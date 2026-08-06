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Obsesión por Vicky Xipolitakis y similitudes con Sabag Montiel: quién es el hombre que amenazó a Milei

E.A.M. fue detenido por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA luego de publicar un video en TikTok con intimidaciones al Presidente. El significado de sus tatuajes

Los tatuajes del detenido por amenazas Javier Milei
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E.A.M., detenido este miércoles en Quilmes por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) por amenazar al presidente Javier Milei en un video que difundió por TikTok, no registra ninguna ocupación ni profesión. El caso generó preocupación debido a las particularidades del sospechoso.

En primer lugar, fuentes de la causa revelaron a Infobae que el hombre detenido tiene un perfil similar al de Fernando Sabag Montiel, condenado a 10 años de cárcel por intentar matar a la expresidenta y exsenadora Cristina Fernández de Kirchner.

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Tiene antecedentes por robo a mano armada, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y lesiones. Tuvo una condena de tres años de prisión.

Detuvieron en Quilmes a un hombre acusado de amenazar al presidente Javier Milei por redes sociales

Por otro lado, se mostraba muy activo en redes sociales: tiene dos cuentas de Instagram y otras dos en Facebook en las que, entre otras cosas, publicaba fotos en las que quedaban al descubierto sus numerosos tatuajes. Entre ellos, uno que le recorre la parte superior del pecho: “General Mafia”, el apodo con el que se identificaba.

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Debajo, se puede leer “love” y “Vicky Xipolitakis”. A un lado del nombre, se tatuó la fecha de nacimiento de la mediática. En Instagram, hay varios posteos en los que le declara su amor, etiquetándola, de forma recurrente y donde, incluso, le habla directamente de forma violenta.

“Vicky sos una simple mina que no tiene cabeza, no sos nadie. Yo soy el rey de las mujeres; vos a mí no me vas a tener. Gracias a mí estás donde estás. Te reviví la vida, el trabajo 30 millones de veces, chau”, le dice enojado en un video.

“Soy el rey de las mujeres fuertes, dueño de Quilmes y de Kirchner, hasta la victoria siempre”, se define en un video subido a una de sus cuentas. “Esto no se acaba hasta que yo gane”, se puede leer en una de sus biografías.

Logo y texto de la Policía Federal Argentina. Tres armas largas, dos negras y una de madera. Teléfono, balines, gafas, gorro, auriculares y caja borrosa
Detuvieron en Quilmes a un hombre acusado de amenazar al presidente Javier Milei por redes sociales

En otros posteos se dirige a “Wanda Icardi”, a Rocío Oliva y al “señor Aníbal Fernández”.

Tiene también la frase “life” tatuada, una palabra que fue popularizada por el cantante Nicky Jam. No es casual; en redes se declaró como “el doble oficial” del cantante en Argentina.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron al imputado y secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, unos auriculares, un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Los tatuajes

Los detectives de la DUIA realizaron un análisis sobre los dibujos grabados en la piel de E.A.M. En el lóbulo de la oreja se observa la silueta de un arma de fuego corta, posiblemente una pistola o un revólver. En el mundo criminal, es un ícono que llevan sicarios, o bien puede simbolizar que es un especialista en robo a mano armada.

Lleva también un signo de pesos en la frente, que puede significar que la persona se considera un mercenario, alguien que está centrado en ganar dinero sobre cualquier otra cosa.

La rosa, debajo del hombro, constituye un símbolo ampliamente utilizado en la estética delictiva y ha sido observado en la iconografía difundida por integrantes o simpatizantes de diversas organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua. En lo que respecta a su significado, generalmente se encuentra vinculada con la humanización del criminal.

Los tatuajes del detenido por amenazas Javier Milei

En uno de sus brazos tiene un reloj, que simboliza el tiempo que se pasa en prisión y la sensación de que la vida se detiene durante el encierro. Asimismo, este tipo de tatuaje está generalmente relacionado con el Tren de Aragua.

También tiene un Gauchito Gil, una figura central de devoción pagana que funciona como escudo protector de los marginados y criminales. La leyenda “The Word is mine” puede simbolizar un código de honor o una posición de autoridad.

En la mano derecha tiene una corona, asociada con el poder, liderazgo o estatus. También es un símbolo muy común en culturas carcelarias y pandillas.

Los tatuajes del detenido por amenazas Javier Milei

Mano izquierda, corona con diamante: demuestra liderazgo y poder sobre otros, incluso creyéndose inquebrantable y económicamente exitoso.

Tiene un fusil de asalto tipo AK-47. “Dentro del ámbito de algunas subculturas criminales, este tipo de iconografía suele asociarse con la proyección de una imagen de peligrosidad, poder de fuego, violencia y disposición al enfrentamiento armado”, explican detectives a este medio. Asimismo, el que porte este tatuaje se percibe como un “soldado” de alguna facción o pandilla, siendo una especie de declaración de guerra abierta contra el sistema. Suelen usarlo Tren de Aragua, Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho y distintos cárteles de droga latinoamericanos.

Los tatuajes del detenido por amenazas Javier Milei

Posee un tatuaje asemejado a una pistola ametralladora MAC-10 en la parte lateral del cráneo. Dentro de la cultura criminal, suele indicar que la persona es un “Soldado” que realiza trabajo sucio, como así también simboliza al sicariato.

En el pómulo, una cruz con una daga o espada puede representar conceptos como la protección, la fe, la lucha, el honor o la disposición al enfrentamiento. Además, puede simbolizar que la persona que lo porta está preparada para matar o que ostenta cierta jerarquía criminal.

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