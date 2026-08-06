El profesor de Historia que salió a mostrar su barrio y terminó documentando el conurbano desde adentro

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Mientras buena parte del contenido sobre el conurbano bonaerense pone el foco en la violencia o el delito, Ysrael Urquizo (@israelurquizo) decidió hacer lo contrario: recorrer esos barrios para escuchar a quienes viven allí y reconstruir historias que pocas veces encuentran un espacio para ser contadas. Detrás de ese proyecto hay un profesor de Historia que convirtió esa búsqueda en uno de los canales más reconocidos sobre la vida cotidiana del conurbano y que, con el tiempo, también comenzó a entrevistar a personas en situación de calle para conocer qué hay detrás de cada historia.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, explicó que su proyecto surgió como una respuesta al tipo de contenidos que predominan en las redes sociales. “Generalmente en YouTube aparecen los barrios catalogados como peligrosos o las villas porque eso llama la atención, pero casi nadie muestra cómo son realmente esos lugares”, resumió.

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El conurbano, más allá de los prejuicios

Para Urquizo, buena parte de la identidad de los barrios populares permanece invisibilizada porque nunca fue documentada. Según explicó, muchas de esas historias sobreviven únicamente gracias a la memoria de los vecinos, que transmiten de generación en generación cómo surgieron esos lugares y quiénes los construyeron.

“No hay una historia escrita de cómo arrancó cada barrio; es todo boca a boca. La gente me aporta información y así voy reconstruyendo esos relatos”, contó.

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El profesor de Historia explicó en Infobae a la Tarde que su proyecto busca mostrar los barrios del conurbano más allá de la violencia y el delito (Infobae en Vivo)

A su entender, esa ausencia de registros también contribuyó a consolidar una mirada reduccionista sobre el conurbano bonaerense. “Siempre históricamente se defenestró lo que está del otro lado de la General Paz, como si fuera la barbarie. Pero no es así. Es otra ciudad más”, afirmó, antes de remarcar que miles de vecinos cruzan todos los días hacia la Ciudad de Buenos Aires para trabajar y sostener buena parte de su actividad económica.

“Capital se mueve gracias a mucha gente que viene desde el conurbano, pero todavía persiste el estigma de preguntar cómo hacés para vivir ahí”, agregó.

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Al mismo tiempo, aclaró que su intención no es idealizar esa realidad. Durante sus recorridas sufrió agresiones y situaciones de violencia que, dijo, forman parte de un problema que existe y que no puede ignorarse. “No quiero romantizar diciendo que acá no pasa nada. Me han dado un botellazo y casi me apuñalan. Los riesgos existen, pero esos barrios no pueden definirse solamente por eso”, sostuvo.

Las historias detrás de la vida en la calle

Además de recorrer distintos barrios, Urquizo dedica buena parte de su trabajo a entrevistar personas que viven en situación de calle. Con el paso del tiempo, aseguró haber encontrado un patrón que se repite en muchos de esos testimonios y que contradice algunos de los prejuicios más extendidos.

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“La mayoría llega a esa situación por una depresión, una crisis familiar o porque siente que es una carga para sus seres queridos. No siempre tiene que ver con las adicciones”, explicó.

El creador de contenidos afirmó que el estigma sobre el conurbano bonaerense oculta que miles de vecinos cruzan cada día a la Ciudad de Buenos Aires para trabajar (Infobae en Vivo)

Esas conversaciones, contó, le permitieron descubrir historias que rara vez encuentran un espacio para ser escuchadas. Una de las que más recuerda es la de un hombre que, después de aparecer en uno de sus videos, logró reencontrarse con su hija tras varios años sin contacto. Para Urquizo, ese episodio confirmó que mostrar esas realidades también puede generar cambios concretos en la vida de quienes entrevista.

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El creador de contenidos también se refirió a los paradores. Explicó que muchas personas prefieren no asistir porque arrastran malas experiencias o porque escucharon relatos negativos de otros. Sin embargo, aseguró que conseguir una cama suele representar un alivio enorme para quienes pasan sus noches en la calle. “Hay personas que sienten una felicidad enorme cuando consiguen una cama”, contó.

Más allá del frío o de las dificultades materiales, describió que uno de los mayores problemas es la imposibilidad de descansar. “Dormís diez minutos y otros diez estás despierto. Muchas veces el peligro son otras personas que también están en la calle”, relató. Frente a esa situación, explicó que algunos se organizan entre varios para alquilar una habitación económica y recuperar algunas horas de sueño antes de volver a salir a buscar trabajo o realizar changas.

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Contar las personas antes que sus circunstancias

Urquizo sostiene que el diferencial de su trabajo está en correr el foco del impacto inmediato para intentar comprender quiénes son las personas que aparecen frente a la cámara. Por eso, en lugar de limitarse a mostrar la dureza de determinadas realidades, busca reconstruir las trayectorias personales que llevaron a cada entrevistado hasta ese lugar.

El trabajo de Ysrael Urquizo pone el foco en la historia personal de las personas en situación de calle y en su esperanza de volver a trabajar o recomponer vínculos (Infobae en Vivo)

“Muchas veces se entrevista a una persona en situación de calle desde el morbo. Se le pregunta cómo vive hoy, pero no quién era, qué hacía o qué le pasó para terminar ahí”, reflexionó.

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Esa búsqueda, afirmó, también le permitió descubrir que, incluso en los contextos más difíciles, la resignación no suele ser el sentimiento predominante. En la mayoría de las personas con las que conversa todavía encuentra proyectos, vínculos por recuperar o el deseo de empezar de nuevo.

“Muchos quieren volver a trabajar, reencontrarse con su familia, recuperarse de una depresión o salir de una adicción. Hay un porcentaje menor que está resignado, pero la mayoría todavía tiene la esperanza de salir adelante”, aseguró.

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Ese intercambio permanente con vecinos y entrevistados es, para Urquizo, el verdadero sentido de su trabajo. Cada recorrido suma nuevos testimonios, recuerdos y datos que ayudan a reconstruir la identidad de barrios y personas que pocas veces ocupan un lugar en la conversación pública. En esa búsqueda, concluyó, la esperanza sigue apareciendo como un denominador común: la convicción de que, incluso en los contextos más difíciles, todavía es posible volver a empezar.

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