secuestró 779 kilos de hojas de coca ocultos en un doble fondo de un camión
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Un control de Gendarmería Nacional terminó con el hallazgo de 779 kilos de hojas de coca ocultos en un doble fondo de un camión térmico que circulaba por la Ruta Provincial 307, en la provincia de Tucumán. El procedimiento se realizó durante la tarde del martes, cuando los efectivos detectaron irregularidades en la estructura del vehículo y avanzaron con una inspección más profunda.

El operativo estuvo a cargo de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71 “Aguilares”, que detuvo la marcha de un camión Mercedes Benz a la altura del kilómetro 106 de la ruta. La Ruta donde se llevó a cabo el procedimiento es un camino muy transitado que vincula Tafí del Valle con distintos puntos de Tucumán y con conexiones hacia otras provincias. El conductor indicó que había partido desde Cafayate, en la provincia de Salta, y que tenía como destino final San Miguel de Tucumán.

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Cuando los gendarmes solicitaron la apertura de las puertas traseras, comprobaron que la caja térmica estaba vacía. Sin embargo, los uniformados advirtieron señales que alteraron el curso del control: las uniones de las placas metálicas presentaban rasgos fuera de lo habitual y las dimensiones internas no coincidían con la estructura exterior del rodado.

Esa situación llevó a los agentes a revisar con mayor detalle el camión y a utilizar un escáner móvil. La tecnología permitió detectar cuerpos extraños dentro del armazón, bajo la sospecha que el vehículo había sido adaptado para ocultar mercadería.

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Tras una inspección con escáner móvil, los gendarmes confirmaron la presencia de bultos ocultos
Tras una inspección con escáner móvil, los gendarmes confirmaron la presencia de bultos ocultos

Con intervención del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, los efectivos obtuvieron autorización para avanzar sobre la estructura. Tras retirar una de las piezas externas, encontraron un doble fondo acondicionado para esconder la carga. El procedimiento continuó luego en la sede de la unidad, donde el personal desmontó parte del chasis y de la caja para extraer el contenido oculto.

Del compartimiento salieron 32 bultos confeccionados con bolsas arpilleras y de nylon, todos cargados con hojas de coca en estado natural. El pesaje final arrojó un total de 779 kilos, una cantidad que ubicó al caso entre los procedimientos de mayor volumen informados en los últimos días en esa zona del noroeste argentino.

El operativo permitió extraer 32 bultos con hojas de coca en estado natural que estaban disimulados en la estructura del camión
El operativo permitió extraer 32 bultos con hojas de coca en estado natural que estaban disimulados en la estructura del camión

Según La Gaceta, el conductor del camión es un ciudadano argentino mayor de edad. Además, personal de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional informó que registraba antecedentes vinculados con infracciones a la Ley 22.415 y a normas nacionales de tránsito y transporte automotor de cargas. Ese dato quedó incorporado al expediente como parte de los elementos que analiza la Justicia.

La Ley 22.415, conocida como Código Aduanero, regula entre otros puntos las infracciones y delitos relacionados con el ingreso, egreso y circulación de mercaderías. En esta causa, la referencia a antecedentes no implica una condena nueva, pero sí integra la información que manejan los investigadores al momento de reconstruir el contexto del traslado y la posible finalidad de la carga.

El magistrado interviniente dispuso el decomiso de las hojas de coca y del vehículo utilizado para transportarlas. También resolvió que el chofer quedara supeditado a la causa, una medida que implica que permanece sometido al proceso judicial mientras la pesquisa avanza sobre el origen de la mercadería, la forma en que se preparó el ocultamiento y el destino previsto del cargamento.

La investigación busca establecer quiénes participaron en ese acondicionamiento y en qué tramo del recorrido se incorporó la carga. Otro eje del expediente pasa por definir si el conductor actuó solo o si integraba una red de transporte más amplia. Los peritajes sobre el vehículo, sumados a la documentación de viaje y a los registros de circulación, aparecen como piezas centrales para determinar la trazabilidad del traslado.

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