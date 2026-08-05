Giro en el femicidio de Mailén Antonich: la Justicia investiga dos pistas nuevas y sospecha del entorno familiar

Mailén tenía 24 años y dos hijas

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La investigación por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años que fue asesinada tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo en el Balneario Cero de Mar del Plata, dio un giro en las últimas horas. Tras analizar las cámaras de seguridad del predio donde este domingo encontraron su cuerpo, los investigadores lograron reconstruir una cronología distinta a la que figuraba en la denuncia presentada por la familia de la víctima en la Comisaría 16.

Según pudo saber Infobae, las imágenes obtenidas gracias al trabajo de la DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires muestran a Mailén en la zona del hecho el viernes 31 de julio, alrededor de las 15, y no el sábado 1° de agosto, como había quedado asentado inicialmente en al denuncia.

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“En las grabaciones, se observa a la chica caminando por el complejo mientras es perseguida por un hombre, hasta perderse de vista”, confió a este medio una fuente del caso. Ese es, hasta el momento, el último registro visual de la víctima.

Sin embargo, los investigadores no pudieron reconstruir qué ocurrió después. Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio de General Pueyrredón, que podrían haber permitido seguir el recorrido de la joven fuera del predio, no estaban funcionando al momento de los hechos, indicó la misma fuente.

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El lugar donde hallaron el cuerpo de Mailén Antonich

El hallazgo de esas imágenes llevó al fiscal Carlos Russo, quien había dispuesto un secreto de sumario por 48 horas, a ampliar las declaraciones de los familiares de la víctima.

Fue entonces cuando la madre de Mailén, María de los Ángeles Mariscal, explicó que, en realidad, la joven había salido de su casa el viernes 31 de julio. Esa versión coincidió con lo registrado por las cámaras y permitió explicar la diferencia entre la denuncia inicial y la reconstrucción que ahora maneja la fiscalía.

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En ese sentido, la investigación también dejó al descubierto algunas diferencias entre el relato inicial de la familia y lo que hoy surge del expediente. Mientras los familiares cuestionaron el accionar policial durante las primeras horas de la búsqueda, la denuncia por averiguación de paradero quedó formalizada durante la madrugada del domingo 2 de agosto y, pocos minutos después, un llamado al 911 derivó en el operativo en el Balneario Cero, donde fueron detenidos los dos sospechosos y hallado el cuerpo de la joven.

Aun así, persisten varios interrogantes. El teléfono celular de Mailén nunca fue encontrado y los investigadores todavía no lograron establecer qué ocurrió con el estado de WhatsApp que, según había relatado la familia, mostraba una imagen del ingreso al balneario el sábado 1° de agosto a las 17.04, una circunstancia que no coincide con la nueva cronología reconstruida por la fiscalía.

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Tampoco terminó de esclarecerse el rol del conductor que la trasladó hasta el balneario. El hombre se presentó espontáneamente ante la policía acompañado por un abogado y quedó a disposición de la Justicia.

Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27): los dos serenos detenidos por el femicidio

Una amenaza previa y un allanamiento

En paralelo, la investigación comenzó a profundizar una nueva línea vinculada al entorno familiar de la víctima.

Según la declaración incorporada al expediente de Paula Daniela Vidal, ex cuñada de Mailén, su madre, María Mercedes Vidal, habría mantenido una conversación telefónica el jueves 30 de julio en la que prometía pagar cuando “terminara el trabajo” de matar tanto a Paula como a la víctima.

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A partir de ese testimonio, el fiscal Russo solicitó un allanamiento en la vivienda de la mujer, ubicada en la calle Labardén al 3300 de Mar del Plata.

Durante el procedimiento, realizado este martes, personal de la DDI secuestró siete teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a pericias para determinar si contienen información de interés para la causa. Por el momento, la fiscalía no adoptó ninguna medida restrictiva contra la mujer.

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Agentes de la DDI de MAr del Plata allanan domicilio de la ex suegra de Mailén Antonich

La hipótesis cobró relevancia luego de que los investigadores comprobaran que Mailén había denunciado al padre de una de sus hijas por incumplimiento de la cuota alimentaria y constataran la existencia de amenazas previas contra la joven.

Además, según confiaron fuentes del caso a Infobae, también se estableció un vínculo de cercanía entre la familia del padre de la hija mayor de Mailén y uno de los dos hombres detenidos por el femicidio, un dato que ahora busca ser profundizado para determinar si existió algún grado de planificación o participación de otras personas.

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La nueva línea de investigación guarda relación con lo que la familia venía sosteniendo desde los primeros días de la investigación. “Organizaron esto para matarla. Ella fue ahí engañada”, sostuvo la madre de la joven al insistir en que la falsa entrevista laboral fue una maniobra para atraer a Mailén hasta el balneario.

Mientras tanto, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), los dos serenos detenidos por el crimen, continúan alojados a disposición de la Justicia.

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Los siete teléfonos secuestrados en el allanamiento

Una realidad que estremece

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.