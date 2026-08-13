Crimen y Justicia
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Operaron al nene de 2 años atacado por un dogo en Córdoba

El niño sufrió heridas graves en el rostro y el cráneo en un ataque ocurrido en Villa Caeiro. Permanece internado en el Hospital de Niños, donde los médicos siguen de cerca su evolución

Hospital de Niños, en la ciudad de Córdoba, donde el menor de 2 años fue operado tras el ataque
Hospital de Niños, en la ciudad de Córdoba, donde el menor de 2 años fue operado tras el ataque
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El nene que fue atacado por un dogo argentino en Córdoba, fue operado este miércoles tras sufrir graves heridas en el rostro y el cráneo. El episodio ocurrió en una vivienda de Villa Caeiro, en el Valle de Punilla el martes por la tarde cuando el animal, supuestamente de la familia del menor, mordió al niño de solo dos años.

En primera instancia, el menor fue trasladado al hospital Domingo Funes y luego lo derivaron al Hospital de Niños de Córdoba donde fue internado en terapia intensiva. Allí, realizaron la intervención quirúrgica por las lesiones que presentaba en la cara.

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Según lo que explicó el Ministerio de Salud de Córdoba a ElDoce.tv, se trató de “una cirugía para realizar curaciones, la cual es parte del protocolo”. Más tarde, el paciente mostró una evolución que permitió su traslado a una unidad de cuidados intermedios, aunque el cuadro todavía requiere vigilancia médica. La evolución de las próximas horas aparece como un factor central para establecer el tratamiento definitivo.

El nene sufrió heridas en el rostro y el cráneo tras el ataque de un dogo argentino
El nene sufrió heridas en el rostro y el cráneo tras el ataque de un dogo argentino

El Ministerio de Salud de Córdoba también señaló que uno de los puntos que más preocupa a los profesionales es que el niño tiene un ojo comprometido por las mordidas. Por esto motivo, los médicos evalúan la respuesta clínica para definir los pasos siguientes. Entre las posibilidades bajo análisis figura una cirugía plástica reconstructiva, alternativa que no fue descartada por los equipos tratantes a raíz del tipo de lesiones que dejó el ataque.

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La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal de turno Silvana Pen. La tarea de la fiscalía apunta a determinar cómo se produjo el ataque, en qué contexto ocurrió y qué responsabilidades podrían surgir a partir de la tenencia del animal. Esa instancia cobra relevancia en un escenario marcado por una seguidilla de hechos similares en la provincia.

Antecedente fatal en Córdoba

El episodio en Villa Caeiro tomó dimensión pública apenas dos días después de otro ataque fatal que conmocionó a la ciudad de Córdoba. En ese caso, un niño de tres años murió tras ser atacado por un pitbull en barrio Villa La Lonja.

Primer plano frontal de un perro pitbull de pelaje marrón, orejas recortadas, ojos ámbar y morro negro.
Un niño de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull mestizo en la capital provincial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque se produjo en un terreno baldío con una construcción precaria, donde vivían dos personas. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el perro se encontraba en presunto estado de abandono y era alimentado por vecinos de la zona, mientras la Justicia intenta establecer quién tenía la responsabilidad sobre el animal.

En la causa por la muerte del menor de tres años, la fiscal Celeste Blasco imputó al dueño del pitbull por homicidio culposo, delito que prevé una pena de 1 a 5 años de prisión. La fiscalía también ordenó peritajes y toma de testimonios para reconstruir el episodio.

La cercanía entre ambos episodios reavivó la preocupación por la repetición de ataques de perros en la provincia. En menos de una semana, dos niños pequeños quedaron en el centro de hechos de extrema violencia protagonizados por animales. Tras los episodios, volvió a instalarse el debate sobre los controles sobre perros considerados potencialmente peligrosos y la responsabilidad de sus dueños.

En este marco, se recordó que en la ciudad de Córdoba rige un registro obligatorio, creado por la Ordenanza 13.321, que entró en funcionamiento en abril de 2023. La ordenanza contempla requisitos para la registración y condiciones específicas para la circulación en la vía pública, además de sanciones en caso de incumplimientos.

La normativa alcanza a animales definidos como riesgosos por su raza, por entrenamiento para defensa o ataque, o por antecedentes de agresividad. Entre las razas incluidas en ese esquema figuran pitbull terrier, dogo argentino, rottweiler, doberman, bull terrier, presa canario y akita inu, además de sus cruzas. Según la Municipalidad, la normativa prevé requisitos específicos para la tenencia y sanciones ante incumplimientos.

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