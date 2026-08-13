Liberaron a dos detenidos por la desaparición de Axel González, el joven que fue visto por última vez el 17 de mayo en Chaco

El joven de 21 años desapareció en la localidad de Fontana

Guardar

A casi tres meses de la desaparición de Axel González, el joven de 21 años que desapareció en la localidad de Fontana, provincia de Chaco, fueron liberados dos hombres que estaban detenidos acusados del delito de encubrimiento. Ahora, el único que se encuentra tras las rejas es Antonio “Cuno” Gómez, ex suegro de Axel.

Este miércoles el Equipo Fiscal Número 14, a cargo de Julieta Arolfo, dispuso liberar a Leonardo Nicolás Silva y a Antonio Omar Íñiguez. Los jóvenes estaban vinculados al entorno del adolescente y habían sido aprehendidos a fines de mayo y estaban con prisión preventiva desde el 8 de junio.

PUBLICIDAD

La decisión de la fiscal se vio fundamentada en la falta de pruebas contra los imputados. Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae que las muestras de sangre encontradas durante los allanamientos y las pericias realizadas a los teléfonos celulares de los detenidos dieron resultados negativos.

Según pudo saber este medio, Silva e Íñiguez deberán cumplir con ciertas medidas. Entre ellas, fijar y mantener domicilio; permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se les formulen; y abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad. A su vez, tienen prohibido acercarse a Aarón Tiziano Silvero, considerado testigo clave en la causa.

PUBLICIDAD

A casi tres meses de la desaparición de Axel, su familia no pierde la esperanza de encontrarlo

“Como yo siempre dije, ellos eran inocentes, tarde o temprano se iba a saber. La Justicia se iba a encargar de averiguar si ellos estaban implicados o no”, sostuvo María Inés Gómez, mamá de Axel.

Con estas dos liberaciones, la causa tiene como único detenido a “Cuno” Gómez, ex suegro del joven desaparecido. Su hija Lorena había tenido una relación con Axel y al comienzo de la investigación había sido aprehendida. Sin embargo, luego fue liberada.

PUBLICIDAD

“Yo sé que él está detrás de la desaparición de Axel, junto con esos policías que yo siempre apunté, y lo sigo haciendo. Ahora más que nunca estoy segura de que “Cuno” Gómez está metido también en esto”, manifestó María, en diálogo con el medio local N9.

La mujer sostiene que tres efectivos policiales estarían vinculados con la desaparición de su hijo, quien fue visto por última vez el pasado 17 de mayo. De acuerdo a varios testimonios, los agentes habrían interceptado al joven la misma noche en que se lo vio por última vez. Ese episodio se habría producido en la zona de Puerto Tirol, en las inmediaciones de Resistencia, cuando Axel caminaba junto a un amigo, Ariel Lázaro.

PUBLICIDAD

Lázaro declaró que González se mostró inquieto cuando apareció un patrullero en el lugar. Luego, empezó a correr y esa reacción derivó en que los efectivos salieran detrás de él. Desde ese momento se perdió su rastro.

Por otro lado, María apuntó contra la ex de su Axel: “Ella fue la perdición de mi hijo. Desde que se metió con esa mujer, mi hijo no tuvo vida”.

PUBLICIDAD

A pesar de que ya casi se cumplen tres meses de la desaparición del joven, su mamá no pierde la fe de encontrarlo. “Tengo confianza. Es lo que me mantiene viva, es lo que me mantiene de pie. La esperanza de saber dónde está mi hijo”, expresó. Y concluyó: “Yo sé que “Cuno” no está solo en esto. Hay gente más de arriba que está metida en la desaparición de Axel”.