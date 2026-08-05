Femicidio en Pilar: el castigo que sufrió Milagros Cabrera antes de ser asesinada

Las cámaras y lesiones delataron al femicida

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Para los investigadores, los rasguños que presentaba en el cuello y la nuca el expentenciario Luis César Navarro al ser detenido por el femicidio de Milagros Naomí Cabrera (30) daban cuenta de que la víctima habría intentado defenderse del ataque que la llevó a su muerte. Ahora, el informe preliminar de la autopsia confirmó esa teoría: su resultado arrojó que la mujer sufrió un escalofriante castigo antes de morir.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que la necropsia practicada al cuerpo de Milagros concluyó que fue violada por su agresor. Además, el estudio forense indicó que presentaba signos de asfixia.

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Ante este escenario, fuentes con acceso al expediente confirmaron a este medio que la causa pasará a tramitarse desde este miércoles en la fiscalía de Violencia de Género departamental, a cargo de la fiscal Marcela Semería, quien deberá definir las diligencias a realizar para esclarecer el femicidio.

Noemí Milagros Cabrera, víctima de femicidio en Pilar

El caso

Según pudieron reconstruir los investigadores, Milagros salió a las 21:25 del viernes de su casa del barrio Grosso, Villa Rosa, rumbo a su trabajo en la localidad de Matheu. Su teléfono celular marcó una última conexión ocho minutos después, a las 21:37. El medio local Pilar de Todos indicó que, si bien sus familiares llamaron insistentemente, nadie respondió.

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El cuerpo de Milagros fue hallado en la ruta provincial 25 y calle Rawson, a metros de una parada de colectivos, dentro de un predio vallado que separa a dos plantas industriales de la zona, en un pequeño monte ubicado a la vera de la ruta y a unos 60 metros de una parada de colectivos, La víctima estaba totalmente desnuda y fue divisada por su expareja, un sargento de la policía bonaerense, de 41 años, quien reviste en el Comando de Patrulla de Escobar. También participó del hallazgo un cuñado de la víctima. Una médica del SAME constató el fallecimiento.

Tras las tareas de campo realizadas en la zona, el fiscal Andrés Quintana y su equipo de trabajo apuntaron sus sospechas a sobre Luis César Navarro, quien fue delatado por las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos la noche de la desaparición, tal como muestra el video que encabeza esta nota.

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El ex penitenciario detenido por el femicidio

La investigación incluyó relevamiento de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. De esta manera, los detectives de la SubDDI de Pilar lograron reconstruir el recorrido del presunto autor material del femicidio hasta una casa de la calle Carlos Saavedra Lamas, de Villa Rosa.

Con aval de la fiscalía se dispuso un allanamiento de urgencia, en el que se detuvo a Navarro y se secuestraron distintas prendas vinculadas al hecho, un celular con funda transparente y un billete de 50 pesos uruguayos hallado en su interior.

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El secuestro del aparato es clave para la causa debido a que, según las fuentes, el sospechoso lo había utilizado como coartada: minutos después del crimen se dirigió a la comisaría de Villa Rosa y denunció que se lo habían robado.

Las lesiones, presuntamente defensivas, en el cuello del detenido

En tanto, los detectives se sorprendieron al observar los rasguños que Navarro presentaba en el cuello y la nuca. Y a partir del resultado preliminar de la autopsia, se refuerza la hipótesis de que se tratan de lesiones provocadas por la víctima en un intento por defenderse.

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Navarro se desempeñó como agente de la Unidad 21 de Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) entre los años 2015 y 2023, cuando dejó la institución por baja psiquiátrica.

Las cámaras y lesiones delataron al femicida

Los detectives se sorprendieron al observar los rasguños que Navarro, que se desempeñó como agente de la Unidad 21 de Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) entre los años 2015 y 2023, con baja psiquiátrica

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Milagros no tenía ningún vínculo con el detenido, de acuerdo a la reconstrucción del caso.