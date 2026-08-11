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La PNC de Guatemala captura a alias “El Shaolyn”, entrenador de artes marciales, requerido por asesinato de un agente desde 2022

Las autoridades identificaron al capturado como Roller G. y lo vinculan con la muerte de Edwin Yovany García Castillo, de 30 años, quien llevaba seis años y un mes de servicio en la institución

Varios policías con uniformes negros y letras doradas, algunos de espalda, otros de perfil. Se observa un edificio oscuro y un coche gris estacionado en la calle
Agentes de la Policía DEIC y SGIC participan en un operativo en Jocotenango, en donde capturaron a Roller Brandon García López por el asesinato del agente Edwin Yovany García Castillo. . (PNCdeGuatemala)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en Jocotenango a Roller Brandon García López, de 33 años, señalado por el asesinato del agente Edwin Yovany García Castillo, un crimen ocurrido en enero de 2022 en Santa Rosa y por el que pesaban en su contra una orden de aprehensión y una alerta roja de Interpol emitidas el 6 de abril de ese año.

El caso se reactivó con la detención del sospechoso en la colonia Los Llanos, en Sacatepéquez, tras ser identificado mediante el dispositivo móvil MI3, de acuerdo con la PNC. El detenido, también mencionado por las autoridades con el alias “El Shaolyn”, fue puesto a disposición del Juzgado de Turno de Sacatepéquez por el delito de asesinato.

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La investigación se remonta al 2 de enero de 2022, cuando García Castillo, agente de la PNC, estaba de descanso y salió de su vivienda hacia la aldea Matochos, en Cuilapa, Santa Rosa. Según la versión policial, iba a reunirse para recibir una cantidad de dinero vinculada con un negocio y desde ese momento no volvió a ser visto.

La aprehensión de García López fue realizada por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, que siguieron la pista del caso hasta ubicarlo en la 8ª calle de la colonia Los Llanos. Las autoridades habían gestionado contra él una orden de captura internacional a través de Interpol, como parte de las diligencias abiertas por la desaparición y muerte del agente.

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Dos agentes de policía con uniforme y gorras DEIC escoltan a un hombre en camiseta y shorts. El grupo camina sobre adoquines junto a un vehículo policial azul
La PNC capturó en Jocotenango a Roller Brandon García López por el asesinato del agente Edwin Yovany García Castillo.. (PNCdeGuatemala)

El cuerpo del agente fue hallado tres días después dentro de su vehículo

Contexto. El cuerpo de Edwin Yovany García Castillo, de 30 años, fue localizado el 5 de enero de 2022 dentro de su automóvil, abandonado en un terreno en el kilómetro 83 de la ruta CA-8, en Oratorio, Santa Rosa. Durante la inspección del vehículo, los investigadores encontraron el cadáver con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, según reporte de medios de comunicación en esa época.

La PNC había reportado que el agente llevaba desaparecido desde el domingo 2 de enero. También informó que su vehículo fue hallado fuera de la cinta asfáltica, en un sector al que los agentes ingresaron después de advertir que un cerco de alambre estaba cortado.

Según el relato incorporado en el expediente policial, la puerta del copiloto estaba abierta y dentro del automotor había manchas de sangre. A partir de ese hallazgo, un equipo de investigación de delitos contra la vida se movilizó al lugar para trabajar junto con el Ministerio Público en el esclarecimiento del crimen.

La víctima llevaba seis años y un mes en la institución

García Castillo había trabajado durante seis años y un mes en la PNC. Al momento de su desaparición estaba fuera de servicio y debía reincorporarse a su turno, pero no llegó a presentarse, según el relato difundido en su momento por la institución.

De acuerdo con publicaciones de medios de comunicación en su momento, el cadáver del agente fue encontrado dentro de su propio vehículo en Oratorio, Santa Rosa. También se indicó que el caso quedó bajo investigación y que la Policía trabajaba junto con el Ministerio Público para establecer las causas del ataque.

La desaparición del agente había sido reportada por su esposa, Marlen Mencos. Citada por Soy502, relató que lo vio por última vez el 2 de enero de 2022 y que él se dirigía a recibir 20 mil quetzales en la aldea Los Matochos, tras lo cual no regresó a su casa ni acudió a la subestación de El Cerinal, en Barberena.

La PNC también señaló que el detenido es entrenador de artes marciales. En la reconstrucción del caso, las autoridades sostienen que la captura en Sacatepéquez fue resultado del seguimiento a un expediente abierto desde el hallazgo del cadáver, ocurrido tres días después de que la víctima saliera de su vivienda.

El crimen contra García Castillo dejó en la orfandad a un menor, según informó la propia institución policial cuando dio a conocer el hallazgo del cuerpo.

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