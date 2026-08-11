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Más de 7 mil casos de dengue, autoridades hondureñas llaman a la prevención

La Secretaría de Salud advierte que los contagios continúan aumentando a nivel nacional, especialmente en las zonas con mayor incidencia.

La Secretaría de Salud pidió a las familias eliminar criaderos del mosquito transmisor, desechar recipientes con agua y mantener tapados los depósitos. REUTERS/Yoseph Amaya
La Secretaría de Salud pidió a las familias eliminar criaderos del mosquito transmisor, desechar recipientes con agua y mantener tapados los depósitos. REUTERS/Yoseph Amaya
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La circulación del dengue continúa bajo vigilancia epidemiológica en Honduras, donde los casos acumulados ya superan los 7.000 en lo que va del año. Las autoridades sanitarias advirtieron que la tendencia nacional permanece en ascenso.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud (SESAL), correspondiente a la semana epidemiológica 31, el país contabiliza 7.151 casos de dengue a nivel nacional.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, detalló que la mayoría de los pacientes presentó cuadros sin signos de alarma. También se identificaron casos que requieren mayor atención médica debido a la presencia de signos de alarma y formas graves de la enfermedad.

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Mejía explicó que, aunque el comportamiento epidemiológico todavía se mantiene dentro de los parámetros considerados como zona de seguridad, el incremento sostenido de los contagios obliga a mantener las medidas de prevención.

Del total acumulado, 5.295 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, 1.732 a dengue con signos de alarma y 124 a dengue grave.

“A nivel nacional seguimos con una tendencia ascendente, sin embargo, continuamos en la zona de seguridad y esto no permite que bajemos los brazos ni que nos confiemos”, manifestó el funcionario.

El Distrito Central encabeza los municipios con más casos de dengue, seguido por Choluteca, Catacamas, Villanueva, Choloma, Tocoa, Trujillo y Siguatepeque.
El Distrito Central encabeza los municipios con más casos de dengue, seguido por Choluteca, Catacamas, Villanueva, Choloma, Tocoa, Trujillo y Siguatepeque.

La advertencia de Salud se produce en un momento en que las autoridades mantienen activas las acciones de vigilancia y control del mosquito transmisor, debido a que la presencia de criaderos en viviendas y espacios comunitarios continúa representando uno de los principales factores que favorecen la propagación del dengue.

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Departamentos y casos

Según los datos analizados por la SESAL, el Distrito Central encabeza la lista de municipios con mayor número de casos. Después aparecen Choluteca, Catacamas, Villanueva, Choloma, Tocoa, Trujillo y Siguatepeque.

Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades es que los menores de 15 años continúan representando el grupo de edad más afectado por la enfermedad.

El dengue puede generar desde cuadros leves hasta complicaciones potencialmente graves, por lo que Salud insiste en la importancia de reconocer los síntomas y acudir a un establecimiento sanitario cuando la condición del paciente lo requiera.

El panorama epidemiológico también incluye tres fallecimientos asociados al dengue durante el presente año. Según informó el jefe de Vigilancia de la Salud, uno de los decesos corresponde a un paciente procedente de Olancho y dos a personas provenientes de Choluteca.

Más allá de las acciones institucionales, la SESAL considera que el control del dengue requiere una participación activa de la ciudadanía.

Llamado a prevenir

Uno de los principales pedidos de las autoridades es revisar periódicamente las viviendas para identificar recipientes donde pueda acumularse agua, ya que estos espacios pueden convertirse en lugares de reproducción del mosquito transmisor.

Jornadas de limpieza y fumigación contra el dengue en Honduras
Jornadas de limpieza y fumigación contra el dengue en Honduras

Mejía enfatizó que la responsabilidad de mantener los hogares libres de criaderos no puede recaer exclusivamente en los equipos de la Secretaría de Salud.

“El mensaje va dirigido a la población en la eliminación de los criaderos en sus viviendas. No esperen que el personal de la Secretaría de Salud les vaya a limpiar sus viviendas; es una responsabilidad nuestra en cada una de nuestras viviendas”, afirmó.

Entre las recomendaciones de Salud se encuentra la eliminación de botellas, llantas, recipientes y otros objetos que puedan acumular agua, tanto dentro como en los alrededores de las viviendas.

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