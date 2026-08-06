Los asesinatos de choferes de aplicación en La Matanza no paran: nuevo crimen en Virrey del Pino

Claudio Killing, chofer asesinado en Virrey Del Pino

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Claudio Marcelo Killing, de 53 años, vecino de Castelar, se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad en La Matanza, con seis crímenes violentos en los últimos ocho días, de acuerdo a fuentes oficiales.

Dos delincuentes mataron a Killing en la madrugada del jueves en Virrey del Pino mientras conducía su Renault Kangoo en un viaje para una aplicación. La pasajera, que sobrevivió al ataque, se convirtió en una testigo clave. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios local y la Comisaría 3° de la zona trabajan a contrarreloj para hallar a los sospechosos. La preocupación principal es que los delincuentes descarten las pruebas clave: sus armas, sus motos y sus ropas.

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El hecho, alertado por un vecino, ocurrió en la esquina de Río Orinoco y Corrales. El vecino llamó al 911, creyendo que una entradera ocurría en una casa. Poco después, un patrullero llegó al lugar. Killing ya estaba muerto allí; la ambulancia que la Policía Bonaerense llamó no pudo salvarlo.

En un estado de pánico, su pasajera relató ante los investigadores que había pedido el viaje en su casa, también ubicada en Virrey del Pino, a 35 cuadras de distancia. Dos hombres con armas largas, a bordo de una moto negra, les cruzaron el paso. Intentaron robarles. Sin embargo, algo ocurrió. Killing fue ejecutado en el acto.

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Los asaltos fatales a choferes, por cita o al voleo, son otra de las claves del delito matancero en 2026. El caso de Killing es, por lo menos, el quinto chofer de aplicación asesinado en la jurisdicción en lo que va del año. Las bandas son el punto esencial para entender la historia. A comienzos de junio, la Comisaría de Altos de Laferrere, arrestó a cuatro sospechosos acusados de asaltar a nueve choferes entre mediados de abril y comienzos de mayo. Fueron acusados, entre otros delitos, de tentativa de homicidio. Ese mismo mes, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5° de San Alberto arrestó a cuatro sospechosos de otra banda que operaba en la villa San Petersburgo, ubicada en Isidro Casanova.

El caso de Cristian Eduardo Pereyra, docente y padre de una niña de tres años, fue particularmente resonante. Lo asesinaron a mediados de marzo sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. El principal sospechoso es un policía de la Bonaerense, un hombre atravesado por deudas, que supuestamente lo baleó con su pistola reglamentaria.

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