“No hubo violencia, tuve un brote”, dijo Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano tras ampliar su declaración

Candela Zarizaga declaró a la salida de la Fiscalía

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Dos días después del episodio que derivó en la imputación y posterior liberación de Facundo Moyano, Candela Arizaga se presentó este jueves para ampliar su declaración en la causa que ahora quedó a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, subrogante de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 especializada en violencia de género.

A la salida de la fiscalía, Arizaga tuvo un intercambio con los medios y explicó lo que le pasó: “Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien”, dijo.

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Además, volvió a desligar a Moyano de cualquier episodio de violencia y atribuyó lo ocurrido a una crisis personal. “Es un tema psicológico que voy a tratar de ahora en más”, sostuvo ante la prensa.

La joven aseguró además que “el problema nunca fue con él” y negó haber sentido temor hacia el ex diputado. “No hubo violencia. Si no, yo sería la primera en decirlo por todos lados, obviamente”, afirmó. También explicó que las imágenes en las que se la ve corriendo por las calles de Belgrano no reflejaban una huida de Moyano: “Si ven las cámaras, yo huía de todo el mundo. Si hay un policía corriéndome, yo misma me asusto”.

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Durante el breve contacto con los periodistas, Arizaga evitó responder preguntas sobre un presunto consumo de drogas. “No voy a hablar de consumo”, insistió en varias oportunidades. También confirmó que continúa en pareja con Moyano, dijo que espera “verlo pronto” cuando la Justicia lo permita y señaló que no puede comunicarse con él debido a la restricción de contacto vigente en la causa.

Candela Arizaga llegó a la Fiscalía para ampliar su declaración indagatoria

Arizaga llegó poco antes de las 14 a la sede de la Unidad Fiscal Norte, ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín 3556, acompañada por su nuevo abogado, Roberto Carlos Herrera. Arizaga explicó que decidió designarlo luego de recuperar la conciencia y que el contacto surgió a través de una amiga. Al mismo tiempo, aclaró que el cambio de representación no obedeció a ningún conflicto con Diego Storto, quien la asistió en las primeras horas del caso. “Él me ayudó, se comunicó con mi familia, que tampoco lo conocía. Hizo las cosas muy bien”, aseguró.

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Según pudo saber Infobae, tras declarar en compañía de su letrado, la modelo fue entrevistada por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un grupo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia directa a víctimas de delitos en situación de alta vulnerabilidad.

La audiencia se produjo un día después de que la joven reapareció públicamente con un mensaje en sus redes sociales, el primero desde que el caso tomó estado público. “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, escribió en una historia de Instagram.

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El posteo de Candela Arizaga

Por su parte, Moyano recuperó la libertad el martes a la noche luego de prestar declaración ante la Unidad de Flagrancia Norte. Al retirarse de la sede judicial, el dirigente sindical evitó hacer declaraciones sobre la investigación y únicamente afirmó ante la prensa: “Está todo aclarado”.

Aunque fue liberado, continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Además, la Justicia le impuso una serie de restricciones: tiene prohibido acercarse a Arizaga en un radio de 300 metros, mantener cualquier tipo de contacto con ella mientras dure el proceso y deberá comparecer cada vez que sea citado por la fiscalía o el juzgado.

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