La divertida participación de Franco Colapinto en un juego de la Fórmula 1: “¿Puedo hacer trampa?”

El argentino se destacó en los juegos de la categoría durante las vacaciones de la categoría

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Franco Colapinto fue uno de los nombres más comentados del segundo episodio de una serie de desafíos de la Fórmula 1 junto a los pilotos de la grilla. Durante las vacaciones del verano boreal de la categoría, la Máxima realiza un contenido para sus cuentas oficiales en el que los corredores deben participar de un challenge. Tras el primer capítulo en el que tuvieron que descubrir la carrera de un competidor con las escuderías por las que pasó, la segunda cita se centró en los números de los participantes.

El argentino volvió a destacarse en el segundo episodio de la décima temporada de Grill the Grid y, al igual que en la primera edición, volvió a ser viral por sus intentos de “hacer trampa” para ganar puntos. “¿Puedo hacer trampa? Oh, tienes las respuestas", comentó entre risas con uno de los presentadores.

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Entre los 24 pilotos que Colapinto adivinó se encontraron Damon Hill (0), Logan Sargeant (2), Daniel Ricciardo (3), Lando Norris (4), Sebastian Vettel (5), Isack Hadjar (6), Kimi Räikkönen (7), Pierre Gasly (10), Sergio Checo Pérez (11), Andrea Kimi Antonelli (12), Pastor Maldonado (13), Fernando Alonso (14), Charles Leclerc (16), Lance Stroll (18), Yuki Tsunoda (22), Alex Albon (23), Guanyu Zhou (24), Kevin Magnussen (26), Esteban Ocon (31), Max Verstappen (33), Lewis Hamilton (44) y Valtteri Bottas (77).

En la ronda del desafío de los números, Colapinto quedó ubicado en la décima posición con 24 unidades. El ganador fue su compañero Pierre Gasly, con 36 puntos. “Tengo muy buena memoria para los números. Yo les dije, soy bueno en las matemáticas”, bromeó el francés posteriormente. En la tabla general, donde también se cuentan los del primer challenge, el argentino está en la misma ubicación con 41. Oscar Piastri, de McLaren, es el líder absoluto con 59.

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Franco Colapinto tuvo una destacada participación en los desafíos de la F1

Según lo que mostró el material oficial de la categoría, el episodio reunió también a figuras como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris y Oscar Piastri. El formato volvió a poner a los 22 pilotos frente a pruebas de memoria y cultura general sobre la historia de la Fórmula 1.

El primer episodio fue publicado el jueves pasado en YouTube. En esa edición, la consigna consistió en identificar a pilotos del pasado y del presente únicamente a partir de los equipos por los que habían pasado a lo largo de sus carreras.

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La producción mostró al argentino en una versión más relajada, lejos del casco y el cronómetro. Durante el juego, recurrió a apodos como “Chequito” para Sergio Pérez y “Carlinhos” para Carlos Sainz, improvisó comentarios frente a cámara y hasta buscó respuestas mirando de reojo detrás de escena. Cada vez que Colapinto intentó sacar ventaja, la propia edición del programa lo remarcó con el gráfico “Cheating detected”, traducido como “Trampa detectada”. El recurso apareció varias veces a lo largo del capítulo y se transformó en uno de los gags repetidos de la entrega.

Tras una destacada primera parte de la temporada, Colapinto tiene un descanso durante las vacaciones de la Fórmula 1

Ambos videos duran casi media hora y marcan el regreso de una de las producciones más reconocidas de los canales oficiales de la categoría, que este año cumple su décima temporada. A diferencia de la competencia en pista, Grill the Grid enfrenta a los pilotos con preguntas sobre campeones, circuitos y trayectorias deportivas de otros corredores.

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La Fórmula 1 entró en vacaciones después del Gran Premio Hungría. En los últimos días, la categoría destacó el notable trabajo del argentino en la primera mitad de la temporada con Alpine, donde sumó 19 unidades para posicionarse 12° en la tabla de posiciones. Según el Power Rankings oficial de la categoría, Colapinto está dentro de los diez mejores pilotos al mostrar un gran rendimiento. Al mismo tiempo, su doble adelantamiento contra Gasly y Liam Lawson en Bélgica fue elegido como el mejor del mes de julio.