Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Desbarataron una casa de apuestas clandestinas que funcionaba en un kiosco de Mar del Plata

La Policía secuestró dinero, dispositivos electrónicos y documentación vinculada al juego ilegal. Hay dos mujeres detenidas

Dos hombres con chaquetas de la DDI y gorras, de espaldas, dentro de un kiosco con estanterías de productos variados y un freezer de helados
Agentes de la DDI realizan un allanamiento en un kiosco de Mar del Plata, en el marco de una investigación por apuestas clandestinas (0223)
Guardar

Una investigación iniciada tras una denuncia anónima permitió a las autoridades desbaratar una casa de apuestas que operaba de manera ilegal en el interior de un kiosco del Mercado Comunitario Central de Mar del Plata.

El operativo, que se llevó a cabo durante la mañana del miércoles, expuso el funcionamiento irregular de un comercio que, bajo la apariencia de un local de venta minorista, canalizaba apuestas sin contar con la habilitación provincial exigida por la normativa vigente.

PUBLICIDAD

La intervención policial tuvo lugar en el establecimiento ubicado en Peña al 6600, donde se constató que el kiosco, lejos de limitarse a su actividad declarada, se utilizaba como pantalla para la organización de jugadas de quiniela y otros juegos de azar prohibidos por la ley sin la debida autorización.

La maniobra fue detectada tras un proceso de inteligencia que incluyó el análisis de movimientos en el local, recopilación de testimonios y el seguimiento de documentación sospechosa.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes policiales al medio local 0223, el allanamiento fue autorizado por la Justicia en el marco de una causa por juego clandestino, delito tipificado en el artículo 301 bis del Código Penal.

Durante el procedimiento, los oficiales secuestraron $120.000 en efectivo, una computadora CPU, tres terminales posnet y un teléfono celular, además de documentación y folletería relacionada con la actividad investigada. Estos elementos serán sometidos a peritaje para determinar la magnitud del circuito ilegal y las posibles conexiones con otras redes de apuestas clandestinas en la región.

Una mesa blanca con signos de policía, documentación, recibos, billetes de dinero, teléfonos celulares y una computadora de escritorio
Una mesa muestra la documentación, dinero en efectivo y dispositivos informáticos secuestrados durante un allanamiento a un kiosco por apuestas clandestinas en Mar del Plata (0223)

La pesquisa se inició el 8 de abril, cuando el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires recibió una denuncia anónima que advertía sobre la existencia de un comercio que realizaba apuestas sin contar con la debida autorización.

La información fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Delitos Económicos, bajo la dirección del fiscal David Bruna, quien delegó la investigación en el Gabinete de Delitos Económicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata.

Durante el procedimiento, dos mujeres —de 62 y 38 años— fueron notificadas de la formación de la causa. Ambas quedaron supeditadas a la investigación judicial, aunque no se dispuso su detención preventiva. Los elementos incautados serán analizados en los próximos días para determinar el alcance de la operatoria y la posible participación de otras personas.

El juego clandestino constituye un delito penal en la provincia de Buenos Aires y está contemplado en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la organización y explotación de apuestas sin autorización estatal. La causa permanece a cargo de la UFI N°10 de Delitos Económicos, que continuará con el análisis de los elementos secuestrados y la toma de declaraciones a los involucrados.

Según lo informado por el Ministerio Público, la investigación seguirá abierta mientras se determina el nivel de responsabilidad de las personas notificadas y la posible existencia de una red de captación más amplia. El avance de la causa podría derivar en nuevas medidas judiciales, incluyendo posibles allanamientos en otros puntos de la ciudad.

Temas Relacionados

Desbarataroncasaapuestas clandestinaskioscoMar del Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Citaron a 14 personas por la causa contra Facundo Moyano por violencia de género: tres testigos clave declararán hoy

Luego de que el Ministerio Público Fiscal diera a conocer una serie de factores que habrían condicionado el testimonio de Candela Arizaga, se espera que los testimonios contribuyan a determinar las circunstancias en las que todo sucedió

Citaron a 14 personas por la causa contra Facundo Moyano por violencia de género: tres testigos clave declararán hoy

Hallaron más de 770 kilos de hojas de coca escondidos en un camión en Tucumán

Un control sobre la ruta 307 permitió descubrir un doble fondo en la caja de un camión Mercedes Benz adulterado. La Justicia federal ordenó el secuestro del vehículo y del cargamento

Hallaron más de 770 kilos de hojas de coca escondidos en un camión en Tucumán

Un preso fue asesinado de una puñalada por otro interno en un penal de Entre Ríos

El sospechoso es otro joven de la misma edad que fue separado del establecimiento y llevado a la Alcaidía policial. El jefe de la Policía indicó que “quedó grabada toda la secuencia de lo que pasó”, en tanto la familia reclamó que se revisen las cámaras de seguridad del penal al asegurar que no hubo ninguna pelea

Un preso fue asesinado de una puñalada por otro interno en un penal de Entre Ríos

Juicio por Loan Peña: este jueves declarará uno de los imputados por entorpecer la investigación

Se trata de Nicolás “El Americano” Soria, acusado de hacerse pasar como integrante de la Fundación Lucio Dupuy junto a otras nueve personas. Según la fiscalía, todos realizaron maniobras para frustrar o alterar el trabajo de los investigadores

Juicio por Loan Peña: este jueves declarará uno de los imputados por entorpecer la investigación

Operaron al nene de 2 años atacado por un dogo en Córdoba

El niño sufrió heridas graves en el rostro y el cráneo en un ataque ocurrido en Villa Caeiro. Permanece internado en el Hospital de Niños, donde los médicos siguen de cerca su evolución

Operaron al nene de 2 años atacado por un dogo en Córdoba

DEPORTES

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

El partido de Messi en su vuelta al Inter Miami tras despedir a su padre: su intento de gol olímpico y el gesto que le robó una sonrisa

Con la vuelta de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup

TELESHOW

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez que podrían enfurecer a Wanda Nara: “La hinchada firme”

El dolor de Santiago Artemis al recordar a su exnovio, a siete años de su trágica muerte: “Te extraño hoy y siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky advirtió que Ucrania necesita misiles Patriot para sobrevivir durante el invierno y destruir proyectiles rusos

Zelensky advirtió que Ucrania necesita misiles Patriot para sobrevivir durante el invierno y destruir proyectiles rusos

El portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen infringió las normas de la red social X: su cuenta fue suspendida

Permisos de trabajo para salvadoreños con TPS se extienden hasta el 9 de septiembre de 2026, informa USCIS

El régimen de Ortega y Murillo formalizó nuevas transferencias de bienes estatales al INSS

Deuda interna de El Salvador supera a la externa al cierre de junio de 2026