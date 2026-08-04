Un jugador del San Pablo atropelló y mató a un hombre en Brasil: el video del accidente

El metraje corresponde a las imágenes de un incidente de atropello que resultó en la muerte de Paulo Rodrigues y la detención de Nicolás, jugador del San Pablo FC

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El lateral izquierdo del San Pablo FC, Nicolás, de 19 años, fue detenido en la noche del lunes 3 de agosto tras atropellar y matar a Paulo Rodrigues, un hombre de 84 años, en la región de Barueri, en el estado de paulista.

El jugador del Tricolor paulista prestó asistencia a la víctima en el lugar y se entregó a las autoridades. Tras una audiencia de custodia celebrada la mañana del martes, quedó en libertad provisional y abandonó el 1º Distrito Policial de Carapicuíba a alrededor de las 14:00, acompañado de sus abogados.

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Según consta en el parte oficial, los dos policías militares que atendieron el siniestro indicaron que la víctima cruzaba la calle a las 21:53 cuando fue embestida por una BMW conducida por Nicolás. El documento también recoge la acusación de que el futbolista disputaba una carrera ilegal —conocida como “racha”— en la vía pública. Una testigo declaró haber visto los vehículos a alta velocidad. El medio local, Globo Esporte, circuló el video del accidente en redes sociales.

Nicolas Bosshardt, jugador del San Pablo (Instagram: @nicolasbosshardt)

Los tres atletas del San Pablo que se encontraban juntos esa noche —Nicolás, el lateral Igor Felisberto y el atacante Ryan Francisco— habían cenado en un shopping center de la zona de Barueri y partieron cada uno en su propio automóvil. Felisberto y Francisco regresaron al lugar del accidente y permanecieron hasta la llegada del servicio de rescate. Los tres prestaron declaración ante las autoridades.

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En su testimonio, Nicolás negó haber participado en una carrera y afirmó que ninguno de los tres había consumido bebidas alcohólicas. El jugador sostuvo además que una aplicación en su teléfono celular registra el recorrido y la velocidad de sus desplazamientos, y que los datos muestran que el vehículo circulaba a 50 km/h en el momento del impacto. Los otros dos futbolistas también negaron los hechos en sus respectivos testimonios.

El Tribunal de Justicia de São Paulo determinó que Nicolás responda al proceso en libertad provisional, sujeto a una serie de condiciones. El jugador deberá comparecer mensualmente ante el juzgado para informar y justificar sus actividades, mantener su domicilio actualizado ante la vara competente y no ausentarse de la comarca de residencia por más de ocho días sin comunicación previa al juez. Adicionalmente, se le suspendió el derecho a conducir y se le prohibió obtener una nueva licencia de manejo hasta nueva orden.

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En las últimas horas, la Justicia resolvió procesar al defensor. “Es acusado de participar en una carrera de vehículos a motor en la vía pública”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado enviado a la AFP.

El San Pablo emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento y expresó solidaridad a los familiares de la víctima. El club confirmó que seguirá el caso a través de su departamento jurídico y señaló que se constató que el atleta no había ingerido alcohol y que su licencia de conducir estaba en regla.

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La defensa del jugador, a cargo del abogado Guilherme Pacheco, sostuvo que la persona fallecida cruzaba fuera del paso de peatones y en un lugar inadecuado para la travesía. La nota de la representación legal de Nicolás afirmó que el futbolista “responderá al procedimiento en libertad” y que el letrado adoptará “todas las medidas jurídicas necesarias” para probar su inocencia.

Por su parte, Igor Felisberto también difundió un comunicado en el que negó haber tenido “cualquier conducta imprudente al volante” y aseguró que circulaba dentro del límite de velocidad. El lateral indicó que detuvo su automóvil al percibir el accidente para colaborar con el rescate y aguardar la llegada de las autoridades, y se puso a disposición de la investigación.

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