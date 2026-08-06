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Facundo Campazzo sorprendió al jugar un partido de básquet en una plaza: el gesto que se hizo viral

La estrella de la selección argentina y el Real Madrid apareció en un parque de Córdoba y se sumó a un picado

La figura de la selección argentina y el Real Madrid disfrutó de un picado en Córdoba y tuvo un lindo gesto con los fanáticos

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Facundo Campazzo tuvo un gesto inolvidable y se sumó a jugar un partido de básquet informal junto a un grupo de adolescentes en una plaza de Córdoba, donde se encuentra de vacaciones el base y figura de la selección argentina y el Real Madrid.

El basquetbolista de 35 años, que tuvo un paso de dos años por la NBA en franquicias como Denver Nuggets y Dallas Mavericks, sorprendió a unos jóvenes que se encontraban en el Parque Las Heras de Córdoba y se unió al picado para compartir un momento que quedó registrado. Ariel Gómez, uno de los protagonistas del partido con Campazzo, compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram junto al ídolo argentino.

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En el video que se viralizó en las redes sociales se puede ver al base campeón con Peñarol y Real Madrid vestido con una remera blanca y pantalones largos demostrando su habilidad con la pelota y jugando con su energía habitual el partido informal. En otra de las fotos que compartió el usuario se muestra a Campazzo sacándose fotos con la gente, firmando autógrafos y hasta intercambiando medias.

Dos hombres sonríen en una plaza con farolas encendidas, uno viste camiseta con logos. Recuadro muestra a un hombre con camiseta blanca y balón de baloncesto en cancha
Facundo Campazzo sorprendió al jugar un picado de básquet en una plaza de Córdoba (Instagram: Ariel Gomez)

Facu también compartió en su cuenta personal una foto en la que se lo ve en el predio La Agustina de Instituto de Córdoba y una galería de imágenes junto a su pareja e hijos disfrutando de su ciudad natal. En cuanto a sus próximos compromisos, el basquetbolista estará presente como anfitrión en el evento Crossover, que se realizará en el Polideportivo Carlos Cerutti el 8 y 9 de agosto. El espectáculo contará con la participación de otros jugadores, celebridades, streamers e influencers y habrá sorpresas. Leyendas del básquet como Marcelo Milanesio, Héctor Pichi Campana y Andrés Chapu Nocioni serán los mánagers de los equipos.

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Una vez que concluya su descanso por Argentina, Campazzo retornará a España para sumarse al Real Madrid de cara a la nueva temporada, que comenzará el próximo 24 de septiembre con el duelo ante Dubai Basketball por la primera fecha de la Euroliga 2026/27. El base cordobés es un emblema del conjunto merengue, con el que iniciará su novena temporada y con el que lleva 512 partidos oficiales, con 15 títulos.

Facundo Campazzo presente en el predio de Instituto (Instagram @facucampazzo)
Facundo Campazzo presente en el predio de Instituto (Instagram @facucampazzo)

La actividad de Facu con la selección argentina también estará presente en la segunda parte del año, ya que el equipo que conduce Pablo Prigioni continuará en la búsqueda de la clasificación al Mundial FIBA de Qatar en 2027. La Albiceleste se encuentra en el Grupo F junto con Puerto Rico, Bahamas, Canadá, Uruguay y Panamá. Tras una primera fase en la que cosechó cinco triunfos y una sola derrota, Argentina arrastra un buen caudal de puntos para intentar quedar entre los tres mejores equipos que logren el boleto directo a la Copa del Mundo.

El jueves 27 de agosto Argentina iniciará su camino ante Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y el domingo 31 visitará a Canadá. La próxima ventana FIBA será en noviembre (26 y 29) ante Bahamas y Canadá, ambos en Mar del Plata.

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