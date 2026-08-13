Desbarataron una casa de apuestas clandestinas que funcionaba en un kiosco de Mar del Plata

Agentes de la DDI realizan un allanamiento en un kiosco de Mar del Plata, en el marco de una investigación por apuestas clandestinas (0223)

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Una investigación iniciada tras una denuncia anónima permitió a las autoridades desbaratar una casa de apuestas que operaba de manera ilegal en el interior de un kiosco del Mercado Comunitario Central de Mar del Plata.

El operativo, que se llevó a cabo durante la mañana del miércoles, expuso el funcionamiento irregular de un comercio que, bajo la apariencia de un local de venta minorista, canalizaba apuestas sin contar con la habilitación provincial exigida por la normativa vigente.

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La intervención policial tuvo lugar en el establecimiento ubicado en Peña al 6600, donde se constató que el kiosco, lejos de limitarse a su actividad declarada, se utilizaba como pantalla para la organización de jugadas de quiniela y otros juegos de azar prohibidos por la ley sin la debida autorización.

La maniobra fue detectada tras un proceso de inteligencia que incluyó el análisis de movimientos en el local, recopilación de testimonios y el seguimiento de documentación sospechosa.

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Según informaron fuentes policiales al medio local 0223, el allanamiento fue autorizado por la Justicia en el marco de una causa por juego clandestino, delito tipificado en el artículo 301 bis del Código Penal.

Durante el procedimiento, los oficiales secuestraron $120.000 en efectivo, una computadora CPU, tres terminales posnet y un teléfono celular, además de documentación y folletería relacionada con la actividad investigada. Estos elementos serán sometidos a peritaje para determinar la magnitud del circuito ilegal y las posibles conexiones con otras redes de apuestas clandestinas en la región.

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Una mesa muestra la documentación, dinero en efectivo y dispositivos informáticos secuestrados durante un allanamiento a un kiosco por apuestas clandestinas en Mar del Plata (0223)

La pesquisa se inició el 8 de abril, cuando el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires recibió una denuncia anónima que advertía sobre la existencia de un comercio que realizaba apuestas sin contar con la debida autorización.

La información fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Delitos Económicos, bajo la dirección del fiscal David Bruna, quien delegó la investigación en el Gabinete de Delitos Económicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata.

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Durante el procedimiento, dos mujeres —de 62 y 38 años— fueron notificadas de la formación de la causa. Ambas quedaron supeditadas a la investigación judicial, aunque no se dispuso su detención preventiva. Los elementos incautados serán analizados en los próximos días para determinar el alcance de la operatoria y la posible participación de otras personas.

El juego clandestino constituye un delito penal en la provincia de Buenos Aires y está contemplado en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la organización y explotación de apuestas sin autorización estatal. La causa permanece a cargo de la UFI N°10 de Delitos Económicos, que continuará con el análisis de los elementos secuestrados y la toma de declaraciones a los involucrados.

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Según lo informado por el Ministerio Público, la investigación seguirá abierta mientras se determina el nivel de responsabilidad de las personas notificadas y la posible existencia de una red de captación más amplia. El avance de la causa podría derivar en nuevas medidas judiciales, incluyendo posibles allanamientos en otros puntos de la ciudad.