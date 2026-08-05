Crimen y Justicia
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Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran cuatro nuevos testigos

Se trata de Leticia Risco, ex responsable del Alerta Sofía; Guillermo Gustavo Romero, perito odorológico; Ángel Fabián Duarte, ex empleador de Antonio Benítez, y Santiago Fabián Maidana, vecino de 9 de Julio

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Juicio por Loan Peña - Portada
El juicio por Loan Peña se reanudó esta mañana

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña se continúa este miércoles 5 de agosto con la declaración de cuatro nuevos testigos. Se trata de la decimotercera audiencia, que se desarrolla desde media mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.

Declara en esta jornada Leticia Risco, quien se desempeñó como coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) hasta 2025. En el expediente, ella explicó el rol del SIFEBU durante los primeros momentos de búsqueda y la activación del Alerta Sofía, así como la participación de ese organismo en los operativos posteriores.

La nómina de testigos se completa con Guillermo Gustavo Romero, perito odorológico, quien declarará sobre los rastros de olor atribuidos a Loan detectados durante la investigación, y Ángel Fabián Duarte, ex jefe de Antonio Benítez -uno de los acusados-, quien recibió a su empleado en su domicilio la tarde del 13 de junio de 2024, pasadas las 18, cuando el acusado le pidió una linterna. El hombre declaró que el acusado llegó solo, en moto, y llevaba una remera roja en el hombro.

Finalmente será el turno de Santiago Fabián Maidana, vecino de 9 de Julio.

11:28 hsHoy

El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanuda con cuatro nuevos testimonios: quiénes declararán este miércoles

Para la decimotercera audiencia están convocados la ex responsable del Alerta Sofía, un perito odorológico, el empleador de Antonio Benítez y un vecino de 9 de Julio

Este miércoles se realizará la decimotercera audiencia por el juicio del caso Loan
Este miércoles se realizará la decimotercera audiencia por el juicio del caso Loan

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles con la decimotercera audiencia, que se desarrollará desde las 9.30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.

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