Zárate: detuvieron a un hombre acusado de abusar a su hijastra y dejarla embarazada

El detenido está acusado de violar y dejar embarazada a su hijastra menor de edad

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En un operativo realizado en la ciudad de Zárate, efectivos de la Policía bonaerense detuvieron a Gustavo Oscar Ocampo, de 57 años, acusado de abuso sexual agravado contra su hijastra menor de edad, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento, que tuvo lugar este martes, se llevó a cabo por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Zárate tras una orden emitida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8. En el expediente interviene el Juzgado de Garantías N°2 del distrito, a cargo del juez Martín Grassi.

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Según informaron las fuentes, la investigación se originó en el marco de una causa que revela reiterados abusos cometidos por Ocampo en un contexto de convivencia familiar.

Los abusos fueron descubiertos cuando la víctima quedó embarazada, señalaron las fuentes consultadas por este medio. Tras la denuncia, el imputado escapó y permaneció prófugo desde 2015. De acuerdo con las fuentes, el sospechoso logró eludir a la justicia durante más de una década, hasta que los investigadores obtuvieron datos precisos sobre su posible paradero.

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En cumplimiento de la orden de allanamiento, efectivos policiales ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Almafuerte, de Zárate, donde Ocampo se mantenía oculto. En ese momento, se procedió a la detención.

Fuentes vinculadas al caso informaron que, tras el arresto y el traslado del acusado a una dependencia policial, será indagado en las próximas horas por el fiscal interviniente.

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En tanto, detallaron que el entorno de la víctima, de quien se preserva la identidad, había aportado elementos clave para la investigación que desembocó en el pedido de captura del abusador.

Por último, voceros oficiales confirmaron que el imputado quedó a disposición de la justicia, en el marco de una causa caratulada como abuso sexual agravado por acceso carnal, por el vínculo y debido a que la víctima era menor de edad en el momento de los hechos, una figura penal que prevé penas de hasta 20 años de prisión.

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