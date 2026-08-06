Juicio por la muerte de Maradona: el enfermero habló por primera vez y describió el último movimiento de Diego antes de fallecer

Diego Armando Maradona (REUTERS/Agustín Marcarian)

El juicio por la muerte de Maradona llegó a su 32ª audiencia. Para este jueves, los fiscales citaron al último testigo que hablara de los días en la internación domiciliaria antes de comenzar con los peritos de la Junta Médica.

Se trata de Nicolás Taffarel, el masajista de Diego que lo ayudaba con su rehabilitación física en la casa de Tigre. Su declaración fue clave porque él fue uno de los que lo vio hinchado a Maradona mucho antes de su fallecimiento.

Tras su relato, declarará por primera vez el enfermero imputado Ricardo Almirón. Es el único de los acusados que todavía no habló en el debate y que vino a una sola audiencia en todo el proceso.

Almirón está señalado por no controlar a Maradona en sus última horas: él estuvo de guardia la madrugada de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.