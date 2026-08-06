Crimen de Matías Álvarez Guardia: las dificultades para realizar la autopsia y la renuncia de un abogado de Victoria Cantero

La primera imagen de Victoria Cantero detenida.

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Mientras avanza la investigación por el crimen de Matías Álvarez Guardia (29), el joven presuntamente asesinado por Victoria Cantero (25) en Resistencia, Chaco, este jueves por la mañana la principal sospechosa y única detenida fue trasladada a la sede fiscal.

Los investigadores aguardaban la llegada de la imputada para saber si finalmente entregaría la clave de acceso al teléfono celular de la víctima, pero fuentes del caso confirmaron a Infobae que la joven solo se ocupó de ratificar al abogado Lucas Bosch como su único defensor, tras la repentina renuncia de Marco Molero.

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Según pudo saber Infobae, Victoria arribó a las 9 a la Fiscalía, en medio de un importante operativo de seguridad. Luego, fue derivada nuevamente a la Comisaría 11a de la capital provincial, donde permanece alojada mientras se resuelve su situación judicial.

La joven detenida por el homicidio de su novio y el hombre asesinado

Al finalizar la audiencia, el fiscal Martín Bogado dialogó con los medios de prensa apostados en el lugar y aseguró que ya cuentan con las pruebas suficientes para reconstruir la secuencia del crimen.

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“Tenemos pruebas que son técnicas, científicas, que son muy importantes, fundamentalmente para revelar todo lo que fue la secuencia del crimen. Y otras pruebas también científicas y técnicas que llevan un proceso obtenerlas para tener un buen trabajo y conocer lo que ocurrió”, explicó Bogado, en declaraciones consignadas por Diario Chaco.

Al ser consultado por la realización de la autopsia al cuerpo de Matías, el investigador se refirió a las dificultades que atraviesan los peritos forenses para llevar a cabo el estudio. “La médica forense está teniendo dificultades en su trabajo por las heridas, por las maniobras quirúrgicas que le hicieron para tratar de salvarlo. Entonces, lleva un trabajo y por eso pidió la historia clínica”, detalló.

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Por último, Bogado habló sobre los trabajos que se vienen realizando para conseguir imágenes de cámaras de seguridad de la casa donde Matías fue asesinado. En ese sentido, indicó que hay “un desfasaje en cuanto al tiempo”.

La renuncia del abogado Molero

“Anoche presenté la renuncia porque minutos antes advertí que el muchacho que falleció, algo que por supuesto no sabía hasta ese momento, es sobrino directo de un señor llamado Ariel Guardia, que es amigo mío”, señaló Molero este miércoles en diálogo con Diario Norte, en relación a su salida como uno de los abogados de Cantero.

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En ese sentido, el letrado sostuvo que su decisión responde exclusivamente a una cuestión ética y profesional. “Lo hice por una cuestión moral y además porque no quiero que de ninguna forma se entorpezca el derecho de defensa que le asiste a la señorita Cantero. Ella tiene que tener el más pulcro y absoluto derecho de defensa”, justificó.

Por otra parte, trascendió que durante la jornada de este jueves se podría llevar a cabo un allanamiento en la casa de la imputada por homicidio agravado, en un proedimiento que solicitaría el Equipo Fiscal Especial, integrado por los fiscales Ana González de Pacce y Martín Bogado, que desde esta semana concentra la investigación.

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Quién es Victoria Cantero

Antes de quedar en prisión por el asesinato de su novio, Victoria llevaba una vida que ella misma exponía en redes sociales con cierta regularidad. Incluso algunas publicaciones que se conocieron en las últimas horas tomaron otra relevancia luego de que se produjera el crimen.

En su perfil de Facebook publicaba con frecuencia los trabajos que realizaba para sus clientas y promocionaba su emprendimiento. Esas imágenes se intercalaban con postales de distintos destinos a los que viajó y escenas cotidianas junto a su familia. Su hermano, Facundo Cantero, médico y mejor amigo de la víctima, aparecía en varias de esas publicaciones.

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Las publicaciones que hacía Victoria Cantero en sus redes (Foto: nuevodiarioweb)

Fue precisamente Facundo quien trasladó a Alvárez Guardia al Hospital Julio C. Perrando el domingo por la mañana, luego de encontrarlo herido. El joven murió cuatro minutos después de ingresar al nosocomio, como consecuencia de un shock hipovolémico que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

“Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida” y “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock” fueron algunos de los textos que aparecieron en el perfil de una de sus redes y que comenzaron a ser observados con otra perspectiva. Si bien fueron escritos en diciembre del año pasado, la relación de la pareja estaba signada por la violencia, debido a que ya se había visto envuelta en conflictos desde un primer momento. Sus redes fueron cerradas este lunes por la tarde.

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Las publicaciones que llamaron la atención (Foto: nuevodiarioweb)

El vínculo con Matías duró aproximadamente dos años y medio y estuvo atravesado por separaciones y reconciliaciones constantes. Quienes rodeaban al joven describieron una relación marcada por los celos, el control y episodios de violencia física que él ocultaba.

Leticia Álvarez Guardia, hermana de la víctima, relató a Infobae que Matías aparecía con arañazos, hematomas y golpes que él atribuía a peleas con terceros. “Un día apareció con una piña en el ojo. Cuando lo sentaba a hablar, terminaba confesando llorando que era Victoria quien le pegaba. Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo”, contó.

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Uno de los amigos aportó imágenes que mostraban a la víctima con serios golpes en el rostro y la conversación que se gestó en torno al hecho. En una de las capturas puede leerse una conversación de WhatsApp en la que Julián Achinelli le pregunta a Matías: “¿Te pegó otra vez?”.

Victoria Cantero, detenida por el homicidio de su novio en Chaco

El control que Cantero ejercía sobre Matías también alcanzaba sus redes. Leticia afirmó que Victoria le manejaba el celular y la cuenta de Instagram, publicaba desde ese perfil haciéndose pasar por él y tenía acceso a todas sus claves. Tras la muerte del joven, su cuenta apareció sin publicaciones y su celular desapareció. La familia solicitó a la Justicia que determine qué ocurrió con el dispositivo, que permaneció encendido durante varias horas después de confirmado el fallecimiento.

Antes de presentar su renuncia, el abogado Marco Molero describió a su defendida como “una chica apagada, compungida y apesadumbrada, que no durmió en toda la noche”. Ante este medio, Molero negó que la joven registrara antecedentes penales: “No estaba denunciada ni tenía una causa abierta”. Al mismo tiempo, deslizó una posible línea de defensa: “No sé si la potencial mano ejecutora respondía a una agresión previa, no sé si el ataque de ella era una maniobra defensiva”.

La familia del joven exige justicia

El crimen ocurrió el domingo por la mañana en una vivienda de la calle Donovan al 1400, donde la pareja habría tenido una discusión. Álvarez Guardia recibió una puñalada en el lado derecho del tórax.

En su primera declaración ante los investigadores, Cantero aseguró que su hermano la había llamado para que fuera hasta esa dirección y que, al llegar, encontró a su novio herido en la vereda. A medida que avanzaron las primeras diligencias, los investigadores la señalaron como la principal sospechosa y ordenaron su detención.