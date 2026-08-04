El video de Lionel Messi en las calles de Miami que se hizo viral: “Es una personita más”

El 10 saludó a la persona que lo filmó antes de subirse a su vehículo

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Lionel Messi regresó a los Estados Unidos para ponerse la camiseta del Inter Miami después de su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina y disputó los últimos 37 minutos del empate 2-2 ante Columbus Crew por la Major League Soccer (MLS) bajo una actualidad en la que mantiene su estilo de vida alejado del asedio de miles de fanáticos, luego de sus etapas en el Barcelona y el París Saint-Germain (PSG).

Esto quedó a las claras con una publicación viral en las últimas horas, en la que se lo observa caminando con normalidad por las calles de Miami sin ocultar su rostro para camuflar su identidad.

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“Carajo, acabo de encontrarme a Messi aquí”, gritó una persona que estaba a bordo de un vehículo. Y le lanzó una pregunta: “¡Eh, Messi! ¿Todo bien, hermano?“. A continuación, la Pulga tuvo el gesto de responderle de manera positiva y el hombre se mostró sorprendido por la humildad del 10: “Miren, ahí está Messi. Qué bueno. Sí, gente. Me encontré a Messi aquí”.

Este sábado ingresó a los 52 minutos del segundo tiempo ante Columbus Crew (Créditos: Sam Navarro-Imagn Images)

Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de comentarios con diferentes mensajes por la reacción de la Pulga en la grabación: “No lo reconoce nadie. Allí sí que está tranquilo”. Otro de las respuestas fue en la misma sintonía: “Por eso le gusta tanto Estados Unidos a Messi. Puede hacer una vida normal y cosas de gente normal”. “Es una personita más”, remató un usuario.

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Además, una de las cuentas profundizó en la elección de Leo por irse a vivir a los Estados Unidos, a pesar de contar con propuestas para seguir jugando en múltiples países, como Arabia Saudita: “Valió la pena rechazar a los árabes por la tranquilidad de tu familia”.

Tiempo atrás, Lionel Messi se refirió a esta decisión familiar por alejarse de Europa después de muchos años exitosos en Barcelona y una difícil adaptación en el PSG. “La ida era empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera, tomármelo desde otro lado y lo estoy haciendo”, declaró durante una entrevista con el canal de streaming, Olga.

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El máximo goleador histórico del Inter Miami se mostró muy cómodo con su rutina diaria en los Estados Unidos: “Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es más relajado. Yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que siempre. Tengo más años. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos”.

Lionel Messi fue campeón del mundo con la selección argentina en 2022 y perdió la final del Mundial 2026 a manos de España (Créditos: Rich Storry/Getty Images via AFP)

Las imágenes tomadas en las calles de Miami muestran la tranquilidad del jugador para animarse a salir con la certeza de que su presencia pasará casi inadvertida. Y así lo hacen notar los pensamientos de los usuarios, quienes agregaron que “es uno más” y escribieron: “Sin duda alguna, lo que más valoran los jugadores famosos, así como las estrellas, es poder salir de lo más normal”.

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“Messi es tan humilde que ni siquiera se da cuenta de que es Messi”, añadió otro perfil, mientras que una persona cuestionó a los que lucran con la invasión a su privacidad en plena calle: “La gente filmando y vendiendo los videos. Qué falta de respeto. Déjenlo tranquilo”.

Luego de ingresar desde el banco en la MLS, se espera que el capitán de las Garzas sea titular en el duelo de este miércoles desde las 20:30 (hora argentina) contra Atlético San Luis de México en el Nu Stadium por la primera jornada de la Leagues Cup. También se medirá a Monterrey y León en la ronda inicial, en la que pasarán de fase los cuatro equipos con más puntos de México y Estados Unidos para dar paso a los cuartos.

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