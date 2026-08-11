Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Liberaron a la niñera argentina que estuvo un mes detenida tras un arresto del ICE en Estados Unidos

La pareja de Iliana Noeli Lick, Steven Melchiorre, comunicó la noticia a través de las redes sociales. “Ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”, escribió

Iliana Noeli Lick fue liberada por el ICE en Estados Unidos tras pasar casi un mes detenida
Iliana Noeli Lick fue liberada por el ICE en Estados Unidos tras pasar casi un mes detenida
Guardar

Iliana Noeli Lick fue liberada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras casi un mes detenida, según confirmó su pareja, Steven Melchiorre, a través de un comunicado compartido en redes sociales. La argentina de 30 años, oriunda de Buenos Aires, había sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el pasado 11 de julio.

Iliana pasó la noche del lunes en un hotel de El Paso, una ciudad del estado de Texas, antes de viajar este martes hacia Filadelfia, ciudad donde reside desde septiembre de 2024.

PUBLICIDAD

“Hoy, estoy increíblemente agradecido de compartir que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE”, publicó Melchiorre. “Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”, agregó.

Steven Melchiorre confirmó en redes sociales que la niñera argentina ya no permanece en un centro de detención migratoria
Steven Melchiorre confirmó en redes sociales que la niñera argentina ya no permanece en un centro de detención migratoria

La detención de Lick se produjo cuando intentaba tomar un vuelo hacia Kansas City junto a un grupo de amigos para presenciar un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Ese mismo día, el equipo nacional venció a Suiza y consiguió el pase a las semifinales del torneo. Agentes del ICE la interceptaron en el control de seguridad del aeropuerto, y el avión partió sin ella.

PUBLICIDAD

El último mensaje que Melchiorre le envió antes del arresto fue una pregunta cotidiana: “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo”. No hubo respuesta. Horas después, comenzó a recibir llamadas que le informaban que Iliana nunca había abordado el avión.

La liberación llega tras la concesión de una libertad bajo fianza fijada en 10.000 dólares, medida que un juez aprobó días antes de que se completara el proceso de salida. “Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”, escribió Melchiorre en aquel entonces en Facebook.

El proceso hasta llegar a ese punto no fue lineal. Durante casi un mes, Lick fue trasladada a través de distintos estados, la comunicación con el exterior era casi nula y la incertidumbre generó angustia entre quienes la apoyaban. Cuando finalmente lograron hablar con ella por primera vez, Melchiorre transmitió el estado anímico de ese entonces de su pareja: “Aunque está asustada y abrumada, sigue siendo fuerte, mantiene la esperanza y está inmensamente agradecida por todo el cariño y apoyo recibido”.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
La detención de Iliana Lick ocurrió el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia cuando viajaba a Kansas City

Quienes conocen a Lick la describieron como “una persona tranquila, solidaria y con fuertes lazos en la comunidad”, y afirmaron que no tiene antecedentes penales. Según relató Melchiorre al diario WHYY cuando fue arrestada, la mujer ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que logró prorrogar, y presentó la documentación necesaria para obtener un permiso de trabajo.

Desde su llegada al barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia, trabajaba como niñera para dos familias y cuidaba a tres niños de entre uno y cuatro años.

Pese a la liberación, Melchiorre fue enfático al aclarar que el caso migratorio de Iliana Lick no está cerrado. “Esto no es el final del caso de inmigración de Iliana, pero esta noche celebramos un hito importante”, señaló.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Durante su detención, Iliana Lick fue trasladada por distintos estados y mantuvo una comunicación casi nula con el exterior

“Iliana se mantuvo esperanzada durante todo este proceso, incluso en los momentos más difíciles”, agregó su pareja, quien también agradeció a quienes rezaron por ella, compartieron su historia, realizaron donaciones o simplemente se mantuvieron presentes durante las semanas que duró la espera.

Y dejó un mensaje para quienes apoyaron el reclamo: “Quiero agradecer a todos los que han estado a nuestro lado durante este viaje. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han llevado a través de días increíblemente difíciles”.

Este lunes, con Lick ya fuera de la detención, Melchiorre anticipó que espera compartir nuevas actualizaciones sobre el regreso de su pareja a Filadelfia en los próximos días, para darle fin a este episodio.

Temas Relacionados

ICEArgentinaestados unidosdetenidosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 60% de los hombres evitó acercarse a una mujer por miedo a incomodarla: qué dice un estudio sobre los nuevos vínculos

Un estudio de Reyes-Filadoro entre jóvenes de 18 a 35 años analizó las relaciones, los roles de género y las masculinidades. El 81% quiere formar una familia, pero casi seis de cada diez solteros considera difícil encontrar pareja

El 60% de los hombres evitó acercarse a una mujer por miedo a incomodarla: qué dice un estudio sobre los nuevos vínculos

Encontraron con vida a un argentino que estaba desaparecido tras el fuerte terremoto en Colombia

Carlos Cáceres, de 69 años, finalmente pudo contactar a su familia, que no tenía noticias de él desde que ocurrieron los sismos de magnitud 7,4

Encontraron con vida a un argentino que estaba desaparecido tras el fuerte terremoto en Colombia

La emotiva despedida para el hombre de 32 años que murió cuando hacía kitesurf y fue grabado por su novia

Cientos de personas se reunieron en la Basílica de Guadalupe de Santa Fe para despedir a Fernando Cappi, quien falleció en la laguna Setúbal

La emotiva despedida para el hombre de 32 años que murió cuando hacía kitesurf y fue grabado por su novia

Cuánto redujo en dos años la atención a extranjeros Salta, la provincia pionera en el cobro de servicios de salud a no residentes

Lo ahorrado en recursos desde 2024 permitió la adquisición de 34 nuevas ambulancias. Además, la medida impactó positivamente en la operatividad de los centros de salud

Cuánto redujo en dos años la atención a extranjeros Salta, la provincia pionera en el cobro de servicios de salud a no residentes

Denuncian que un vicedirector proyectó imágenes sexuales frente a alumnos en una clase y fue apartado

El hecho ocurrió en un taller preuniversitario de la Escuela de Comercio Martín Zapata de Mendoza, perteneciente a la UNCuyo. Los estudiantes realizaron una sentada en la institución y ahora las autoridades investigan qué ocurrió

Denuncian que un vicedirector proyectó imágenes sexuales frente a alumnos en una clase y fue apartado

DEPORTES

River completó el rediseño que había anunciado Di Carlo y se retiró del mercado de pases

River completó el rediseño que había anunciado Di Carlo y se retiró del mercado de pases

El influencer que hizo viral a Tim Payne le hizo una particular propuesta al Pollo Vignolo para “jugar en Primera”: la respuesta del conductor

Ronaldinho quiere comprar un histórico club europeo: la millonaria cifra que ofertó

La desafiante frase del goleador de Belgrano al presidente del club que lo comparó con Haaland ante el interés de Boca

Boca Juniors jugará contra Recoleta en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

Chechu Bonelli habló de cómo es su relación con Darío Cvitanich tras la escandalosa separación: “Tenemos acuerdos firmados”

La incómoda reacción de José Chatruc en su primera aparición pública tras su ruptura con Sabrina Rojas: el video

Postales del verano eterno: así fueron las vacaciones de Bautista Vicuña en Punta Cana

El profundo dolor de Alejandro Fantino por la muerte de su madre: “No quedó nada sin decirnos”

INFOBAE AMÉRICA

Murió William Orbit, el arquitecto sonoro detrás de la renovación de Madonna y Blur en los 90

Murió William Orbit, el arquitecto sonoro detrás de la renovación de Madonna y Blur en los 90

República Dominicana: casi medio millón de niños y adolescentes podrían quedar sin aula por déficit educativo

Honduras refuerza reservas de frijol y prepara más producción ante riesgo de desabastecimiento

Experto advierte sobre el riesgo para otros permisos de protección, como la DACA, que amparan a jóvenes migrantes salvadoreños en EE.UU.

Costa Rica anticipa un giro demográfico: en 2050 tendrá 21 personas mayores por cada cien habitantes, según expertos