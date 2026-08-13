Juicio por Loan Peña: este jueves declarará uno de los imputados por entorpecer la investigación

Nicolás "El Americano" Soria

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Este jueves se llevará a cabo la decimoséptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la ciudad de Corrientes. La jornada tendrá una dinámica diferente, ya que el tribunal convocó a un único testigo debido a que uno de los imputados por entorpecer la investigación pidió hacer uso de su derecho a declarar y anticipó que su exposición será extensa.

El protagonista de la jornada será Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, empresario bonaerense dedicado a la logística internacional, quien fue detenido con prisión preventiva en septiembre de 2024. Se lo acusa de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos, en el marco del accionar de la denominada “banda del hotel”.

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De acuerdo con la acusación, Soria y otros integrantes del grupo alojaron a menores de edad y a dos mujeres en un hotel bajo un supuesto plan de contención sin aval oficial, restringieron su libertad, manipularon declaraciones y utilizaron la presencia de los jóvenes para entorpecer el avance de la causa.

Además, se le atribuyen episodios de resistencia ante efectivos de Prefectura y la usurpación de identidades.

Soria lleva dos años bajo arresto

La declaración de este jueves será la segunda vez que Soria comparezca ante el tribunal en el marco del juicio. La semana pasada, en su primera intervención, se limitó a referirse a un presunto ataque sufrido en la Unidad Penal 7 de Resistencia, donde permanece detenido desde junio.

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En esa ocasión, no aceptó preguntas de la Fiscalía ni de la querella, pero anticipó que respondería a todas las consultas en la próxima audiencia y que aportaría pruebas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Además, advirtió sobre su estado físico y psicológico y la situación de los imputados detenidos.

"El Americano" está acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa y resistencia a la autoridad, entre otros delitos

“Quiero hacer una salvedad a mi declaración. Voy a tratar de declarar en reiteradas oportunidades, si el tribunal me lo permite. No es mi intención cumplir acá un rol de víctima. Considero que las únicas víctimas de este caso son Loan, la familia de Loan y los imputados, que son inocentes y que están presos o no presos. Pero sí quiero comentarle a este tribunal acerca de las condiciones carcelarias, que ya habían sido motivo de información a este tribunal, se ven empeoradas en este momento y el fin de semana”, dijo Soria en aquella ocasión.

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En ese momento, el presidente del Tribunal lo interrumpió y le dijo que ya estaba al tanto de lo ocurrido.

“Quería aclararlo de anticipación y sin faltarle el respeto al tribunal, ni a la Fiscalía, ni a la querella. Quería declarar esto porque ya sé que es una causa paralela que se tramita en la Fiscalía del Chaco. Me es muy difícil venir a declarar en condiciones psicológicas y físicas cuando mi integridad física está en riesgo y más aún cuando en mi declaración voy a poner al descubierto situaciones que están en ese expediente como documentación adulterada de fuerzas de seguridad de la nación, como así también falsedades de la resolución 588 de la jueza Pozzer Penzo. Mi integridad física está corriendo riesgo y les agradezco el momento este que me dan para explicar esta situación”, amplió el imputado.

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La de este jueves será la segunda vez que el imputado declare

La audiencia de este jueves también prevé la declaración del testigo Raúl Alfredo Bocanegra, propietario del hotel Despertar del Iberá.