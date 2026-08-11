Estos son los animales más mortales de EE. UU.: el peligro cambia según el estado y algunos sorprenden

El informe de 2026 sobre fauna peligrosa en Estados Unidos identificó a los animales más mortales en cada estado con datos del CDC y agencias estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actualización anual de estadísticas sobre fauna peligrosa en Estados Unidos identificó los animales más mortales en cada estado del país, tras un informe divulgado en agosto de 2026. El análisis afecta a residentes y visitantes de las 50 entidades federativas, y su importancia radica en la incidencia directa sobre salud pública, seguridad vial y política de conservación, según datos de la organización World Population Review y medios como Fox Weather.

El estudio, citado por Fox Weather y The Cool Down, fue elaborado con datos aportados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y agencias estatales, quienes confirmaron la prevalencia de serpientes, ciervos y osos como principales amenazas. El informe detalla que las serpientes venenosas figuran como el animal más peligroso en 14 estados, mientras que accidentes derivados de colisiones con ciervos, ataques de osos y mordeduras de perros ocupan los primeros puestos en otras regiones.

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La actualización de 2026 responde a variaciones en la distribución de especies y en los patrones de interacción entre humanos y fauna silvestre. Informes anteriores del CDC y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) ya destacaban el impacto de estos animales, pero el nuevo reporte ajusta la lista según los registros más recientes y cambios ambientales.

¿Cuáles son los animales más mortales en cada estado de Estados Unidos?

El informe de World Population Review revela un escenario heterogéneo para cada estado. Según Fox Weather, estas son las especies identificadas como las más letales:

Serpientes venenosas : Primera causa de mortalidad en 14 estados, incluyendo California, Texas, Georgia, Carolina del Sur, Oklahoma y Nevada. Entre las especies, se destacan la serpiente de cascabel diamante occidental, la serpiente mocasín de agua y la serpiente cabeza de cobre.

Ciervos de cola blanca : Encabezan los registros en Pennsylvania, Arkansas, Ohio y Virginia Occidental, principalmente por accidentes de tráfico. El CDC informa que los incidentes con ciervos provocan cientos de muertes anuales por colisiones vehiculares.

Osos y alces : El oso grizzly lidera en Montana, Idaho y Washington, mientras que el alce es la especie más peligrosa en Maine, Vermont, New Hampshire y Colorado, de acuerdo con el USFWS.

Perros domésticos: En Alaska, los ataques de perros suman el mayor número de muertes asociadas a animales, según datos proporcionados a Fox Weather por autoridades estatales.

Las serpientes venenosas quedaron como el animal más peligroso en 14 estados de Estados Unidos, entre ellos California, Texas, Georgia, Carolina del Sur, Oklahoma y Nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué animales marinos y artrópodos representan riesgos en Estados Unidos?

El informe también señala amenazas marítimas y de artrópodos. En Hawái, la serpiente marina de vientre amarillo figura como la especie más peligrosa. En Delaware y Carolina del Norte, la medusa “hombre de guerra portugués” es la principal causa de accidentes mortales. En estados como Iowa y Missouri, las picaduras de avispas y garrapatas son responsables del mayor número de muertes, según datos oficiales del CDC.

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¿Qué animal es el más peligroso en Florida y Texas?

En Florida y Texas, el caimán americano ocupa el primer lugar entre los animales más letales, según el informe de The Cool Down y estadísticas estatales. Entre 2024 y 2026, las autoridades documentaron un incremento en ataques fatales de caimanes, especialmente en zonas suburbanas y rurales, donde la expansión urbana ha incrementado el contacto entre humanos y estos reptiles.

¿Cómo varían las causas de mortalidad por animales según la región de EE.UU.?

El informe 2026 muestra diferencias geográficas claras:

En el noroeste, el oso grizzly y el alce son los principales riesgos en áreas boscosas y parques nacionales, como confirma el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

En el sur y suroeste, las serpientes venenosas y el caimán americano lideran los registros.

En el noreste y centro del país, los accidentes de tráfico con ciervos y alces predominan como causa de fallecimientos asociados a animales.

Florida y Texas ubican al caimán americano como el animal más letal, con un aumento de ataques fatales entre 2024 y 2026 vinculado a la expansión urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas muertes causan los animales más peligrosos en EE.UU. cada año?

De acuerdo con el CDC, los ciervos provocan más de 30.000 accidentes de tránsito anuales, con decenas de muertes confirmadas. Las mordeduras de serpiente afectan a unas 7.000 personas cada año, con un promedio de cinco a diez muertes reportadas. En Florida, los caimanes han causado al menos una decena de víctimas fatales en el último lustro. Los ataques de osos y alces, aunque menos frecuentes, suelen ser letales en regiones del norte y oeste, según el USFWS.

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¿Qué tendencias y cambios se observan en la mortalidad por animales en 2026?

El reporte de World Population Review y Fox Weather destaca que las serpientes han incrementado su incidencia debido a condiciones climáticas favorables y la expansión de áreas urbanas en territorios históricamente rurales. El aumento de ataques de caimanes en Florida y Texas se atribuye al crecimiento demográfico y la invasión de hábitats naturales por la urbanización.

En el noreste, la presencia de alces y osos en zonas habitadas ha generado un repunte de incidentes, según informes del USFWS. Las autoridades advierten sobre la necesidad de reforzar la educación y prevención, ya que la mayoría de los encuentros fatales ocurren en contextos donde los protocolos de seguridad no se cumplen.

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¿Qué dicen las autoridades sobre la prevención de ataques y accidentes?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades subrayó, en declaraciones recogidas por Fox Weather, que “la mayoría de los encuentros fatales pueden evitarse con educación y medidas de precaución adecuadas”. El organismo recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar la presencia de fauna peligrosa en zonas urbanas o recreativas.

El Servicio de Parques Nacionales ha intensificado campañas de información para visitantes, recordando que “el respeto a la fauna local es fundamental para evitar incidentes”. En estados como Florida y Texas, las agencias estatales desarrollaron programas de concientización sobre la coexistencia con caimanes y serpientes.

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El oso grizzly y el alce concentran los mayores riesgos en el norte y el oeste de Estados Unidos, con registros destacados en Montana, Idaho, Washington, Maine, Vermont, New Hampshire y Colorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactan estos datos en residentes y turistas?

La actualización de la lista de animales mortales influye directamente en la planificación de viajes, actividades recreativas y estrategias de seguridad pública. Varios estados han ajustado sus protocolos de emergencia y reforzado la señalización en áreas de alto riesgo. Las aseguradoras y entidades de salud pública también han modificado sus recomendaciones y procedimientos en función de los nuevos datos.

De acuerdo con el análisis de Fox Weather, el conocimiento actualizado sobre los riesgos ayuda a reducir la exposición y la incidencia de accidentes fatales, al tiempo que facilita la labor de las autoridades en la gestión y respuesta ante emergencias.

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¿Qué acciones se prevén tras la publicación del informe 2026?

Las autoridades federales y estatales prevén mantener e intensificar las campañas de prevención y educación, así como actualizar los protocolos de atención médica y rescate. El CDC y el USFWS anunciaron el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y reporte de incidentes, y la colaboración entre agencias para mejorar la respuesta ante emergencias relacionadas con fauna silvestre.

La continuidad de estas acciones dependerá de la evolución de las tendencias demográficas y ambientales, así como del cumplimiento de las recomendaciones por parte de la población.