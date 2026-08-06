Juicio por la muerte de Maradona: el enfermero habló por primera vez y describió el último movimiento de Diego antes de fallecer

El juicio por la muerte de Maradona llegó a su 32ª audiencia. Para este jueves, los fiscales citaron al último testigo que hablara de los días en la internación domiciliaria antes de comenzar con los peritos de la Junta Médica.
Se trata de Nicolás Taffarel, el masajista de Diego que lo ayudaba con su rehabilitación física en la casa de Tigre. Su declaración fue clave porque él fue uno de los que lo vio hinchado a Maradona mucho antes de su fallecimiento.
Tras su relato, declarará por primera vez el enfermero imputado Ricardo Almirón. Es el único de los acusados que todavía no habló en el debate y que vino a una sola audiencia en todo el proceso.
Almirón está señalado por no controlar a Maradona en sus última horas: él estuvo de guardia la madrugada de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.
Terminó la declaración de Almirón: la semana que viene comienza la Junta Médica
Al finalizar la indagatoria del enfermero imputado, el fiscal Patricio Ferrari adelantó que el próximo martes declarará el perito Carlos Cassinelli. “Dentro de la cantidad de peritos que componen la Junta Médica, la Fiscalía planea convocar a solo ocho”, dijo el funcionario al resto de las partes.
Cuarto intermedio hasta el martes.
El enfermero aseguró que Maradona estuvo vivo hasta las 6 de la mañana del 25 de noviembre de 2020
Almirón contó que hubo tres días que él no fue a la internación domiciliaria porque hubo un fin de semana largo y no le tocó trabajar. Según su declaración, la última vez que lo vio Maradona estaba “óptimo”. Luego volvió el 24 de noviembre a las 19 horas para hacer la guardia de la noche. En las horas siguiente Diego moriría.
Sobre su rol esa noche, relató: “Me pasaron la guardia, me dijeron que seguía sin apetito. Fui a la habitación, le di agua, volví a revisar el stock de medicación y empecé a limpiar mis elementos de control. Volví a entrar al cuarto a las 21:30 con el sobrino, personal de seguridad y cocinera. Le doy la medidación y líquido. Después le tomé los signos en ambos brazos con un tensiómetro y un estetoscopio, le hice el control con oxímetro, tenía 98%, y le tomé la frecuencia cardíaca, que tenía una leve taquicardia. Todo esto lo informé en las hojas de enfermería y en chat Tigre. También le tomé la temperatura”.
“Cuando lo toqué me di cuenta de que la remera estaba húmeda y le pregunté si lo podía cambiar, pero me dijo que no. Debo haber estado entre 20 y 30 minutos en la habitación haciendo las tareas. Después me quedé en la cocina. Lejos de su vista completé las hojas de enfermería, informé en el grupo y me quedé esperando por si el paciente necesitaba algo o que lo acompañe a hacer sus necesidades”, siguió.
La última vez que lo vio a Maradona fuera de su habitación fue esa madrugada, de acuerdo a su declaración: “A las 2:30 de la mañana deambula, va al baño y lo acompaño, observo una diuresis positiva, lo llevo a higienizarse, lo llevo a la habitación otra vez y se acuesta”.
Almirón asegura que lo controló sigilosamente toda la noche, a pesar de que al principio de su estadía en Tigre le habían suspendido los controles vitales a la madrugada para no molestar a Diego mientras descansada. “Continué haciendo como todas las noches, abriendo la puerta despacio para ver cómo estaba él. Abría la puerta corrediza, veía que inhalaba y exhalaba bien. Era la manera que tenía de controlarlo”, explicó.
“Me fui 6:30 del 25 de noviembre de la casa. Antes me fijé sigilosamente y descansaba en buena forma. Lo hacía en forma rítmica con buenos movimientos toráxicos. Lo observé durante mínimo dos minutos para que no haya ninguna anomalía. Después le pasé la guardia a Gisela Madrid”, concluyó.
A Maradona lo encontraron muerto al mediodía de ese día.
“Vamos a ver a Rocío Oliva”: el pedido de Maradona en plena internación domiciliaria
El imputado Almirón recordó que el 20 de noviembre fue el mejor día de Diego en la casa de Tigre. “Estaba re diferente a los días previos. Estaba estable, lúcido, ubicado en tiempo y espacio, bien de ánimo. Ahí estuvo tomando tereré, contando anécdotas. Pidió salir a dar una vuelta en auto, fue por sus propios medios a una camioneta y le informamos a Luque”.
Sobre ese paseo, contó: “Dimos una vuelta en el country, después él pidió salir. Después de unas cuadras él pidió ir a ver a Rocío. Jonathan dijo que no estaba bueno porque era para problemas, así que le informa a Domínguez para que vuelva al country y volvimos. Habrá sido media hora o 40 minutos. Cuando volvimos lo ayudé a bajar, le tomé los signos vitales, estaba bien. Afuera había un fogonero, estaba bien. Seguía con la leve taquicardia”.
Ricardo Almirón repasó cada día de la internación domiciliaria y dijo que Diego no quería comer
A partir del lunes 16 de noviembre de 2020, Almirón empezó a hacer el turno de la noche, de 19 a 7. “Yo ingresaba, me daban el cambio de guardia, lo iba a saludar y a darle agua, le controlaba los signos vitales, le daba la medicación. A partir de ahí el paciente ya estaba más metido para adentro, no quería estar con gente. Me preocupaba que estaba sin apetito”, recordó.
Y agregó: “El 17 siguió sin apetito, a la noche vio el partido de Argentina-Perú y a la noche comió solo yogur. Le controlé los signos vitales, durante toda esa semana tuvo taquicardia leve. Ese día la enfermera Madrid me dijo que Luque le había dicho que le demos espacio al paciente, que no lo molestemos. El 18, al día siguiente, también estaba sin hambre”.
“El 19 seguía sin apetito. Para la noche recién empezó a comer pollo con sopa de verduras, galletitas de agua, banana. Tuvo una buena tolerancia y fue una buena noticia. En todas las guardias le tomé los signos vitales, lo ponía en las hojas de enfermería y en el grupo de Tigre”, siguió contando cronológicamente.
Almirón dijo que Maradona pidió un diurético porque estaba hinchado y no se lo dieron
A dos días de llegar a la internación domiciliaria de Tigre, el enfermero imputado detectó un señal de alerta en Diego: “El viernes 13 le detecté el pie derecho hinchado. Él me pidió un diurético para desinflamar y yo le pregunté a su sobrino, pero él habló con sus médicos tratantes, con Cosachov, y le dijeron que no estaba indicado. También lo conté en el chat Tigre. Me dijeron que le eleve el pie derecho con almohadones y nada más”.
Declara el enfermero imputado Ricardo Almirón
El único acusado que todavía no había prestado declaración, pidió ampliar su indagatoria este jueves en el debate oral. Al comienzo de su relato, Ricardo Almirón recordó cómo lo llamaron para la internación domiciliaria del Diez y contó que le informaron que era un paciente con abstinencia de alcohol y que había que darle medicación, que estaba anotada en la heladera de la casa. Él, además, le tomaba los signos vitales y hacía un informe diario de su evolución.
La primera semana hizo el turno de la tarde, pero a partir de la siguiente tomó el turno de la noche por una orden de su jefe, el imputado Mariano Perroni. Según relató, durante esos días recibió la orden de no tener contacto directo con el cuerpo médico tratante de Maradona (Luque, Cosachov y Díaz) y solo podía elevar sus informes de enfermería a través de un grupo de WhatsApp.
El último testigo convocado por la Fiscalía al juicio por la muerte de Maradona para reconstruir los días de Diego en la internación domiciliaria donde falleció fue, probablemente, el que dejó más expuesto al equipo médico que estaba a cargo de cuidar al Diez. Se trata de Nicolás Taffarel, el masajista que iba de lunes a sábados de 8 a 18 a la casa de Tigre para ayudar al astro del fútbol a movilizarse.
La angustia del masajista en su declaración: “Quería que Diego mejore como sea”
A preguntas del abogado Fernando Burlando, Taffarel admitió que siempre le manifestó a Luque las situaciones que lo incomodaban y explicó por qué él estaba desesperado. “Yo manifestaba situaciones que veía en él y no veía un accionar concreto o una resolución rápida. Yo ya había creado un vínculo con él y quería que mejorara como sea de un día para el otro”, dijo al borde del llanto.
“Los médicos me decían que me quedara tranquilo, que eran situaciones que iban a pasar. Uno con el nerviosismo confía en que eso va a pasar, que todo se va a resolver. Pero no pasó”, siguió.
El día que Taffarel advirtió riesgo de un edema de pulmón
El masajista había advertido riesgo de un edema de pulmón en Maradona por estar tanto tiempo acostado y se lo había avisado a su entorno cercano.
“Un día yo salí de la casa de Diego y lo vi tan edematizado que quise ayudar desde un lugar desesperante. Ahí empecé a investigar y justo estábamos en la etapa del Covid, donde rotaban a los pacientes boca abajo para cortarle los gases (hinchazón) para que no colapse el pulmón. Lo investigué en el paper de Covid y edema de pulmones. Yo le dije a Verónica Ojeda, a Maxi Pomargo y a Jonhy Espósito que ojo que podía pasar eso. Me responden ‘hay que decirle a Luque’“.
“No quiero nada, Taffita, ya está”: las últimas palabras de Diego al masajista
Taffarel recordó la última vez que lo vio a Maradona con vida. Fue el 24 de noviembre de 2020, a la mañana. El testigo contó que quería activar a Diego e ingresó a su habitación. “Le dije ‘hola Diez, vamos a movernos un poco, a tomar unos tereres’”, recordó.
“Él me dijo “no quiero nada Taffita, ya está”. Yo le pregunté “ya está ¿qué?” y me contestó “nada, ya está”. Fueron las ultimas palabras de él hacia mí”, completó.