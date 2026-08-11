Cayó en Merlo un “viudo negro” que asaltó a tres mujeres luego de una cita en Retiro

El presunto "viudo negro" fue detenido en Merlo por la Policía de la Ciudad

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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en el partido bonaerense de Merlo a un hombre identificado como Gastón Martín Servín Sánchez, acusado de haber cometido un robo bajo la modalidad “viudo negro” en un departamento del barrio de Retiro.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la detención se produjo luego de una investigación que permitió rastrear el paradero del sospechoso tras el asalto a tres mujeres, ocurrido el 16 de abril pasado.

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El hecho tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle Suipacha. De acuerdo con la causa judicial, una de las víctimas pactó una cita a través de una aplicación de encuentros. Al arribar al lugar, Servín Sánchez extrajo un cuchillo de su mochila, amenazó a las tres víctimas, las ató y les robó dinero y objetos personales antes de escapar del lugar.

La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones Comunales 1 Norte, que, tras la denuncia de las víctimas, relevó imágenes de cámaras públicas y privadas en la zona.

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Además, una de las damnificadas aportó un número de celular utilizado por el imputado, que permitió a los investigadores identificarlo a través de la vinculación de ese teléfono con una billetera virtual.

Gastón Martín Servín Sánchez fue apresado por el robo a las tres mujeres

El análisis de las cámaras y los registros aportados por las víctimas permitió determinar el sentido de la fuga y obtener los datos fisonómicos del sospechoso. Posteriormente, los agentes lograron ubicar a Servín Sánchez en un domicilio de la calle Las Dalias, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. Allí, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, a cargo del juez Osvaldo Rappa y con la intervención de la Secretaría 120, ordenó un allanamiento.

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Durante el procedimiento, la Policía secuestró una campera negra con el escudo del club River Plate, prenda que las víctimas reconocieron como la que el imputado vestía durante el robo. Las autoridades judiciales ordenaron el traslado del detenido y el secuestro del elemento hallado, relevante para la causa caratulada como “robo con armas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual simple”.

La detención se concretó, luego de que los efectivos constataran que Servín Sánchez alternaba su residencia entre la vivienda de Merlo y otro domicilio familiar en Florencio Varela. Los investigadores montaron una vigilancia discreta y lograron aprehenderlo cuando salía de la vivienda allanada, siempre con la autorización del magistrado interviniente.

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La causa judicial continúa bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, que dispuso que se mantengan las medidas de rigor y que se amplíen las tareas investigativas para determinar posibles conexiones del imputado con otros hechos similares.