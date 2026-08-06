República Dominicana endurece las penas contra el robo de celulares: hasta 20 años de cárcel bajo el nuevo Código Penal

Un delincuente encapuchado manipula un teléfono móvil robado en un callejón oscuro, buscando acceso a la información personal de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El robo de teléfonos celulares se ha consolidado como la infracción penal de mayor prevalencia e incidencia en los centros urbanos de la República Dominicana. Superando cuantitativamente a otros delitos contra la propiedad, la sustracción de dispositivos móviles encabeza las estadísticas nacionales delictivas, seguida de cerca por el hurto de motocicletas y la sustracción de metales (como contadores eléctricos, cableado y tapas de alcantarillado).

Ante esta realidad, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano introduce un severo régimen sancionador destinado a desarticular la delincuencia de calle y combatir el mercado ilegal de tecnología.

Según precisiones brindadas por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, a los medios dominicanos, el robo de celulares es actualmente el delito con mayor volumen de denuncias en el país. Esta modalidad delictiva afecta directamente la paz pública y la percepción de seguridad en las vías urbanas.

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De acuerdo con la funcionaria, el teléfono inteligente ha dejado de ser un simple objeto material para convertirse en un centro de datos personales, financieros e institucionales. Por esta razón, la sustracción de un móvil expone a la víctima a riesgos adicionales como la suplantación de identidad, la estafa electrónica, el chantaje y el acceso no autorizado a cuentas bancarias, convirtiendo este delito en una amenaza multidimensional para la ciudadanía.

Las nuevas medidas tecnológicas complementan las sanciones penales de hasta 20 años de prisión para erradicar este delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo que, el marco jurídico actualizado penaliza el robo de dispositivos móviles con un rigor drásticamente mayor que en legislaciones anteriores, estableciendo consecuencias severas para disuadir a los delincuentes.

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Pena específica por robo de celular (10 a 20 años de prisión): Cuando el objeto del robo recaiga directamente sobre un teléfono celular, el delito es considerado una modalidad especialmente agravada, con una condena fija que va de 10 a 20 años de cárcel .

Robo agravado general (5 a 10 años de prisión): Se aplica a los robos cometidos bajo modalidades que incrementan el riesgo para la víctima o facilitan la huida del imputado.

Agravante por violencia o uso de armas (hasta 20 años de prisión): Si el acto delictivo incluye violencia física, uso de armas de fuego o armas blancas, amenazas o si coloca a la víctima en un estado de indefensión, la sanción escala hasta los 20 años de prisión de cumplimiento efectivo.

¿Sabías que el nuevo Código Penal impone penas de hasta 10 años de prisión por el robo de un celular? Entérate de los detalles de la nueva legislación, que endurece las sanciones para los delincuentes y considera la tentativa de robo tan grave como el hecho consumado.

Modalidades de robo agravado y el nuevo marco sancionador en la ley

La normativa penal detalla una amplia serie de escenarios en los cuales el robo de celulares y otros bienes adquiere la categoría de robo agravado:

Uso de vehículos de motor: Robos ejecutados desde motocicletas (“delincuencia en motor”) o automóviles.

Transporte público y terminales: Delitos cometidos en paradas, autobuses, carros públicos o estaciones de transporte.

Uso de disfraz o nocturnidad: Cometer el hecho aprovechando la oscuridad de la noche o utilizando cascos oscuros, capuchas, máscaras o disfraces para ocultar el rostro.

Depósitos de bienes y mercancías: Delitos perpetrados en establecimientos destinados al retiro o almacenamiento de dinero o mercancías.

Abuso de confianza: Cuando el perpetrador sea empleado o asalariado de la víctima.

Víctimas en estado de vulnerabilidad: Sustracciones realizadas contra personas accidentadas, desmayadas o en situación de indefensión física o mental.

El incremento de las penas privativas de libertad se complementa con una estrategia operativa liderada por el Ministerio Público y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en coordinación directa con las empresas de telefonía del país.

Tan pronto la víctima interpone formal denuncia de la sustracción, se activa un protocolo de inhabilitación inmediata del código IMEI del teléfono. Esta medida busca que el equipo robado quede totalmente fuera de servicio en las redes nacionales e internacionales, perdiendo de manera instantánea su valor de reventa en el mercado negro e invalidando el incentivo económico de la actividad ilícita.

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