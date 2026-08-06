Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Su novia lo prendió fuego, agonizó durante una semana y murió por las graves quemaduras: la joven quedó detenida

Luna Agüero Regalado, de 20 años, fue arrestada después de rociar nafta y prender fuego a su pareja, Lautaro Rodrigo Britos. Finalmente, el joven falleció este miércoles debido a las heridas fatales

San Luis homicidio pareja
La joven de 20 años está imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo en concurso real con incendio intencional (X/@laudelinterior_)
Guardar

Una joven de 20 años terminó detenida después de rociar con nafta y prender fuego a su novio en San Luis. La víctima sobrevivió al ataque, pero estuvo internado durante una semana hasta que finalmente falleció producto de las graves quemaduras que recibió.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado jueves 30 de julio por la noche, cerca de las 22:30, en una vivienda ubicada en el barrio La Ribera, en la localidad de Villa Mercedes. La joven fue identificada como Luna Agüero Regalado, mientras que la víctima, de 22, era Lautaro Rodrigo Britos.

PUBLICIDAD

En ese sentido, de acuerdo con la reconstrucción del hecho, Regalado llegó al domicilio donde se encontraba su pareja, junto a la propietaria y sus dos hijos. Tras tocar la puerta, la acusada ingresó de manera violenta y vociferando insultos. Luego, se dirigió a la habitación principal donde estaban la propietaria y Britos. Una vez allí, roció con nafta al joven e hizo lo mismo con el colchón. En cuestión de segundos, prendió fuego a ambos con un encendedor.

San Luis homicidio prendió fuego
“Te amo hermano y siempre te voy amar”, expresó la hermana de la víctima (Facebook/@Maia Britos)

La víctima, envuelta en llamas, logró salir de la vivienda, intentó escapar en bicicleta y fue auxiliada por vecinos a pocos metros de la casa. Debido a la gravedad de las quemaduras, recibió asistencia médica y fue trasladado al Policlínico Regional, donde permaneció internado en estado grave hasta que falleció el 5 de agosto.

PUBLICIDAD

Ahora, el Juzgado de Garantía N° 3 de Villa Mercedes dictó la prisión preventiva de Regalado luego del pedido de la defensa de acortar la prórroga de detención de la imputada. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal de Instrucción N° 5, Gisela Milstein, y la fiscal adjunta Mariana Olguín, solicitó la ampliación de la formulación de cargos tras el fallecimiento de Britos.

En este contexto, la Fiscalía imputó a la joven por el delito de homicidio calificado por el vínculo en concurso real con incendio intencional. La decisión se fundamentó en las nuevas evidencias incorporadas al expediente.

Entre ellas figuran la historia clínica de la víctima y el informe forense, que determinó que la causa de muerte de Britos fue un shock séptico con falla multiorgánica derivada de las lesiones sufridas durante el incidente. Además, las pericias realizadas por personal de los Bomberos determinaron que el foco del incendio se originó en el colchón.

San Luis homicidio pareja
El informe de los Bomberos indicó que el foco ígneo del incendio se produjo en el colchón (X/@laudelinterior_)

Asimismo, la fiscal Milstein solicitó la prisión preventiva por el término de cuatro meses argumentando que los riesgos procesales se incrementaron en los últimos días. En este caso, la defensa de Regalado no se opuso al pedido.

Por lo tanto, la jueza Natalia Pereyra Cardini avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal de ampliar la imputación y ordenó la prisión preventiva por el término de cuatro meses, ya que, según explicó, es la única medida adecuada para garantizar el proceso judicial.

Pereyra Cardini también ordenó que Regalado reciba atención por parte del servicio de salud mental, en función de las afecciones detectadas durante la causa, y que se adopten medidas de resguardo durante su permanencia en el Servicio Penitenciario Provincial. Tras la resolución, la defensa interpuso un recurso de revisión.

En tanto, la familia del joven lo despidió en redes sociales. “Te amo hermano y siempre te voy amar”, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook la hermana de Britos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Temas Relacionados

San LuisIncendioHomicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Ocurrió en San Justo. La víctima fue un empleado de una distribuidora de bebidas. El fiscal Diego Rulli se dirige a la escena del hecho

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Una madrugada violenta en Villa La Catanga y Villa La Tranquila terminó con un adolescente bajo arresto, el decomiso de armas de fuego y dos jóvenes hospitalizados tras una serie de tiroteos vinculados a disputas entre grupos rivales

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

La solicitud la hizo la Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja, que investiga el caso. Enumeró al menos tres antecedentes y solicitó que el sector más cercano a los clubes permanezca cerrado

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

La banda habría cambiado el dispositivo de cobro por uno propio durante un descuido de un empleado. Así, hicieron que los pagos realizados por los clientes fueran desviados a cuentas controladas por ellos. Cómo los descubrieron

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

El exparticipante de Gran Hermano, de 23 años, quedó formalmente acusado luego de la denuncia de Iara Agustina Ledesma

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

DEPORTES

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

TELESHOW

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos

Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

En historia: Centroamérica cumple 39 años de su plan para cerrar las guerras civiles

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad