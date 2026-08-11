Detuvieron a operador financiero de Los Monos por maniobras de lavado narco

El "Pájaro" Cantero y Mariano Hernán Ruiz (Foto/Archivo Infojus)

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Mariano Hernán Ruiz (48), condenado hace más de una década como un operador financiero de Los Monos, volvió a ser detenido. Este martes por la mañana lo arrestó la División de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones por una causa federal por lavado narco. Al momento de la aprehensión se descompensó y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde se reforzó la seguridad del edificio por el perfil del hombre.

“Marianito”, como se lo conoce en los pasillos de los Tribunales provinciales y federales, fue localizado en Larrechea al 800, en el barrio Parque Casas, donde fue detenido por la PDI. Inmediatamente después se hicieron irrupciones en otros cuatro domicilios, uno de ellos vinculado a su hijo Agustín, donde se incautaron documentos de dos autos, tres cargadores de pistolas, 73 cartuchos calibre 9 milímetros y 170 mil pesos.

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Los operativos fueron solicitados por los fiscales de la Procelac Rosario Juan Argibay Molina y María Virginia Sosa y fueron autorizados por el juez de Garantías Carlos Vera Barros. Con el objetivo de secuestrar papeles de distintas operaciones también se allanó una mutual, tres escribanías y una inmobiliaria situadas en el centro y macrocentro de Rosario.

Ruiz, en caso de ser dado de alta este martes, será llevado a audiencia este miércoles en los tribunales federales. Allí también deberán comparecer en libertad su pareja y su hijo, sobre quienes se centran las sospechas de un patrimonio que pudo haber sido conformado a partir de dinero obtenido por la venta de droga.

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En el operativo se secuestraron tres cargadores de pistolas, 73 cartuchos calibre 9 milímetros y 170 mil pesos

“Marianito” fue condenado en abril de 2015 en un polémico juicio abreviado a la pena de 3 años de prisión efectiva. En ese legajo estaba sindicado como el contador de Los Monos y el encargado de conseguir armas y balas. Otros actores judiciales provinciales quisieron extender los procedimientos abreviados con otros miembros de la organización, entre ellos el líder Ariel Máximo “Guille” Cantero, pero ante los cuestionamientos públicos de reducir sus condenas a partir de la aceptación de cargos gravísimos y cambios de calificaciones legales.

La investigación que ahora lo ubica nuevamente en la esfera delictiva estaría centrada en una sociedad de responsabilidad limitada que formó en 2005 Mariano junto con su hijo. A partir de ellos, hubo adquisiciones de casas, vehículos y locales comerciales que, aparentemente, no podrían justificarse con los ingresos declarados.

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El nombre de Ruiz ya había aparecido en otra causa de Los Monos, en la que nunca fue imputado. Es la del crimen del casino City Center, que tuvo lugar en enero de 2020, cuando la banda disparó contra la fachada del edificio y mató a un apostador que estaba fumando en uno de los balcones.

Cuando los fiscales provinciales comenzaron a investigar las extorsiones –además del homicidio–, dieron con una estructura de Los Monos que se dedicaba a sacarle dinero a empresarios y comercios que, a veces, no tenían todos los números en regla. Uno de los encargados de llevar adelante los “aprietes” era Maximiliano “Cachete” Díaz, cuyo teléfono reveló que ofrecía como punto de encuentro con las víctimas dos bares del centro de Rosario que eran de “Marianito”.

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Ruiz se dedicó a la gastronomía a través de bares, pero también mediante el servicio de viandas, según pudo saber Infobae.