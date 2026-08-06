Los Yankees firman con Polymarket como su socio de predicciones: la plataforma les da 97% de chances de quedar fuera de los playoffs

Los New York Yankees anunciaron un acuerdo con Polymarket para convertir a la plataforma en su socio oficial de mercados de predicción durante el resto de la temporada (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

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Los New York Yankees anunciaron este jueves un acuerdo con Polymarket para convertir a la plataforma en su socio oficial de mercados de predicción durante el resto de la temporada, una alianza que coloca a la franquicia como la primera de las Grandes Ligas de Béisbol en cerrar un pacto de este tipo.

El mismo, llega mientras el equipo atraviesa una recta final en la que, según la propia plataforma, tiene un 97% de probabilidades de quedarse fuera de la postemporada.

El convenio, según la información citada por Fox Business, se anunció en un contexto deportivo adverso para el equipo: Polymarket le asignó a los Yankees un 97% de chances de no avanzar a los playoffs.

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De acuerdo con Fox Business, los Yankees fueron apenas el segundo equipo de las cuatro grandes ligas profesionales de América del Norte que firmó con Polymarket, después de los New York Rangers de la NHL.

La compañía ya era, además, el socio exclusivo de intercambio de mercados de predicción de la Major League Baseball y el socio oficial de ese rubro de la National Hockey League.

Los Yankees se convirtieron en el primer club de la MLB en cerrar un convenio oficial con Polymarket (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

El acuerdo previó presencia de la marca en el Yankee Stadium y también en las transmisiones de los Yankees por YES Network y Amazon Prime Video. Como parte del paquete comercial, Polymarket compró entradas para áreas premium de hospitalidad y suites.

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Michael Tusiani, vicepresidente senior de alianzas de los Yankees, explicó en un comunicado citado por Fox Business que la organización buscó ampliar la visibilidad de la plataforma dentro del estadio y entre su base de aficionados.

“Estamos entusiasmados de iniciar una relación con Polymarket, el socio de mercados de predicción de las Grandes Ligas de Béisbol. A través de señalización y oportunidades de experiencia para los aficionados, esperamos elevar el reconocimiento de la marca Polymarket tanto en Yankee Stadium como entre nuestra afición”, dijo.

El patrocinio incluye activaciones en el estadio y experiencias para aficionados

La alianza no se limitó a cartelería y presencia audiovisual. El medio señaló que el paquete incluyó experiencias exclusivas para aficionados, entre ellas una recepción de elevados en los jardines para niños, la actividad Kids Run the Bases y la entrega de tarjetas de alineación.

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Ari Borod, presidente de desarrollo de negocios deportivos de Polymarket, sostuvo que la elección del estadio respondió al perfil de los usuarios de la plataforma.

El acuerdo con Polymarket previó presencia de marca en el Yankee Stadium y en las transmisiones de los Yankees por YES Network y Amazon Prime Video (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

“Estamos orgullosos de convertirnos en un socio oficial de mercados de predicción de los New York Yankees. Los aficionados de los Yankees están entre los más activos de nuestra plataforma y los más apasionados en el deporte, y Yankee Stadium es un hogar natural para Polymarket, donde las preguntas que impulsan nuestros mercados cobran vida a lo largo de la temporada”, afirmó.

El dato central del acuerdo fue directo: los Yankees se convirtieron en el primer club de la MLB con un convenio oficial con Polymarket y abrieron una nueva asociación comercial en un escenario en el que los equipos y las ligas profesionales ya venían cerrando vínculos con plataformas vinculadas a apuestas deportivas y productos afines.

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La asociación se anuncia en un momento deportivo adverso para los Yankees

Los Yankees fueron el segundo equipo de las cuatro grandes ligas de América del Norte en firmar con Polymarket, después de los New York Rangers de la NHL (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

La propia plataforma le asignó a los Yankees una probabilidad de 97% de no avanzar a la postemporada. La publicación agregó que el equipo sufrió problemas ofensivos sin Aaron Judge, mientras Giancarlo Stanton y Cody Bellinger también estuvieron fuera de acción.

Ese panorama contrastó con el rendimiento del pitcheo, que el diario describió como sólido, y con la expectativa de que los refuerzos incorporados en la fecha límite de cambios ayuden al equipo en el tramo final. Los Yankees persiguieron su primera Serie Mundial desde 2009.