Crimen y Justicia
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Femicidio en Pilar: los rasguños en el cuello y las cámaras de seguridad que delataron al sospechoso

Noemí Milagros Cabrera, de 30 años, desapareció el viernes y fue hallada asesinada a metros de una parada de colectivos. Estaba totalmente desnuda. El detenido es un ex penitenciario con baja psiquiátrica

Las cámaras y lesiones delataron al femicida
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Un ex penitenciario, identificado como Luis César Navarro, fue detenido por el femicidio de Noemí Milagros Cabrera, una mujer de 30 años que desapareció el viernes pasado en Pilar y cuyo cuerpo apareció, a metros de una parada de colectivos, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Navarro, que se desempeñó como agente de la Unidad 21 de Campana del SPB, entre el año 2015 al 2023, con baja psiquiátrica, fue apresado en su domicilio donde los efectivos de la SubDDI de Pilar incautaron distintas prendas vinculadas al hecho, un celular con funda transparente y un billete de 50 pesos, hallado en su interior.

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El secuestro del aparato es clave para la causa debido a que, según las fuentes, el sospechoso lo había utilizado como coartada: minutos después del crimen se dirigió a la comisaría de Villa Rosa y denunció que se lo habían robado.

Femicidio en Pilar
El ex penitenciario detenido por el femicidio

A Navarro lo delataron las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos la noche de la desaparición y los rasguños que presentaba en su cuello, en el momento en el que fue allanado. Los investigadores creen que se trata de lesiones provocadas por la víctima en un intento por defenderse.

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El cuerpo fue hallado en la ruta provincial 25 y calle Rawson, a metros de una parada de colectivos, dentro de un predio vallado. La víctima estaba totalmente desnuda. Noemí fue reconocida por su ex pareja, un policía que presta servicios en Escobar que la buscaba junto a su cuñado.

La investigación, a cargo de la UFI N°2 de Pilar, incluyó relevamiento de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. De esta manera, los detectives de la SubDDI lograron reconstruir el recorrido del presunto autor material del femicidio hasta una casa de la calle Carlos Saavedra Lamas, de Villa Rosa.

Con aval de la fiscalía se dispuso un allanamiento de urgencia, en el que se detuvo a Navarro y se seuestró ropa, calzado y el celular que nunca dejó estar en su poder, pese a la denuncia que realizó.

Femicidio en Pilar
La lesiones, presuntamente defensivas, en el cuello del detenido

El caso se conoce horas despúes del hallazgo del cuerpo, en una playa de Mar del Plata, de Juana Mailén Antonich, una joven de 24 años que asistió, engañada, a una falsa entrevista de trabajo a la que fue convocada por redes sociales.

El cuerpo estaba tapado con una sábana y debajo de un contenedor. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico por una herida cortante en zona traqueal. Aunque los peritos no encontraron evidencia de abuso sexual, creen que la víctima, madre de dos nenas de 1 y 6 años, fue atacada cuando intentó evitarlo.

El caso, a cargo del fiscal Carlos Russo, tiene dos detenidos. Se trata de Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27). Ambos se desempeñaban como serenos en el predio.

El fiscal espera el resultado de diferentes pericias, a la vez que avanza la investigación con el fin de determinar si hay otras personas invocucradas en el femicidio.

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