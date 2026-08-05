Crimen y Justicia
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La declaración de Facundo Moyano ante la Justicia tras el episodio con Candela Arizaga

El sindicalista fue liberado anoche tras permanecer varias horas detenido. Está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

Facundo Moyano - Infobae en Vivo
Facundo Moyano
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Facundo Moyano fue liberado este martes por la noche tras permanecer largas horas detenido por un confuso episodio con su pareja Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.

Sin embargo, antes de ser liberado, declaró ante la Justicia en el marco de la causa donde quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

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En su indagatoria ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, a la que accedió Infobae, Moyano explicó: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.

La declaración tuvo lugar en la Unidad de Flagrancia Norte que tomó intervención en el caso. Luego, el hijo del líder de Camioneros, quedó libre. Pero deberá cumplir una serie de medidas: no podrá acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros, tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal, deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

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El hecho se conoció este martes tras un llamado al 911 que alertó sobre una joven que corría semidesnuda y descalza en la vía pública. Detrás de ella, el ex político trataba de alcanzarla mientras circulaban por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

La secuencia habría comenzado a las 5.14 am, cuando la joven abandonó un edificio ubicado sobre la avenida Libertador al 5400, donde había pasado la noche con Moyano.

Primero se la vio ir por la vereda detrás de su perro, pero poco después parecía estar en estado de alteración cuando pasó a desplazarse por la calle. Mientras que el imputado corría detrás de ella, en esos instantes, el encargado de un edificio ubicado sobre la misma cuadra donde reside el ex diputado dio aviso a la Policía.

Segundos después, el sistema de emergencias recepcionó otro llamado que describía la misma situación: una joven que corría desnuda mientras un hombre la seguía de cerca. A partir de estas alertas, el personal policial encontró a la pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

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