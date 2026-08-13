Un preso fue asesinado de una puñalada por otro interno en un penal de Entre Ríos

El crimen ocurrió el martes por la noche en la Unidad Penal N°1 Dr. Juan J. O'Connor en Entre Ríos

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Un interno de 24 años murió el martes por la noche en la Unidad Penal Nº1 de Paraná tras recibir una puñalada en el pecho dentro del establecimiento penitenciario.

La víctima fue identificada como Esteban Bernal y fue atacado en el sector cercano al pabellón 14 por otro interno, cuando regresaban junto a un tercero de la escuela que funciona dentro de la cárcel.

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El episodio se produjo cerca de las 20.30 del martes a partir de una discusión que derivó en una pelea. Mientras uno de los presos seguía su recorrido, los otros dos quedaron involucrados en el hecho que derivó en la lesión mortal. El inspector general y jefe de la División Principal Cuerpo Penitenciario, Alejandro Mondragón, indicó a Elonce que, según los primeros elementos reunidos, los protagonistas habrían empezado un enfrentamiento a golpes de puño y en ese contexto uno de ellos hirió al otro con un cuchillo en la zona del tórax.

Al respecto, el funcionario aclaró que desconocen el motivo por el cual se produjo el enfrentamiento dado que entre los internos no existían problemas previos.

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La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Martín de Paraná por personal penitenciario. Cuando ingresó al centro asistencial, alrededor de las 21, estaba inconsciente, con una herida en el lado izquierdo del tórax. Minutos después los profesionales confirmaron su muerte, de acuerdo con la información que el comisario mayor jefe departamental de la Policía, Hernán Góngora, le indicó a UnoEntreRíos.

La familia reclamó que se revisen las cámaras y sostuvo que no hubo una pelea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación llevada a cabo por la fiscal Paola Farinó se centró en otro joven de 24, identificado con las inciales J.N.Q., quien fue separado de la unidad penal y trasladado a la Alcaidía de la Policía donde quedó a disposición de la Justicia. Mondragón señaló que, una vez concluidas las diligencias iniciales para las que se requiere su presencia, podría ser derivado a otro establecimiento penitenciario.

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Además, señaló que una de los principales puntos de la investigación era determinar de dónde provino el arma utilizada para el arma homicida. Los internos habían sido requisados al entrar y al salir de la escuela. Por lo que buscan saber si “desde ese pabellón le arrojaron un cuchillo de uso doméstico al interno”. El elemento cortopunzante fue secuestrado por personal de Criminalística de la Policía de Entre Ríos que realizó pericias en el lugar y también se incorporaron los registros de las cámaras de seguridad. “Quedó grabada toda la secuencia de lo que pasó”, afirmó el jefe de la División Principal Cuerpo Penitenciario.

Mondragón indicó que ambos compartían actividades escolares desde el inicio del ciclo lectivo y que no se había detectado una situación de enfrentamiento previo que hubiera obligado a separarlos. Explicó que existe un seguimiento de problemas de convivencia dentro del penal para evitar cruces entre internos con disputas conocidas, aunque afirmó que, en este caso, “era insospechable que iba a tener este desenlace”.

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El reclamo de la familia

En las horas posteriores al crimen, la familia de Esteban Daian Bernal pidió que el caso se esclarezca y cuestionó la versión inicial sobre una pelea entre internos. En declaraciones recogidas por Elonce, su tío, Juan Ramón Bernal, afirmó que los familiares cuentan con otra reconstrucción de lo ocurrido y reclamó que se revisen las cámaras de seguridad del penal.

“No hubo ninguna gresca, no hubo ninguna pelea”, sostuvo, al señalar que el joven fue interceptado cuando salía de la escuela y recibió una puñalada en el tórax.

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A la espera de los resultados de las pericias, del análisis de las filmaciones y de la toma de testimonios, la causa sigue bajo la órbita de la fiscal Paola Farinó, con el objetivo de establecer la mecánica del homicidio y la eventual responsabilidad de cada una de las personas involucradas.