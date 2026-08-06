Crimen y Justicia
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Estuvo preso por secuestrador, salió de la cárcel y le robó a una jubilada: la entradera de Luis Ezequiel en San Justo

El acusado dejó su celda seis meses atrás, acusado de un rapto express cometido en la década pasada. Ahora, cayó por un magro botín de efectivo y celulares. El insólito error que llevó a que la Bonaerense lo encuentre

Entraderas en San Justo: los delincuentes antes y después del robo
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El martes pasado, la Comisaría 1° de San Justo de la Policía Bonaerense arrestó a uno de los sospechosos de cometer una audaz entradera en la zona. La víctima fue una jubilada de 76 años. Tres delincuentes, según la acusación en su contra, entraron a la casa de la jubilada por la parte trasera, a plena luz del día, para llevarse $250 mil, un anillo de oro y dos celulares, además de un manojo de llaves. La mujer resultó ilesa.

La banda llegó y se fue en auto, un Volkswagen Nivus blanco. Los videos de cámaras de seguridad de la zona fueron claves para seguirle el rastro,con una causa a cargo de la nueva UFI especializada en entraderas a cargo de la fiscal Andrea Palin, creada recientemente para atacar la problemática en La Matanza. Así, los investigadores dieron con el principal sospechoso, Luis Ezequiel Moraiz, de 35 años, con domicilio en Lomas de Zamora.

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A Moraiz le encontraron cinco teléfonos celulares en el allanamiento en su contra. La joven que le alquilaba el departamento que ocupaba fue detenida también, acusada de encubrimiento. El auto supuestamente empleado en el robo también fue encontrado.

Infobae, en paralelo, encontró sus antecedentes penales. Moraiz, según fuentes del caso, salió de prisión hace seis meses tras pasar once años preso. El delito: secuestro extorsivo, un típico hecho express.

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Moraiz tras su detención

El secuestro extorsivo

El 9 de junio de 2016, la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos de Moraiz y otros tres cómplices, entre ellos, un pariente directo del nuevo acusado de la entradera en San Justo.

Los delitos aplicados fueron los de robo de auto en concurso ideal “con secuestro extorsivo por sustracción, retención y ocultación, agravado por el número de personas participantes y por haberse logrado el cobro del rescate”, de acuerdo al fallo.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2015, a las 22.15 aproximadamente, en la intersección de las calles La Paz y Rivera Indarte, la localidad de Villa Luzuriaga. Una mujer que viajaba en su auto fue la víctima.

La banda la liberó cuatro horas más tarde. El rescate consistió de $80.000, cuatro relojes, una alianza, doscadenas, dos anillos y dos pulseras.

Moraiz, puntualmente, fue acusado de rodear a la víctima en el auto donde fue mantenida cautiva.

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El Volkswagen Nivus supuestamente usado en el hecho

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