Rusia liberó a Robert Gilman, un ex marine estadounidense que estaba detenido desde 2022: su familia había denunciado torturas

El ex marine estadounidense Robert Gilman durante una audiencia judicial en Voronezh, Rusia. REUTERS/Vladimir Lavrov

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Rusia ha liberado a un veterano militar estadounidense que pasó más de cuatro años en prisión por cargos controvertidos y en condiciones abusivas. Se decía que estaba gravemente enfermo y en riesgo de muerte, según informó el martes un grupo que abogaba por él.

Robert Gilman se dirigía a un hospital militar estadounidense en Texas, donde sería evaluado y tratado médica y psicológicamente, declaró Eric Lebson, director de estrategia de Global Reach, un grupo que ha estado trabajando para liberarlo a él y a otros detenidos estadounidenses en el extranjero. La familia de Gilman viajó a Texas para estar con él, incluida su madre, quien se encontraba en Rusia intentando visitarlo en el hospital.

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Gilman, un profesor de 32 años detenido desde 2022, fue condenado inicialmente a tres años y medio de prisión tras ser declarado culpable de agredir a un agente de policía después de ser bajado de un tren por causar disturbios. Posteriormente, fue declarado culpable de agredir a un inspector de prisiones durante una revisión de celda, golpear a un investigador y agredir a un guardia, y en octubre de 2024 fue sentenciado a ocho años y un mes. Su condena se extendió el año pasado a diez años tras ser declarado culpable de agredir a guardias de prisión.

La hermana de Gilman, Lexie Hudson, reconoció la labor del presidente Donald Trump y del senador estadounidense Ed Markey de Massachusetts para lograr la liberación del ex marine.

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Donald Trump por su parte anunció que Gilman fue liberado por Rusia tras conversaciones con el presidente Vladimir Putin y afirmó que no hubo concesiones de parte de Washington.

“Rusia accedió a liberarlo por razones humanitarias”, dijo el mandatario, al señalar que Moscú “no ha pedido nada a cambio; no hubo ningún intercambio”.

Según Trump, Gilman “regresa a casa” este mismo día y “aterrizará esta noche en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, en Washington, D.C.”. Añadió que “mis representantes, algunos de los cuales viajan con él, le darán la bienvenida a los Estados Unidos de América”.

Al describir el caso, Trump sostuvo que Gilman “fue encarcelado en Rusia en 2022, durante la administración Biden”. El presidente aseguró que habló con él poco antes del vuelo de regreso: “Acabo de hablar con él y me pidió una cosa: una hamburguesa con queso espectacular al aterrizar. ¡Me encargaré de ello!”.

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Foto publicada por Trump sobre el regreso de Robert Gilman

Trump también afirmó que su gobierno dio prioridad a la repatriación de ciudadanos detenidos fuera del país.

“Durante mi administración, hemos priorizado el regreso a casa de los estadounidenses detenidos en el extranjero, y lo hemos hecho a un nivel sin precedentes, devolviendo a cientos de personas con sus familias”, declaró.

En el mismo mensaje, el mandatario dijo que su administración gestionó liberaciones de otras nacionalidades.

“También hemos liberado a muchos no estadounidenses que estaban cautivos en diferentes países del mundo”, sostuvo.

Trump indicó que Gilman ya estaba junto a su madre durante el viaje. “Robert Gilman se ha reunido con su maravillosa madre, Nancy, quien también viaja con él en el avión, y pronto podrá ver a todos sus seres queridos”, afirmó.

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El presidente atribuyó la operación a miembros de su equipo y mencionó al “Enviado Especial para Misiones de Paz, Steve Witkoff”, al “Enviado Especial para la Respuesta a Rehenes, Adam Boehler”, al “Director Superior de Contraterrorismo, Sebastian Gorka”, y a Jared Kushner: “Gracias a mi increíble equipo... y a muchos otros que hicieron esto posible”.

“No hay otra razón por la que Robert esté vivo hoy que el hecho de que el presidente Trump se enterara del caso y actuara”, dijo Hudson, quien agradeció a Markey “por liderar nuestros esfuerzos de defensa en el Congreso».

“Los rusos trataron muy mal a mi hermano”, dijo Hudson. “Lo lastimaron sin motivo alguno, solo porque era estadounidense y marine. ¿Qué ganaron con esto? ¿Por qué le hicieron esto a una persona tan maravillosa?»

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El Departamento de Estado declaró que Gilman, cuya detención injusta se había determinado recientemente, fue liberado por razones humanitarias y que “no formó parte de un intercambio ni se le ofrecieron otras concesiones”.

El ex marine estadounidense Robert Gilman, quien cumple una condena de prisión por agredir a un policía ruso en 2022. REUTERS/Vladimir Lavrov/Foto de archivo

“Este es un paso positivo que esperamos conduzca a la liberación de estadounidenses detenidos injustamente en Rusia, como Stephen Hubbard”, afirmó.

Antes de ser trasladado fuera de Rusia, Gilman había estado en “un estado de estupor disociativo” durante 47 días debido a los abusos sufridos en prisión, según Lebson. Gilman fue trasladado de la prisión a un hospital civil, donde lo conectaron a una sonda de alimentación y lo esposaron a una cama.

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Los informes del hospital describieron el estado de Gilman como “grave y potencialmente mortal”, lo que impulsó al gobierno estadounidense a actuar y condujo a “una liberación humanitaria unilateral” por parte de las autoridades rusas, explicó Lebson.

Markey había instado a Rusia y a Estados Unidos a colaborar para lograr la liberación del residente de Massachusetts. Gilman figuraba entre al menos ocho estadounidenses que permanecían bajo custodia rusa tras una serie de intercambios de prisioneros de alto perfil con Estados Unidos en los últimos años.

Markey culpó a Rusia del delicado estado de salud de Gilman, afirmando que su regreso a Estados Unidos se había demorado demasiado.

“Es una tragedia que Robert tuviera que estar al borde de la muerte para que su caso recibiera la atención necesaria para negociar su liberación”, declaró Markey. “Durante su detención, Robert fue sometido a tortura física, medicación forzada y provocaciones por parte de las autoridades rusas. No cabe duda de que el trato recibido por las autoridades rusas es la razón por la que Robert se encuentra hoy en este estado tan precario».

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(Con información de AP)