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Zelensky advirtió que Ucrania necesita misiles Patriot para sobrevivir durante el invierno y destruir proyectiles rusos

Ante los reiterados ataques del Kremlin contra la capital y otras regiones del país invadido, el presidente ucraniano afirmó que “Rusia tiene el doble de misiles balísticos al mes que antes” mientras Kiev “tuvo dos veces y media menos de aviones interceptores que los que tenía en 2025″

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante un acto en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante un acto en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que necesita el 5% de los misiles interceptores Patriot de Estados Unidos para afrontar el invierno y el 10% para neutralizar todos los proyectiles balísticos lanzados por Rusia durante la estación más cruda para los civiles y expone las carencias de las centrales termoeléctrica de ambos bandos.

Rusia incrementó los bombardeos masivos sobre la capital, Kiev, a un ritmo de aproximadamente uno por semana, provocando la muerte de personas y la destrucción de viviendas. En una de las recientes ofensivas, Ucrania no logró interceptar ninguno de los 28 misiles balísticos disparados contra su territorio.

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En declaraciones a CNN, Zelensky aseguró que este año el país “tuvo dos veces y media menos aviones interceptores que en 2025”. De contrapunto, el mandatario agregó: “Rusia tiene el doble de misiles balísticos al mes que antes”.

Ante esta situación, el jefe de Estado solicitó a Estados Unidos la venta de “el cinco por ciento de los misiles que tienen en sus existencias”. “Si nos venden el cinco por ciento, superaremos el invierno y salvaremos vidas. Si logran vendernos el 10 por ciento, destruiremos todos los misiles balísticos rusos”, enfatizó.

Ucrania reportó una grave escasez de interceptores Patriot desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán en febrero, lo que redirigió parte de estos sistemas avanzados hacia otros escenarios. Los misiles balísticos presentan mayor dificultad de intercepción respecto a misiles de crucero o drones debido a su velocidad y trayectoria pronunciada.

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Militares ucranianos caminan junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar no revelado, Ucrania, 4 de agosto de 2024 (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)
Militares ucranianos caminan junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar no revelado, Ucrania, 4 de agosto de 2024 (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

Consultado sobre la respuesta de Estados Unidos a sus pedidos, Zelensky respondió: “La respuesta es que hoy es el día siguiente. Tengo el uno por ciento. Del uno al cinco por ciento, tengo algunos meses y millones de llamadas telefónicas y cualquier otra cosa. Hago cosas que ni siquiera puedo compartir. No significa que sean ilegales, pero no puedo hablar de ellas”.

Por su parte, la fuerza aérea ucraniana anunció el miércoles que dejará de publicar cifras detalladas sobre los ataques con misiles balísticos rusos. Las nuevas restricciones afectan la difusión del número de objetivos lanzados, interceptados, neutralizados o que no alcanzaron sus objetivos, aunque continuarán las alertas en tiempo real y la entrega de datos generales sobre los lanzamientos. Durante el mes pasado, Rusia disparó más de 450 misiles contra territorio ucraniano, de los cuales casi 200 siguieron trayectorias balísticas.

En el frente, Zelensky informó el miércoles que las fuerzas ucranianas recuperaron 26 localidades en las regiones de Zaporizhzhia, Dnipro y Donetsk a raíz de la ofensiva iniciada en enero. Según el mandatario, la operación, desarrollada en el sector del frente de Oleksandrivski en la ciudad sureña de Zaporizhzhia, permitió liberar 745 kilómetros cuadrados de territorio.

Veintiséis localidades de las regiones de Dnipro, Donetsk y Zaporizhzhiavolvieron a estar bajo control ucraniano”, indicó el mandatario en un mensaje publicado en X, tras una reunión con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijailo Drapati, el jefe del Estado Mayor, Igor Skibiuk, y el comandante de las Fuerzas de Asalto Aéreo, Oleg Apostol.

En esta fotografía facilitada por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente "Kholodnyi Yar" de Ucrania y tomada el sábado 25 de julio de 2026, militares ucranianos reparan una red antidrones dañada en la localidad de Druzhkivka, situada en el frente de la región de Donetsk, Ucrania (Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)
En esta fotografía facilitada por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente "Kholodnyi Yar" de Ucrania y tomada el sábado 25 de julio de 2026, militares ucranianos reparan una red antidrones dañada en la localidad de Druzhkivka, situada en el frente de la región de Donetsk, Ucrania (Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)

El presidente detalló que, entre enero y agosto, las pérdidas rusas en el contexto de la ofensiva ascendieron al menos a 9.550 muertos y más de 6.600 heridos.

La ayuda militar a Ucrania alcanzó en junio su nivel más alto, impulsada por un nuevo préstamo de la Unión Europea, según reportó este jueves el instituto alemán Kiel Institute. Durante junio, la asistencia militar asignada a Kiev sumó 7.200 millones de euros (aproximadamente USD 8.300 millones), cifra solo superada por los 9.040 millones de euros de abril de 2024, antes de que se agotara la financiación estadounidense en febrero de 2025.

El instituto señaló que este es el tercer incremento mensual más relevante de ayuda militar desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El repunte responde, principalmente, al reciente préstamo de 90.000 millones de euros (unos USD 103.000 millones) aprobado por el bloque europeo para el período 2026-2027, destinado a sostener el esfuerzo bélico de Ucrania y garantizar el funcionamiento del Estado.

A pesar de este aumento puntual, el Kiel Institute advirtió que la tendencia a largo plazo en la asignación de ayuda militar permanece estancada. El organismo mantiene un registro de la asistencia militar, financiera y humanitaria comprometida y entregada a Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia.

(Con información de AFP)

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