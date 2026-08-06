Mariano Navone perdió con Arthur Fils y se despidió en la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal

Mariano Navone perdió en la tercdra ronda del Masters 1000 de Montreal (Crédito: David Kirouac)

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Por la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal, que se disputa sobre canchas duras, el argentino Mariano Navone quedó eliminado al caer ante el francés Arthur Fils por 6-3 y 6-2, luego de una hora y 19 minutos de juego.

Luego de que la jornada se demorara varias horas debido a las malas condiciones climáticas que afectaron al certamen canadiense, Navone, ubicado en el puesto 44 del ranking mundial, se presentó en la cancha central para enfrentar a Fils.

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Desde el comienzo del encuentro, el francés, que está atravesando una gran temporada tras conquistar el ATP 500 de Barcelona, alcanzar la final en Doha, las semifinales en los Masters 1000 de Miami y Madrid y los cuartos de final en Indian Wells, se adueñó del ritmo del juego.

Del otro lado de la red estuvo el jugador de 9 de Julio, venía de conseguir uno de sus mejores triunfos en la fase anterior frente al monegasco Valentin Vacherot (18°), quien disputó por primera vez la tercera ronda de un Masters 1000 sobre superficie dura; su anterior presencia en esta instancia había sido en Roma, sobre polvo de ladrillo, en mayo pasado. El argentino no pudo contrarrestar la contundencia del galo, que le quebró el saque en tres oportunidades, una en el primer set y dos en el segundo, para sellar su clasificación a los octavos de final.

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Los números finales de Navone reflejan que conectó un ace y cometió dos dobles faltas. Además, registró un 68% de primeros servicios, con los que ganó el 58% de los puntos disputados. En sus turnos de saque enfrentó siete break points, de los cuales logró salvar cuatro, mientras que no dispuso de oportunidades de quiebre a su favor. En total, cometió 32 errores no forzados, apenas dos menos que su rival.

Con la eliminación de Navone, el único argentino que continúa en el cuadro principal es el platense Thiago Tirante (65°), quien, tras vencer al estadounidense Taylor Fritz, número 8 del mundo, se presentará este viernes en la tercera ronda frente al australiano Alexei Popyrin (139°).

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El francés Arthur Fils derrotó a Mariano Navone en la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal (Crédito: David Kirouac)

Navone, luego de sortear turbulencias en su juego, volvió a mostrar un gran nivel. Fue uno de los protagonistas de la serie de Copa Davis ante Noruega, en Oslo, se consagró campeón del Challenger de Braunschweig y alcanzó la tercera ronda de Roland Garros, ratificando su solidez en los grandes escenarios sobre polvo de ladrillo.

A pesar de ello, no logró mantener esa regularidad y, tras caer en las rondas iniciales del US Open y de Hangzhou, en la primera ronda de la clasificación de Tokio y en su debut en el Masters 1000 de Shanghai, tomó la decisión de regresar a Sudamérica para recuperar ritmo de competencia, confianza y sumar puntos para el ranking. La apuesta dio resultado: se consagró campeón del Challenger de Lima y finalizó la temporada 2025 en el puesto 75 del mundo.

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Pese a ese impulso, el inicio de la nueva temporada volvió a encender señales de alerta. Las derrotas en la primera ronda de Hong Kong, Auckland y el Abierto de Australia, sumadas a una rápida eliminación en el Argentina Open, marcaron el final de una etapa: el bonaerense puso fin a su vínculo con Andrés Dellatorre. Bajo su conducción completó un ciclo de tres años altamente productivo, en el que conquistó ocho títulos Challenger: Poznan, Santa Fe I, Santa Fe II, Santa Cruz, Buenos Aires, Cagliari, Braunschweig y Lima.

En busca de un salto de calidad y una mirada renovada, La Nave apostó por la experiencia de Alberto Luli Mancini como nuevo entrenador. El impacto fue inmediato: en sus primeros torneos bajo su conducción se consagró campeón del Challenger 175 de Cap Cana y, poco después, alcanzó el hito más importante de su carrera al conquistar su primer título del ATP Tour en Bucarest.

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