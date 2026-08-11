Crimen y Justicia
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Cayó “El Oreja”, el principal sospechoso del robo comando a un juez en La Matanza: el insólito error de su madre que lo delató

El hecho ocurrió a fines del año pasado. La víctima fue Jorge Rodríguez, titular del Juzgado de Garantías N° 5 de Morón. La Policía Bonaerense arrestó a Mauro Acosta y a otro cómplice. Una visita a la comisaría selló su suerte

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Uriel Chávez y Mauro Acosta, alias "El Oreja"
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A fines de 2025, el juez Jorge Rodríguez sufrió un violento asalto comando mientras se encontraba con su esposa en su casa de Laferrere. La información inicial hablaba de un robo altamente planificado, con al menos dos delincuentes que sabían que le robaban a un magistrado, el titular del Juzgado de Garantías N° 5 de Morón. Durante el asalto, los atacantes maniataron y golpearon a Rodríguez y a su esposa, en medio de amenazas constantes. Así, los delincuentes escaparon con $20 millones y diez mil dólares.

El hecho ocurrió a fines de 2025. Hoy, casi ocho meses después, la Policía Bonaerense arrestó a un sospechoso. La Comisaría 3ª de Villa Luzuriaga Subestación Norte y el Comando de Patrullas Norte detuvieron a Mauro Javier Acosta, de 19 años, oriundo de Laferrere. Junto a él cayó Uriel Isaías Chávez, de 18 años, que era buscado por otro hecho, investigado por la Justicia de menores matancera.

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Video: el traslado de ambos detenidos

Ambos cayeron en un control en la zona de monoblocks de La Tablada. Los detectives les incautaron una camioneta Volkswagen Nivus, precintos, guantes, herramientas y dos teléfonos que podrán ser peritados. Confirmar la identidad de Chávez fue sencillo; la policía lo reconoció de inmediato, lo que llevó a encontrar el pedido de captura en su contra.

“El Oreja” Acosta, en cambio, fue un poco más difícil. Fuentes en torno al caso aseguraron que el sospechoso negó llamarse Acosta. Usaba otro nombre, que resultó ser de un familiar. Todo, hasta que su madre se presentó en la Comisaría 3ª y preguntó por su hijo. “¿Está mi hijo detenido acá? Se llama Mauro”, dijo la mujer.

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El kit encontrado a "El Oreja" y su cómplice

Los policías, desde ya, no sabían de quién hablaba. No tardaron en unir los puntos. Al sospechoso en una de sus celdas lo buscaban por una de las entraderas de la zona oeste más resonantes de la historia reciente. Así, se encontró en el sistema policial el pedido de captura en su contra, firmado por el juez Fernando Pinos Guevara. Su indagatoria se espera en las próximas horas.

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