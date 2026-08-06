Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Los asesinatos de choferes de aplicación en La Matanza no paran: nuevo crimen en Virrey del Pino

Claudio Killing fue asesinado mientras llevaba a una pasajera. El fiscal Diego Rulli y la Policía Bonaerense trabajan contrarreloj para evitar que los sospechosos descarten las pruebas. La sobreviviente, testigo clave

Claudio Killing, chofer asesinado en Virrey Del Pino
Claudio Killing, chofer asesinado en Virrey Del Pino
Guardar

Claudio Marcelo Killing, de 53 años, vecino de Castelar, se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad en La Matanza, con seis crímenes violentos en los últimos ocho días, de acuerdo a fuentes oficiales.

Dos delincuentes mataron a Killing en la madrugada del jueves en Virrey del Pino mientras conducía su Renault Kangoo en un viaje para una aplicación. La pasajera, que sobrevivió al ataque, se convirtió en una testigo clave. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios local y la Comisaría 3° de la zona trabajan a contrarreloj para hallar a los sospechosos. La preocupación principal es que los delincuentes descarten las pruebas clave: sus armas, sus motos y sus ropas.

PUBLICIDAD

El hecho, alertado por un vecino, ocurrió en la esquina de Río Orinoco y Corrales. El vecino llamó al 911, creyendo que una entradera ocurría en una casa. Poco después, un patrullero llegó al lugar. Killing ya estaba muerto allí; la ambulancia que la Policía Bonaerense llamó no pudo salvarlo.

En un estado de pánico, su pasajera relató ante los investigadores que había pedido el viaje en su casa, también ubicada en Virrey del Pino, a 35 cuadras de distancia. Dos hombres con armas largas, a bordo de una moto negra, les cruzaron el paso. Intentaron robarles. Sin embargo, algo ocurrió. Killing fue ejecutado en el acto.

PUBLICIDAD

Los asaltos fatales a choferes, por cita o al voleo, son otra de las claves del delito matancero en 2026. El caso de Killing es, por lo menos, el quinto chofer de aplicación asesinado en la jurisdicción en lo que va del año. Las bandas son el punto esencial para entender la historia. A comienzos de junio, la Comisaría de Altos de Laferrere, arrestó a cuatro sospechosos acusados de asaltar a nueve choferes entre mediados de abril y comienzos de mayo. Fueron acusados, entre otros delitos, de tentativa de homicidio. Ese mismo mes, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5° de San Alberto arrestó a cuatro sospechosos de otra banda que operaba en la villa San Petersburgo, ubicada en Isidro Casanova.

El caso de Cristian Eduardo Pereyra, docente y padre de una niña de tres años, fue particularmente resonante. Lo asesinaron a mediados de marzo sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. El principal sospechoso es un policía de la Bonaerense, un hombre atravesado por deudas, que supuestamente lo baleó con su pistola reglamentaria.

Temas Relacionados

InseguridadHomicidioLa MatanzaChoferes de aplicaciónPolicía Bonaerenseúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Ocurrió en San Justo. La víctima fue un empleado de una distribuidora de bebidas. El fiscal Diego Rulli se dirige a la escena del hecho

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Una madrugada violenta en Villa La Catanga y Villa La Tranquila terminó con un adolescente bajo arresto, el decomiso de armas de fuego y dos jóvenes hospitalizados tras una serie de tiroteos vinculados a disputas entre grupos rivales

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

La solicitud la hizo la Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja, que investiga el caso. Enumeró al menos tres antecedentes y solicitó que el sector más cercano a los clubes permanezca cerrado

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

La banda habría cambiado el dispositivo de cobro por uno propio durante un descuido de un empleado. Así, hicieron que los pagos realizados por los clientes fueran desviados a cuentas controladas por ellos. Cómo los descubrieron

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

El exparticipante de Gran Hermano, de 23 años, quedó formalmente acusado luego de la denuncia de Iara Agustina Ledesma

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

DEPORTES

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

TELESHOW

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos

Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

En historia: Centroamérica cumple 39 años de su plan para cerrar las guerras civiles

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad