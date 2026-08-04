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Qué pasó con el perro de Candela Arizaga que se escapó en medio del episodio callejero con Facundo Moyano

La mascota de la mujer se llama Mafia y fue captado en algunos videos de esta madrugada corriendo por las calles junto a la modelo y el sindicalista. El testimonio clave que dio un encargado de edificio para conocer su paradero

El perro de Candela Arizaga se escapó en medio del episodio callejero con Facundo Moyano en Belgrano
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El episodio que sorprendió a los vecinos del barrio porteño de Belgrano en la madrugada de este martes involucró a Candela Arizaga, modelo de 23 años, corriendo semidesnuda y descalza, y al sindicalista Facundo Moyano, quien la seguía. El detalle que en un primer instante se pasó por alto es que la joven estaba siguiendo a su perro, que se habría escapado.

Ellos corrieron varias cuadras, hasta que en un momento dieron con un portero, Camilo, que recién comenzaba su trabajo en el edificio donde trabajaba. Habían pasado algunos minutos de las 5 de la madrugada y, como parte de su rutina, estaba sacando la basura cuando se encontró con la presencia de Arizaga y Moyano en un estado alterado.

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Así mostraba Candela en sus redes a Mafia

“Ella tenía un perro en la mano que, cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando”, contó en diálogo con la señal de América TV.

Qué pasó con el perro que corría Candela Arizaga - Facundo Moyano
Camilo, el portero que intervino en la secuencia, contó que logró agarrar al perro de Candela Arizaga y que una propietaria del edificio lo cuida

En uno de los videos que se viralizaron por la investigación del episodio, se puede ver al perro corriendo varios metros adelantado de su dueña. “Hasta que no corrobore que se lo vamos a dar a ella o algún familiar, no se lo vamos a entregar a nadie”, aseguró el portero.

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A pesar de aquella primera intervención del hombre y de haberse quedado con el perro, la modelo siguió corriendo por las calles del barrio de Belgrano, mientras Moyano iba tras ella. Las imágenes de su recorrido rápidamente se conocieron y revelaron todo el camino que realizaron hasta que fueron detenidos por agentes de la Policía de la Ciudad.

Qué pasó con el perro que corría Candela Arizaga - Facundo Moyano
La mascota de Candela Arizaga es un bulldog francés negro que, según la nota, fue un regalo de L-Gante cuando eran pareja en 2024

Además, la mascota casi es atropellada durante el trayecto en medio de la calle y, afortunadamente, no sufrió ninguna herida grave. En ese sentido, en el video que encabeza la nota, se puede ver lo cerca que le pasa un colectivo cuando intentaba cruzar la calle.

El animal se trata de un bulldog francés de color negro. Se llama Mafia y fue un regalo que le hizo L-Gante a Arizaga cuando eran pareja, en 2024. A través de sus redes sociales, sobre todo Instagram (donde la modelo tiene más de 300 mil seguidores), lo mostraba constantemente en sus publicaciones en formato historia.

Qué pasó con el perro que corría Candela Arizaga
El perro Mafia tenía una cuenta de Instagram propia, @soymafia420, donde aparecían publicaciones sobre canjes, ropa canina y juguetes

Incluso el mismo animal tenía una cuenta de Instagram propia. Con el usuario @soymafia420, en la descripción tenía escrito: “El perrito malvado. Integrante de la mafilia”. Allí compartía fotos de los canjes que conseguía, como ropa canina, y otros juguetes y hasta autos.

En las próximas horas, se conocerá qué sucederá con Mafia. Por lo que dijo Camilo, quedará en el cuidado de la vecina del edificio en el que trabaja y solo lo entregará a la modelo o sus familiares.

Cómo fue el episodio

Según precisaron fuentes policiales, el hecho fue reportado al 911 por el encargado de un edificio ubicado en Avenida del Libertador al 5414, entre Virrey Loreto y Virrey del Pino, a metros de la estación Belgrano C del tren Mitre, ramal Tigre.

Al llegar al inmueble, los agentes supieron por el denunciante que una pareja había salido corriendo desde el interior de la torre por causas que aún se investigan. Los uniformados recorrieron la zona y encontraron a Moyano y a la joven en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

Candela Arizaga, la joven con la que Facundo Moyano pasó la noche, fue hallada mientras corría por la calle semidesnuda, cerca del túnel de avenida del Libertador.

El personal policial trasladó a Candela a la comisaría 13 A, desde donde luego la derivaron a la guardia del hospital Pirovano.

Esta mañana declaró en el centro de salud ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y, según pudo saber este medio, afirmó que Moyano no la golpeó ni le hizo daño, y que todo fue producto del consumo de drogas. La médica legista, por su parte, registró únicamente una lastimadura en la rodilla que Arizaga sufrió al caer en la calle. Ya recibió el alta médica.

Pese a ello, fuentes del caso informaron a este medio que el fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

En las últimas horas, se allanó el departamento de Moyano, quien, según pudo saber este medio, se negó a realizarse estudios de sangre y orina.

Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.

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