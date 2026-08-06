Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Tensión fuera de la casa de Gran Hermano: internaron a la mamá de Juanicar

Laura Ubfal dio a conocer el estado de salud de la madre del participante del reality. Los detalles

En medio del tenso panorama que atraviesa el participante de Gran Hermano dentro de la casa, Laura Ubfal contó que su madre debió ser internada en las últimas horas (La Linterna - Bondi Live)
Guardar

La preocupación se apoderó de los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ante la noticia que sacudió el círculo íntimo de uno de los participantes más controversiales del reality: Juanicar. Mientras el joven, cuyo verdadero nombre es Juan Caruso, atraviesa el tramo más tenso de su estadía en la casa, con enfrentamientos constantes y una placa de nominados que lo mantiene al borde de la eliminación, su mamá, Roxana, quedó internada. Y en medio del panorama, se conocieron detalles sobre la situación de la mujer.

La información surgió en vivo durante la última emisión de La Linterna (Bondi Live), donde la periodista Laura Ubfal, acompañada por Flor Cabrera, Agus Rey y el invitado Juan Pablo De Vigili, puso en palabras la angustia que atraviesa la familia del jugador. “Me enteré hoy que la mamá de Juani Car está internada. Ella se puso muy nerviosa, está muy alterada, porque vio ese complot...”, comentó la periodista sobre el tenso momento que atraviesa el joven con sus compañeros dentro de la casa. “Entonces, cuando vio eso, estaba muy alterada y le pedían a todo el mundo: ‘Por favor, hagan esto y también mándenle carta documento al otro’, porque están con esto ahora. Entonces pobre Roxy terminó con un preinfarto. No sé si llega a tanto. Espero que no y que esté bien. A lo mejor es de una crisis de nervios. Pero la mamá sufre, la gente sufre”.

PUBLICIDAD

El testimonio se completó con información de primera mano brindada por Rey, quien estuvo en contacto directo con la mamá de Juani y aportó detalles sobre su estado actual. “Hace menos de una hora, cuando estaba viniendo para acá, hablé con ella. Está más tranquila, está esperando resultados. Está, como se ve en la foto, internada. Se quiere ir a la casa. Me dice: ‘Me quiero ir ya’, pero bueno”“, comentó el periodista, quien también hizo eco de la noticia en su cuenta de X.

Agus Rey, periodista y panelista del ciclo de Laura Ubfal, compartió detalles de la mamá del participante (X)
Agus Rey, periodista y panelista del ciclo de Laura Ubfal, compartió detalles de la mamá del participante (X)

Cabrera, por su parte, reconstruyó cómo el estrés y la sobreexposición terminaron impactando en la salud de Roxana. “Le empezó a hacer un hormigueo en uno de los brazos. Me dijo que lo que a ella la termina de golpear fue escuchar llorar al hermano de Juani”, aseguró la exparticipante del certamen. “Ayer, después del complot que vio que había en la casa, después de ver que todas las redes sociales se están yendo contra Juani y bueno, que es un gran posible eliminado en la próxima placa. Entonces, después de todo eso, no pudo aguantar el estrés que le genera esta situación y terminó en la clínica internada con taquicardia. Están haciéndole todos los análisis para descartar”, completó.

PUBLICIDAD

Intentando llevar algo de calma, Ubfal cerró su intervención con un mensaje directo para la mamá del jugador. “Lo que tiene que entender es que su hijo ya ganó. Él es amado por la gente, va a tener laburo cuando salga. Él es una figura y la verdad que tiene que estar muy tranquila. No hay que tomarse esto en serio porque es grave. Y tiene que entender que si sale, sale y que gane la Pincoya, y que gane quien sea... Me duelen las mamás”, expresó la conductora.

En julio pasado, el participante vivió un emocionante momento ante el ingreso de su mamá a la casa (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

La internación de la madre de Juani volvió a instalar el tema del impacto que la dinámica de Gran Hermano puede tener en el entorno de los participantes. Los familiares, muchas veces, atraviesan situaciones de estrés similares a las que se viven dentro de la casa, sobre todo cuando las polémicas y las campañas en redes sociales se intensifican. De esa manera, el cuadro de Roxana, que permanece bajo control médico, expuso el nivel de presión que puede experimentarse fuera del programa y dejó en claro que el alcance del reality no termina en el set de televisión, sino que repercute directamente en la vida real.

Temas Relacionados

JuanicarJuan CarusoGran HermanoRoxanaLaura UbfalLa LinternaBondi LiveGran Hermano Generación Dorada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Luego de participar del regreso del ciclo de Andy Kusnetzoff, las conductoras se refirieron al incómodo momento que trascendió y se verá al aire el sábado por la noche

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

La actriz expresó su admiración por el talento del joven de 21 años, quien dirigió el último videoclip de su padre, Emmanuel Horvilleur

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La cantante salió por el techo de su auto en plena avenida Juan B Justo para tener un último contacto con sus seguidores. Así, puso fin a una semana agitada en la que selló su reconciliación con el país

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Radicada hace casi una década en Madrid, la actriz argentina formalizó su amor con el director, padre de sus tres hijos. Su emotiva carta y los looks del festejo

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

El inminente estreno de la ficción sobre la vida de La One reabrió viejas historias sobre una relación que se quebró durante una temporada en Carlos Paz

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

DEPORTES

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

Gerónimo Rulli viaja a Manchester para la revisión médica: firmará contrato por dos años en el club de la Premier League

Por qué el pase de la estrella española que se disputan Barcelona y Real Madrid podría impactar en el futuro de Enzo Fernández

El plan del Inter Miami con Lionel Messi para mantenerlo vinculado al club después de su retiro

Un exjugador de rugby adelantó que donará su cerebro para estudiar los problemas neurológicos asociados al deporte

TELESHOW

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Distribuyen 29 autobuses escolares para cubrir el transporte antes del ciclo 2026-2027 en República Dominicana

En Panamá confirman condena de 30 años de prisión para un hombre por homicidio agravado en contra de una mujer, mientras juzgan a un supuesto femicida

Gobierno de Guatemala alista una subasta pública de chatarra acumulada por más de una década

Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses