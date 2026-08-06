Juicio por Loan Peña: un perito afirmó que el olor hallado en los vehículos de Pérez y Caillava correspondía al niño

El debate se reanudará el próximo martes. Están citados los siguientes cuatro testigos: Leticia Risco , ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), organismo responsable del Alerta Sofía; la médica Cintia Andrea Grimaldi ; el concejal y ex intendente de 9 de Julio Carlos Alberto Moreira ; y el comisario mayor Martín Leonardo De Cristóbal .

Luego de la presentación del último testigo, la defensa de Nicolás “El Americano” Soria informó que finalmente no declarará hoy sino lo hará la semana que viene. Su abogado pidió que, una vez definido el día, sea a primera hora y no sobre el cierre de la audiencia.

“Cuando la jueza tomó conocimiento de las personas que estaban ahí, nos solicitó que notifiquemos que los menores deberían volver a sus respectivos domicilios y no estar allí. Cuando el personal quiso efectuar la notificación, me llama el oficial sumariante y me informa que había un masculino obstaculizando. Le pregunté si la acción estaba dentro de lo que configura la resistencia a la autoridad y me dice sí, por lo que se hizo el procedimiento de aprehensión”, repasó y ante la pregunta sobre quién era esa persona, respondió: “Soria”.

Entre ellos estaba Nicolás “El Americano” Soria , quien en ese entonces también fue acusado de intentar obstaculizar un procedimiento judicial, cuando las fuerzas de seguridad acudieron al lugar donde se encontraban resguardados menores allegados al caso.

Prefectura fue también la encargada de custodiar el hotel Despertar del Iberá en 9 de Julio, donde se alojaron los acusados de hacerse pasar por integrantes de la Fundación Lucio Dupuy durante la investigación del caso.

Luego de un breve cuarto intermedio, se presentó el último testigo de este jueves, Reinaldo Waldir Nake , quien era jefe de la Unidad de Goya de la Prefectura. Al igual que los demás, relató su intervención en los procedimientos. Recordó que la primera medida fue aportar, tras un pedido de la policía provincial, un visor nocturno, aunque siempre operado por un agente de la fuerza federal al tratarse de un dispositivo delicado.

“Desde la entrada observamos con los testigos al personal técnico (un veterinario y especialistas llegados desde Salta, detalló) que ingresó con sus mamelucos y los perros. Se encontraba también personal de la fiscalía. Al perro le indicaban que vaya recorriendo los espacios”, relató.

También participó de varios allanamientos, entre ellos al del domicilio del matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava. Habló de los teléfonos incautados en el operativo y de su preservación como prueba. Y se refirió al procedimiento de odorología forense en el lugar durante la segunda inspección.

En junio de 2024 se desempeñaba como oficial de la Unidad Especial y Ecológica de San Roque. Fue otro de los agentes convocados para las primeras horas de búsqueda de Loan.

“Allí (en la casa de la abuela) estaba el comisario Báez, que hizo un cuestionario: quién había avisado, cómo había sido la novedad, indagó dónde estaba la criatura, si era cierto o no. Y cuando se constató que era una falsa noticia, ordenó nuevamente la búsqueda y redirigió los equipos”, continuó, sin recordar quién había dado esa falsa noticia.

Y recordó el episodio de la falsa alarma: “Me habían solicitado que llevara personal policial hacia la comisaría de 9 de Julio y a mitad de camino avisaron que nos replegáramos a la casa de la abuela porque aparentemente había aparecido la criatura. Nos avisaron vía radial, cerca de las 2 de la mañana, luego de un buen rato de búsqueda”.

El segundo testigo en prestar testimonio fue el sargento Silvio Acuña. Era chofer de guardia en la comisaría segunda de Goya al día de la desaparición. “Mi directiva era llevar personas, civiles y personal policial, para colaborar en la búsqueda”, contó.

Después de un cuarto intermedio de una hora, se retomó la audiencia con la segunda parte de la declaración del perito Mario Rosillo. Por pedido de la fiscalía, se le exhibieron fojas del expediente donde figura su firma en procedimientos del caso, en medio de cuestionamientos de parte de las defensas.

Respecto al resultado de la pericia en los autos, Rosillo aclaró: “Nosotros no podemos definir de qué forma estuvo Loan presente o cómo llegó el olor de Loan a los autos. Nosotros no medimos solamente los componentes volátiles y las células que captamos ahí y la correspondencia que hay con los perros. No podemos saber ni a través de la odología determinar de qué forma llegó el olor de Loan ahí”.

14:35 hs

El perito odorológico que detectó rastros de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava ratificó los resultados de la pericia

Mario Rolando Rosillo, médico veterinario y referente del equipo de odorología forense del Ministerio de Seguridad de Corrientes, fue el primero de los testigos de la jornada en declarar. Se trata del perito que detectó rastros en los vehículos de Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los acusados de la desaparición de Loan.

Durante su declaración, el médico detalló los aspectos técnicos de cómo fueron los peritajes sobre la camioneta Ford Ranger, el auto Ford Ka y el Volkswagen Voyage, procedimiento en el que los canes detectaron rastros de olor atribuidos a Loan en los asientos traseros de ambos rodados.

El experto explicó en términos generales la técnica de odorología forense, que consiste en la identificación molecular del olor humano mediante el uso de perros entrenados. Detalló el procedimiento realizado en los tres vehículos relacionados con el caso, incluyendo cómo se recolectaron muestras y las condiciones de los autos. Además, resaltó la importancia de evitar la contaminación de las muestras y explicó el fenómeno de la inducción en perros que puede afectar la validez de las pruebas.

“El procedimiento consistió, bajo el protocolo, en que se ubican gasas en el asiento posterior, trasero, en tres secciones: en la parte media, en la parte izquierda del asiento trasero y en la parte derecha. Luego se colocó papel metalizado y luego se le infundió calor vaporizado. Vaporización, así con calor, para que haya un movimiento molecular y que haya vestigios celulares que se peguen a las gasas”, explicó. Aseguró que la mejor manera para captar olores es con la aplicación de gasas.

Después explicó los recaudos que adoptan para evitar la contaminación de las muestras con otros olores del ambiente.

“Están los olores de fondo, siempre están en cualquier evidencia. La transferencia se hace desde el momento en que una persona toca algo. Los olores fondo son los que están siempre dentro del contexto que rodea a la muestra que nosotros vamos a levantar. Esos olores de fondo siempre están. Los perros están entrenados en una memoria olfativa de corto plazo para identificar el olor humano en sí, y entonces hacen un trabajo de memoria para poder identificar compuestos orgánicos volátiles que pertenecen al ser humano. Entonces, la contaminación en odología es, en primer lugar, la contaminación química. En segundo lugar, nosotros la tenemos a la alimenticia y en tercer lugar a la humana. O sea que la que menos valor tiene para nosotros sería la humana, porque el perro está acostumbrado a discriminar el olor humano en ese tipo de entrenamiento que tiene”, explicó.

Dijo que apenas llegó a 9 de Julio después de ser convocado, mantuvo contacto con el comisario Walter Maciel, otro de los acusados. “Nosotros llegamos y nos contactamos con el jefe de la comisaría, el comisario Maciel, y después anduvimos viendo el trabajo de los otros perros que andaban haciendo la búsqueda. Fuimos viendo la zona y fuimos poniendo contacto con todos los elementos que había”, contó.

Aseguró que cuando llegaron al lugar de los peritajes, sólo se encontraba el Voyage y que después ingresaron los otros dos vehículos. Reveló que ninguno tenía faja ni precintos. Aseguró que comunicó esta situación al comisario Maciel, quien además -dijo- tenía las llaves de los vehículos.

“No hay una cuestión precisa de cuánto tiempo puede quedar el olor humano en un vehículo o un habitáculo, por ejemplo. Va a depender de las influencias del medio en que se encuentra el vehículo. Si ese vehículo, por ejemplo, está bajo techo, si está cerrado o las ventanillas cerradas, se preserva más que si estuviera a la intemperie”, aclaró.

Después, explicó las diferencias entre el olor de una persona viva y muerta. “El olor cadavérico tiene diferentes compuestos orgánicos volátiles al olor vivo humano. O sea, son patrones diferentes en cuanto al olor. Igual, si una persona ha fallecido y el olor de esa persona ya dentro de las ocho horas ya no es el mismo olor que si uno quiere comparar con un olor de una persona viva”, dijo.

Después relató un video correspondiente a una intervención previa realizado con un can de Paso de los Libres que le fue exhibido en el juzgado Federal.

“Antes de ver el video ese en el juzgado, el comisario Maciel me había comunicado que se había hecho una prueba con un perro en un auto. Y bueno, entonces le dije que necesito hablar con la persona que hizo ese trabajo para realmente validar si está realmente eficiente. Yo hablé con la guía canina y me explicó. La forma que había trabajado no me pareció una cuestión muy clara porque yo le pregunté a la guía cómo había hecho la marcación el perro y me dijo: “Lo noté intenso”. Entonces le dije que eso no es una marcación. Este, la intensidad del perro no es una marcación, encima es un perro que tiene afinidad hacia los olores humanos en todas las cuestiones y no es posible. Eso también se lo expliqué en ese momento en Goya. No es un procedimiento válido forense con perros para determinar la identificación de un olor humano”, recordó.

Rosillo también ratificó los resultado obtenidos en los peritajes a los autos. Confirmó que los perros tuvieron resultados positivos en el Ford Ka y en la Ranger. Sin embargo, en las pruebas recolectadas en el Voyage “dos canes dieron negativo y uno no hizo la marcación”.

“En el Ford Ka la pericia, el criterio técnico que usamos son de dos perros que nos den dos positivos. Un tercer perro es para que se entienda, desempatar. Si algún perro hace un negativo y otro perro hace un positivo, el tercer perro está para eso. En el Ford Ka, dieron el can Cala y el can Dina, positivos. Luego, la pericia del Ford Ranger fue el can Cala positivo, el can Arandú positivo y el can Dina hizo un falso positivo. No hacía falta el pasaje del can Dina, porque ya se supone que en el criterio técnico implica que con dos canes ya es positivo. El can Dina pasó por una cuestión de una comprobación adicional que quise ver. Pero no obstante, se puso la participación de ese can en el informe para que quede claro. Y en el otro vehículo, tercer vehículo, dieron negativo el can Kala, el can Arandú y el can Dina, que no hizo marcación”, relató.

Después explicó nuevamente el procedimiento de recolección de muestras, su almacenamiento en frascos con gasas impregnadas de olor, y cómo los perros diferencian olores objetivos de olores testigos para marcar con precisión la presencia de dichos olores. Dijo que por decisión suya, las muestras sólo se tomaron en el asiento trasero.

“Yo he tenido experiencia con secuestros extorsivos y siempre, no hablo de que esto sea un secuestro, quiero aclarar pero en el protocolo que usamos para ese tipo de delitos, colocábamos tres paños de gasa en en el asiento posterior, el del lado izquierdo y del lado derecho. En Santa Fe tuve una pericia de un femicidio con una violación y no sabemos de qué lado estuvo la víctima, cómo estuvo en el vehículo. Entonces, se colocan esos tres tipos de gasas en esas partes de los asientos”, continuó. Una vez finalizado los peritajes, sugirió que los vehículos fueran cerrados con llave y precintados.

Aseguró que al haberse realizado la pericia dentro de las 72 horas fortalece la confiabilidad del resultado. Sin embargo, aclaró: “Estamos hablando de lugares no controlados. Un lugar no controlado sería la intemperie. Por eso hay problemas con los perros de rastro que buscan el olor humano. Cuando no se saca al perro en el tiempo y forma, el, las células se degradan y los perros no encuentran el olor humano. Entonces, estoy hablando de exteriores donde el clima interfiere en las células y en los corneocitos, que son las células que van a ir depositadas. En un ambiente controlado es diferente, hay mayor tiempo de durabilidad”.

Enfatizó que el protocolo de Corrientes sirvió de base para esta pericia y que el procedimiento se realizó de manera rigurosa, incluyendo lineamientos de “doble ciego” para asegurar la objetividad. Asimismo, se presentaron detalles sobre la logística de la pericia: quiénes participaron, cómo se colocaron las gasas en los vehículos (bajo techo o a la intemperie), y las limitaciones en cuanto a accesos a ciertos elementos, como la imposibilidad de abrir vehículos que estaban bajo llave.