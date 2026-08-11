Qué son las micropausas laborales y los 5 consejos científicos para mantener la energía en la oficina

Un estudio de la Universidad de Queensland muestra cómo los microdescansos incrementan la energía laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una empleada se levanta de su escritorio, cruza la sala, intercambia unas palabras con un colega y vuelve a su lugar. La escena, común en oficinas de todo el mundo, podría parecer irrelevante, pero una reciente investigación de la Universidad de Queensland demostró que estos breves microdescansos, combinados con una organización activa del trabajo, incrementan la energía y la motivación laboral. Lo que parecía solo una forma de despejarse, ahora se revela como una estrategia científica para mejorar el bienestar y el rendimiento en el entorno profesional.

La investigación, publicada por el equipo de la profesora asociada Stacey Parker en el Journal of Business and Psychology, analizó cómo las pausas cortas y planificadas, conocidas como microbreaks o micropausas, pueden transformar la experiencia laboral diaria.

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“Hay muchas cosas que la gente puede hacer para mantenerse motivada y con energía en el trabajo, como dar una caminata rápida, conversar con un colega u organizar los objetivos del día”, explica Parker. Esto significa que incluso actividades tan simples como levantarse por unos minutos o reacomodar las prioridades pueden tener un efecto tangible en el bienestar.

El estudio no se limitó a observaciones superficiales. Los investigadores solicitaron a un grupo de trabajadores de oficina que llevaran monitores de frecuencia cardíaca y respondieran encuestas breves durante el día. Así, fue posible medir tanto el impacto psicológico como el fisiológico de distintos hábitos laborales.

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Conversar brevemente con colegas ayuda a recargar la motivación en el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de profundizar en los perfiles detectados por los científicos, conviene repasar las prácticas más efectivas según el análisis australiano:

Levantate y caminá unos minutos . Alejarse del escritorio para dar una breve caminata activa la circulación y despeja la mente, facilitando el regreso a las tareas con mayor energía.

Conversá unos instantes con un colega . Intercambiar palabras o ideas brevemente ayuda a desconectar del trabajo intenso y recargar motivación. Una charla corta puede marcar la diferencia.

Revisá y reorganizá tu lista de tareas . Dedicar un momento a ajustar prioridades genera sensación de control y reduce el estrés ante el volumen de trabajo. Es decir, repasar el plan de acción refresca el enfoque.

Hacé ejercicios de estiramiento en tu lugar . Estirar brazos, cuello o espalda por unos segundos alivia tensiones físicas y mejora la concentración. No hace falta dejar el puesto para sentir los beneficios.

Reflexioná sobre logros y próximos pasos. Parar un minuto para pensar en los avances o en lo que viene ayuda a reforzar la motivación y el sentido de propósito laboral.

Revisar y reorganizar tareas reduce el estrés y otorga mayor control sobre las prioridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más llamativos es que la combinación de microdescansos con una organización activa del trabajo produce los niveles más altos de energía, motivación y sensación de control. Según el análisis, estos comportamientos se agrupan en cinco perfiles de gestión energética detectados entre los participantes. Sin embargo, solo un 6% de las más de 600 horas de trabajo estudiadas incluyó este patrón activo y combinado.

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“Solo alrededor del 25% de los empleados puede clasificarse como estrategas efectivos que utilizan regularmente enfoques beneficiosos para gestionar su energía”, explicó Parker. Dicho de otra forma, la mayoría de las personas no aprovecha la oportunidad de integrar pausas breves con acciones concretas de organización, como planificar tareas o reflexionar sobre el avance de los proyectos.

Microdescansos y productividad: una fórmula comprobada

En contraste con lo que suele creerse, los resultados del equipo de Queensland derriban la idea de que el tiempo de descanso compite contra la productividad. “Nuestros hallazgos sugieren que los empleados no tienen que elegir entre trabajar o tomar un descanso. Pueden combinar actividades restaurativas con estrategias enfocadas en el trabajo, incluso en el mismo lapso de una hora, y obtener beneficios tanto para el bienestar como para el desempeño”, puntualizó Parker.

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Los microbreaks pueden durar desde segundos hasta varios minutos sin dejar el entorno laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “microbreaks” se refiere a pausas de muy corta duración, que pueden ir desde unos pocos segundos hasta varios minutos, y que no requieren alejarse del entorno laboral. Por ejemplo, mirar por la ventana, estirarse o simplemente respirar profundo. En este contexto, integrar también una organización activa de la agenda potencia aún más los efectos positivos.

La investigala Universidad de Sídney y la Universidad de Leipzig, sugiere que hay margen de mejora en las políticas de bienestar corporativo. “Existe una verdadera oportunidad para que los empleadores proporcionen a las personas la información, las herramientas y el apoyo necesarios para gestionar mejor su energía”, enfatizó Parker. El estudio invita a repensar las pausas y la organización personal como parte de una cultura laboral más saludable y eficiente.

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El artículo remarca que las estrategias de gestión de energía observadas pueden orientar a las organizaciones en el diseño de iniciativas internas. El objetivo es claro: “Estos hallazgos ofrecen una guía práctica sobre cómo los empleados pueden sentirse mejor, mantener la motivación y afrontar de manera más efectiva las demandas del trabajo”, apuntó Parker.

Transformar la cultura organizacional puede mejorar la motivación y el bienestar del personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco perfiles de gestión energética

Durante el análisis, los investigadores identificaron cinco patrones principales de manejo de la energía. Entre ellos, sobresale el perfil del estratega activo, que combina microdescansos con tareas de organización, y el del enfoque pasivo en tareas, donde predominan los períodos prolongados sin pausas ni cambios de actividad.

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La diferencia entre ambos radica en los niveles de energía y motivación registrados: quienes aplicaron estrategias activas presentaron mejores indicadores tanto en frecuencia cardíaca como en autopercepción de productividad.

La profesora Stacey Parker concluyó que “aún queda trabajo por hacer”, pero los resultados ya ofrecen “orientación práctica” para quienes buscan mejorar su bienestar laboral. En palabras del equipo de la Universidad de Queensland, el desafío está en transformar la cultura organizacional para que más empleados puedan beneficiarse de prácticas que, aunque simples, tienen un impacto comprobado.

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