Su novia lo prendió fuego, agonizó durante una semana y murió por las graves quemaduras: la joven quedó detenida

La joven de 20 años está imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo en concurso real con incendio intencional (X/@laudelinterior_)

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Una joven de 20 años terminó detenida después de rociar con nafta y prender fuego a su novio en San Luis. La víctima sobrevivió al ataque, pero estuvo internado durante una semana hasta que finalmente falleció producto de las graves quemaduras que recibió.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado jueves 30 de julio por la noche, cerca de las 22:30, en una vivienda ubicada en el barrio La Ribera, en la localidad de Villa Mercedes. La joven fue identificada como Luna Agüero Regalado, mientras que la víctima, de 22, era Lautaro Rodrigo Britos.

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En ese sentido, de acuerdo con la reconstrucción del hecho, Regalado llegó al domicilio donde se encontraba su pareja, junto a la propietaria y sus dos hijos. Tras tocar la puerta, la acusada ingresó de manera violenta y vociferando insultos. Luego, se dirigió a la habitación principal donde estaban la propietaria y Britos. Una vez allí, roció con nafta al joven e hizo lo mismo con el colchón. En cuestión de segundos, prendió fuego a ambos con un encendedor.

“Te amo hermano y siempre te voy amar”, expresó la hermana de la víctima (Facebook/@Maia Britos)

La víctima, envuelta en llamas, logró salir de la vivienda, intentó escapar en bicicleta y fue auxiliada por vecinos a pocos metros de la casa. Debido a la gravedad de las quemaduras, recibió asistencia médica y fue trasladado al Policlínico Regional, donde permaneció internado en estado grave hasta que falleció el 5 de agosto.

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Ahora, el Juzgado de Garantía N° 3 de Villa Mercedes dictó la prisión preventiva de Regalado luego del pedido de la defensa de acortar la prórroga de detención de la imputada. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal de Instrucción N° 5, Gisela Milstein, y la fiscal adjunta Mariana Olguín, solicitó la ampliación de la formulación de cargos tras el fallecimiento de Britos.

En este contexto, la Fiscalía imputó a la joven por el delito de homicidio calificado por el vínculo en concurso real con incendio intencional. La decisión se fundamentó en las nuevas evidencias incorporadas al expediente.

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Entre ellas figuran la historia clínica de la víctima y el informe forense, que determinó que la causa de muerte de Britos fue un shock séptico con falla multiorgánica derivada de las lesiones sufridas durante el incidente. Además, las pericias realizadas por personal de los Bomberos determinaron que el foco del incendio se originó en el colchón.

El informe de los Bomberos indicó que el foco ígneo del incendio se produjo en el colchón (X/@laudelinterior_)

Asimismo, la fiscal Milstein solicitó la prisión preventiva por el término de cuatro meses argumentando que los riesgos procesales se incrementaron en los últimos días. En este caso, la defensa de Regalado no se opuso al pedido.

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Por lo tanto, la jueza Natalia Pereyra Cardini avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal de ampliar la imputación y ordenó la prisión preventiva por el término de cuatro meses, ya que, según explicó, es la única medida adecuada para garantizar el proceso judicial.

Pereyra Cardini también ordenó que Regalado reciba atención por parte del servicio de salud mental, en función de las afecciones detectadas durante la causa, y que se adopten medidas de resguardo durante su permanencia en el Servicio Penitenciario Provincial. Tras la resolución, la defensa interpuso un recurso de revisión.

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En tanto, la familia del joven lo despidió en redes sociales. “Te amo hermano y siempre te voy amar”, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook la hermana de Britos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.