Detuvieron al presunto autor del violento robo a una embarazada de 8 meses en un local de ropa

Detuvieron a un sospechoso por el violento robo a una embarazada

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Una mujer embarazada de ocho meses fue víctima de un brutal asalto en el local de ropa Franco Sport, ubicado en Elizalde 8644, partido de Esteban Echeverría. Esta madrugada, la Policía bonaerense detuvo a uno de los sospechosos e identificó a otra integrante de la banda. El resto de los involucrados continúan prófugos.

El episodio ocurrió el miércoles 5 de agosto, pasadas las 18:30, cuando cuatro hombres, uno de ellos armado, ingresaron al comercio y redujeron a Gabriela Justiniano, propietaria del local, y a María Pasini, empleada y nuera de la dueña, mientras simulaban ser clientes.

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Los delincuentes irrumpieron en el comercio, golpearon y arrastraron a la propietaria por el suelo, mientras amenazaban a Pasini y la llevaban hacia la parte trasera del local. La propietaria intentó resistirse, pero fue arrojada al piso y agredida otra vez cuando quiso evitar la fuga de los delincuentes, quienes finalmente se llevaron dinero en efectivo y mercadería antes de huir.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local, que grabaron el ensañamiento del asalto.

Video que muestra el operativo de incautación de mercadería, tras realizarse el allanamiento

Según fuentes policiales, los delincuentes escaparon en un Peugeot Partner bordó, que fue utilizado como vehículo de apoyo y conducido por una mujer.

En la madrugada de este miércoles, personal policial realizó allanamientos en los domicilios vinculados con los sospechosos y logró la detención de G.A.R., de 31 años, con domicilio en Lomas de Zamora y antecedentes por amenazas. Los trabajos de campo del Grupo Táctico Operativo permitieron identificar a uno de los presuntos autores del hecho.

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Durante el procedimiento, el secuestro de documentación permitió confirmar la identidad de la conductora del vehículo de apoyo, llamada Leonela, quien permanece prófuga. Además, se recuperó parte de la mercadería robada.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que los delincuentes atacaron a la mujer

La causa está a cargo de la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Esteban Echeverría, quien dispuso el traslado del detenido a la fiscalía y solicitó la captura de la mujer. El resto de los integrantes de la banda continúan prófugos y la investigación avanza para dar con su paradero.

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Tras el ataque, Gabriela Justiniano fue atendida y confirmó que tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado de salud, aunque manifestó dolores en el cuerpo por el forcejeo. “Uno no piensa en el momento. No quería que me llevaran para el fondo porque sentí que era peor”, relató en declaraciones posteriores al hecho.

La otra mujer afectada describió que fue amenazada y golpeada por los asaltantes, quienes le exigieron no mirarlos y la sometieron a situaciones de violencia física y verbal. “Me pegó una cachetada para que no intente mirarlo. Después me amenazó con pegarme un tiro”, relató en diálogo con Telefe.

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Según contó, a ella uno de los ladrones la llevó para la parte de atrás, la agarró de los pelos y la tiró al piso.

Tras producirse el asalto, la hermana de la víctima, Belén, utilizó las redes sociales para pedir colaboración a la comunidad con el objetivo de identificar al resto de los implicados y reclamó que “estas ratas estén presos y paguen todo el daño que hacen”. Horas después de producirse el robo, dijo que su familiar se hallaba en reposo, con la presión elevada y que no pudo dormir. “Lo importante es que ahora mejore y no se deje de afectar por los nervios”, compartió.

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Los delincuentes involucrados están imputados por el delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en poblado y banda”, según indicaron fuentes policiales.

Las autoridades instaron a quienes tengan información relevante sobre los prófugos a realizar la denuncia correspondiente.