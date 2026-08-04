Honduras confirma un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses

El protocolo por el caso de sarampión incluyó cerco epidemiológico y vacunación de familiares y contactos cercanos para cortar una posible cadena de transmisión.

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La Secretaría de Salud informó hoy que el nuevo contagio corresponde a un niño que no había recibido la denominada dosis cero de la vacuna contra el sarampión, aplicada de forma extraordinaria a niños de entre seis y 11 meses durante la emergencia sanitaria.

La información fue proporcionada por la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la doctora Odalis García, quien explicó que la madre del bebé, una adolescente, tampoco contaba con la vacuna contra la enfermedad.

Según el reporte oficial, el niño permanece en su vivienda bajo vigilancia médica y evoluciona favorablemente. Hasta ahora, las autoridades no detectaron casos secundarios relacionados con este contagio.

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Como parte del protocolo para estos casos, los equipos de Salud realizaron el cerco epidemiológico correspondiente y vacunaron a los familiares y a otras personas que mantuvieron contacto cercano con el menor, con el propósito de cortar una posible cadena de transmisión.

El esquema de vacunación

La doctora García recordó que la dosis aplicada a niños de entre seis y 11 meses forma parte de una estrategia temporal adoptada por la Secretaría de Salud para fortalecer la protección de la población infantil mientras persiste el riesgo de importación y circulación del virus.

Sin embargo, enfatizó que esta aplicación extraordinaria no sustituye el esquema regular de inmunización, que establece que todos los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión a los 12 meses de edad y una segunda dosis a los 18 meses.

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La funcionaria expresó preocupación porque Honduras todavía no alcanza las metas de cobertura de vacunación recomendadas, una situación que deja a miles de niños expuestos a enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización.

Advirtió que cuando disminuye el porcentaje de personas vacunadas aumenta la posibilidad de que virus altamente contagiosos, como el sarampión, encuentren poblaciones susceptibles y provoquen nuevos brotes.

Qué es el sarampión

El sarampión es una infección viral que se transmite por el aire a través de gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar.

Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y una erupción rojiza que se extiende por gran parte del cuerpo.

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La Secretaría de Salud refuerza la alerta por sarampión y advierte por la baja cobertura de vacunas.

Aunque muchas personas logran recuperarse, la enfermedad puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, personas desnutridas o con sistemas inmunológicos debilitados.

Por esa razón, organismos internacionales y autoridades sanitarias consideran la vacunación como la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad y evitar brotes.

Tosferina en Honduras

Durante la misma actualización epidemiológica, la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones informó que el país también acumula 224 casos confirmados de tosferina, una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a los menores de un año.

Honduras también acumula 224 casos confirmados de tosferina, con mayor impacto en bebés menores de dos meses que dependen de la vacunación materna durante el embarazo.

Señaló que no se reportaron nuevos fallecimientos asociados a esta enfermedad, pero precisó que la mayor parte de los pacientes corresponde a bebés menores de dos meses, quienes aún no completaron su esquema de vacunación y dependen de la protección que les brinda la inmunización materna durante el embarazo.

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La funcionaria explicó que en varios de estos casos las madres no recibieron la vacuna contra la tosferina durante la gestación, lo que incrementó el riesgo de que los recién nacidos contrajeran la enfermedad.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres, madres y cuidadores para verificar los carnés de vacunación de sus hijos y acudir a los establecimientos de salud para completar las dosis pendientes.

Las autoridades subrayaron que mantener una alta cobertura de vacunación es fundamental para prevenir nuevos brotes de enfermedades inmunoprevenibles y proteger, especialmente, a los niños que aún no cuentan con todas las dosis necesarias para desarrollar una inmunidad completa.

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