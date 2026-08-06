Levantaron la prohibición de salir del país de Mauro Icardi: dónde irían a vivir con la China Suárez

Mauro Icardi ya puede salir del país

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El Juzgado Civil 106 de Buenos Aires levantó este miércoles la prohibición de salida del país que pesaba sobre el futbolista Mauro Icardi desde el 29 de julio de 2026, en el marco de la causa “Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/Cuidado Personal de los Hijos” (expediente 943/2025). La decisión fue firmada por el juez Adrián Hagopian y se fundamenta en que la medida que originó la restricción —lograr que Icardi prestara su consentimiento para la expedición de los pasaportes de sus hijas— ya fue cumplida por intervención de la justicia italiana.

Sin embargo, para poder traspasar las fronteras, el futbolista deberá aguardar que la medida se haga efectiva, según indicó el propio magistrado en otro documento. La dra. Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, le explicó a Teleshow que “el juez decretó el levantamiento de la prohibición de salida del país, el que se hará efectivo una vez que quede firme la resolución. Al pedido realizado por nosotras (se refiere a ella y la dra. Lara Piro) de que se haga en forma inmediata, se remitió a la resolución anterior y reafirmó que se efectuará una vez que esté firme”.

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Por ese motivo, hoy en horas del mediodía, el juez Adrián Hagopián aclaró que “se mantiene la medida ‘excepcional’ de prohibición de salida del país del Sr. Mauro Emanuel Icardi… decretada el 29 de julio de 2026 hasta tanto quede firme la resolución de fs. 2407 que ordenó su levantamiento”.

La resolución del miércoles es precisa en su razonamiento: “por no subsistir las condiciones que motivaron su dictado”, el magistrado ordenó “levantar sin más trámite la medida ‘excepcional’ de prohibición de salida del país del Sr. Mauro Emanuel Icardi (DNI N°36.267.301) decretada el día 29 de julio de 2026”. El texto del fallo subraya además que la restricción “fue ordenada no con el objeto de sancionar al accionado, sino con el fin de dar cumplimiento con los trámites tendientes a lograr la expedición de los pasaportes de las niñas”.

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El levantamiento de la prohibición de salir del país para Mauro Icardi que dictó el juez Hagopian el miércoles 5 de agosto

El detonante de todo el conflicto fue el robo de los documentos de Francesca e Isabella —las hijas que el jugador tiene con Wanda Nara— durante la final de la Copa del Mundo. Sin pasaportes válidos, las menores quedaron varadas en Italia e imposibilitadas de regresar a la Argentina. Ante esa situación, el juzgado argentino había habilitado la feria judicial para intimar a Icardi a presentarse ante la autoridad consular italiana y prestar “íntegramente el consentimiento, la conformidad y la colaboración documental necesarios” para la reexpedición de los documentos.

La jugada judicial tuvo su correlato en Milán, donde una magistrada italiana intervino en el mismo asunto. Según consta en el fallo de Hagopian, fue precisamente esa jueza quien resolvió la situación de los pasaportes, lo que tornó abstracta la petición original del tribunal argentino. “Toda vez que la medida solicitada originariamente fue cumplida por la Jueza de la República Italiana, la petición aludida devino abstracta”, establece la resolución.

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El fallo también dispone que, una vez firme la decisión, la Secretaría del juzgado comunique el levantamiento de la medida a la Dirección Nacional de Migraciones vía Deox, y ordena notificar a las partes “con habilitación de días y horas inhábiles”.

Mauro Icardi y la China Suárez podrían vivir en Madrid (Instagram)

La restricción había sido recibida con dureza por el propio Icardi. En el momento de su dictado, el futbolista publicó un extenso comunicado en sus redes sociales donde cuestionó la rapidez y el fundamento jurídico de la medida: “Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos”, escribió. En el mismo texto, señaló que la prohibición fue decretada antes de que se cumpliera el plazo de 24 horas establecido en la resolución previa y criticó la superposición de competencias entre la justicia argentina y la italiana: “Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?”.

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Wanda Nara, por su parte, había expuesto en redes su propia versión del conflicto. La conductora afirmó que Icardi comunicó en la audiencia milanesa, a través de su abogada, que “no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar piso argentino” y que tampoco autorizaba el regreso de las niñas a su colegio en el país. “Francesca e Isabella piden de todas las maneras posible volver. Aún no están enteradas de esto, ya que su padre les continúa diciendo que va a firmar cuando él quiera”, sostuvo.

El levantamiento de la prohibición llega en un momento en que el futuro profesional de Icardi apunta a España. Según informó el periodista español Roberto Antolín en Mitre Live, el Rayo Vallecano —club de Madrid que recientemente recaudó 25 millones de euros por la venta de un jugador— tiene interés en contratar al delantero. “Hay un club español que está muy interesado y está decidido a contratar a Icardi”, afirmó Antolín, quien agregó que Eugenia “China” Suárez e Icardi ya exploran propiedades en barrios de lujo de la capital española como La Moraleja, La Finca y Boadilla de Monte. El comunicador señaló que las dudas del club giran en torno al estado físico del jugador y a “la vida mediática que tiene Icardi”.

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Con la restricción migratoria levantada y la situación documental de sus hijas resuelta por vía judicial en Italia, Icardi recupera la libertad de movimiento en un momento en que negocia su próximo destino deportivo.