Cayó una banda que cruzaba del Conurbano a CABA para robar camionetas: cómo los descubieron

Cruzaban desde Provincia para robar camionetas en barrios porteños: la Policía de la Ciudad los detuvo en Versalles gracias al Anillo Digital

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La Policía de la Ciudad, con la colaboración del Anillo Digital, detuvo en Versalles a dos delincuentes radicados en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, quienes cruzaban desde el conurbano para robar camionetas en barrios porteños, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Ambos cuentan con antecedentes penales y fueron interceptados tras una investigación iniciada por el robo de una Toyota Hilux ocurrido el 26 de junio, en jurisdicción de la Comuna 11.

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La investigación estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos de la fuerza de seguridad porteña, que identificó la modalidad de los ladrones: sustraían camionetas cambiando la computadora electrónica (ECU) para poder encenderlas y trasladarlas. Utilizaban un Fiat Palio de apoyo, cuya presencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona.

Los elementos secuestrados

De esta manera, el Anillo Digital detectó el Fiat Palio circulando por la autopista Perito Moreno, en Liniers, y activó el seguimiento. Tras la alerta de pedido de secuestro, patrullas lograron interceptar el vehículo en la intersección de avenida Juan B. Justo y Cuzco, en Versalles.

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Durante la requisa, los oficiales encontraron diez computadoras ECU de distintos vehículos, dos de ellas correspondientes a Toyota, y un tablero de Volkswagen con llave de ignición.

También hallaron dos pares de chapas patentes, una correspondiente a otro Fiat Palio y otra a una Toyota Hilux, junto a una gran cantidad de herramientas: pinzas de varios tipos, llaves de diferentes medidas, martillo, cortafierros y una amoladora con batería, precisaron las fuentes a este medio.

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Los detenidos residen en Ituzaingó

Ambos detenidos, mayores de edad, tienen antecedentes: uno por robo agravado por uso de arma de fuego, robo de vehículos y encubrimiento calificado; el otro por encubrimiento agravado.

Por último, señalaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55, a cargo de Alejandra Mercedes Alliaud, ordenó la detención de los dos hombres por averiguación de ilícito, así como el secuestro del vehículo y de los elementos incautados.

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