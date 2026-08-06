Más violencia en La Matanza: un policía baleó a un motochorro para defender a sus amigos evangélicos de un robo

Intento de robo y tiroteo en Villa Madero, La Matanza

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Un nuevo episodio de violencia ocurrió en la noche de ayer miércoles en La Matanza. En la zona de Villa Madero, dos motochorros intentaron asaltar a un grupo de personas que salía de un servicio en un templo evangélico de la zona, la Iglesia de la Cruz, en la esquina de Millán y Mariquita Sánchez de Thompson.

Junto al grupo se encontraba un policía retirado de la PFA, de 52 años, que portaba su arma. Mientras charlaba con sus amigos, el policía, con domicilio porteño, notó rápidamente el asalto y desenfundó. Así, comenzó a disparar. La secuencia fue captada por un video de cámara de seguridad, cuyo video ilustra esta nota. Los transeúntes en la zona, al oír los disparos, se echaron al piso.

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Un motochorro terminó herido. Se trata de Enzo Ariel Alacano, de 26 años, de acuerdo a un informe del caso al que accedió Infobae, que recibió dos tiros, uno en una de sus piernas y otro por la espalda. El daño en su cuerpo fue notable: las balas que le dispararon eran de un calibre .380. La moto en la que viajaba con su cómplice quedó en el lugar. Su cómplice, sin embargo, lo dejó abandonado y escapó.

Personal de la Comisaría 6° de Villa Madero llegó al lugar poco después. La UFI N°20 de La Matanza, a cargo de la investigación, no tomó temperamento contra el policía. Su pistola Bersa fue incautada para pericias posteriores.

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Los homicidios están a la órden del día en la zona. La UFI especializada de la zona investigó cinco casos en los últimos siete días, entre riñas y un macabro femicidio en la zona del Barrio Palangana, donde Janeth Colque fue degollada mientras dormía.