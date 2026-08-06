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Quienes perdieron un trabajo asalariado formal para autoemplearse resignaron casi 30% de ingresos, según un estudio

El deterioro del mercado laboral impactó directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores que debieron recurrir a modalidades “refugio”

En el primer trimestre del año, cerca de siete de cada diez nuevos ocupados correspondieron al cuentapropismo. REUTERS/Agustin Marcarian
En el primer trimestre del año, cerca de siete de cada diez nuevos ocupados correspondieron al cuentapropismo. REUTERS/Agustin Marcarian
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La pérdida de ingresos se consolida como una de las principales consecuencias de la creciente informalidad laboral. Aunque el aumento del empleo no registrado y del cuentapropismo evitó un salto en la desocupación, la contracara es un deterioro significativo del poder adquisitivo de quienes se ven expulsados del mercado laboral formal formal.

En primer lugar, un informe de la consultora CP señaló que si bien el fenómeno de la informalidad trasciende a las políticas del actual Gobierno y responde a las dificultades estructurales de la economía para sostener un crecimiento continuo, desde 2024 se observa una aceleración del empleo asalariado privado no registrado y del cuentapropismo.

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Ambas modalidades absorbieron parte de los trabajadores desplazados del empleo formal, tanto en el sector privado como en el público, contribuyendo a moderar el aumento de la tasa de desempleo.

Sin embargo, ese “empleo refugio” implicó un fuerte costo en términos de ingresos para los trabajadores. De acuerdo con un análisis realizado sobre un pool de paneles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el período 2024-2025, quienes lograron reinsertarse en el sector público tras perder un empleo registrado en el sector privado sufrieron una caída del 5% en su poder adquisitivo.

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Tabla de variación del ingreso real (2024-2025) por categoría ocupacional. Celdas verdes y rojas con porcentajes. Fuente: C-P Consultora, EPH-INDEC

En tanto, quienes pasaron a un empleo asalariado no registrado perdieron un 14% de sus ingresos reales, mientras que los trabajadores que se volcaron al cuentapropismo registraron el mayor deterioro, con una reducción del 28%.

Los datos también muestran que solo quienes consiguieron mantenerse en un empleo registrado del sector privado lograron preservar su nivel de ingresos reales.

“La informalidad está funcionando como un refugio frente a la pérdida de empleo formal, pero ese refugio implica una fuerte caída de los ingresos reales. Esto no solo deteriora el bienestar de los trabajadores y sus familias, sino que además retroalimenta una economía de bajos ingresos y baja productividad, afectando el consumo y la demanda interna”, señalaron desde CP Consultora.

Otro dato relevante del informe es que, entre los trabajadores que tenían un empleo asalariado privado registrado y cambiaron de ocupación al año siguiente, el 26% consiguió un puesto en el sector público, el 47% pasó a un empleo privado no registrado y el 27% se desempeñó como trabajador por cuenta propia.

“Observando la matriz de transición entre los distintos empleos, se observan distintas tendencias. Por un lado, hay un claro ‘premio por la formalidad’: quienes consiguieron un empleo registrado privado mejoraron sus ingresos reales, aún en estos años de crisis de ingresos. Por otro lado, lejos de los estigmas positivos asociados al ‘emprendedurismo’ y el ‘éxito personal’, el estudio muestra que aquellos que migraron al cuentapropismo sufrieron una caída de sus ingresos reales, aún proviniendo del empleo en negro”, concluyó CP.

Solo quienes consiguieron mantenerse en un empleo registrado del sector privado lograron preservar su nivel de ingresos reales. REUTERS/Francisco Loureiro
Solo quienes consiguieron mantenerse en un empleo registrado del sector privado lograron preservar su nivel de ingresos reales. REUTERS/Francisco Loureiro

La tendencia no parece mostrar señales de reversión este año. De acuerdo a Politikon Chaco, en base al Indec, en el primer trimestre de 2026 el número de personas ocupadas aumentó 1,6% en comparación con igual período de 2025, lo que representa la incorporación de 212.827 nuevos trabajadores.

“La expansión del empleo muestra un perfil claramente sesgado hacia modalidades de inserción no asalariadas. Cerca de siete de cada diez nuevos ocupados correspondieron al cuentapropismo, mientras que el empleo asalariado exhibió un crecimiento prácticamente estancado. En otras palabras, el mercado laboral continúa generando ocupación principalmente a través de estrategias de autoempleo”, remarcó Politikon Chaco.

La tasa de informalidad laboral alcanzó el 44,2%, reafirmando la tendencia ascendente que viene registrándose en los últimos años. Este porcentaje representó un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 (42%) y de 3,4 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024 (40,8%).

De este modo, la consultora destacó que el crecimiento del empleo se explicó exclusivamente por la creación de puestos de trabajo informales. Mientras que el empleo formal mostró una contracción de 156.786 puestos respecto del primer trimestre de 2025 (-2% interanual), el empleo informal incorporó 379.708 nuevos trabajadores (+6,8% interanual).

La reducción del empleo formal respondió tanto a la disminución de los asalariados registrados (-133.184; -2,2%) como de los trabajadores por cuenta propia formales (-58.049; -4,9%).

En contraste, el aumento del empleo informal fue impulsado por la incorporación de 168.889 asalariados no registrados (+4,8%) y, principalmente, por el crecimiento de los cuentapropistas informales, que sumaron 214.468 trabajadores (+11,2%).

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