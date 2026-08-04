Copa Airlines abrirá una nueva ruta entre Panamá y la Isla de Margarita en Venezuela

Copa Airlines iniciará vuelos entre Ciudad de Panamá y Porlamar, en la Isla de Margarita, el próximo 26 de noviembre con tres frecuencias semanales. REUTERS/Enea Lebrun

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Copa Airlines continúa expandiendo su red de destinos en América Latina con la incorporación de Porlamar, en la Isla de Margarita, Venezuela, y una reorganización de las operaciones de su Hub de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que permitirá ofrecer más opciones de conexión a partir de 2027.

La nueva ruta entre Ciudad de Panamá y Porlamar comenzará a operar el 26 de noviembre de 2026 con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos.

El vuelo CM651 despegará desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 9:50 a.m. y aterrizará en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a la 1:36 p.m. El servicio de regreso, identificado como CM652, partirá de Porlamar a las 2:46 p.m. y llegará a Panamá a las 4:30 p.m., según informó la compañía.

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La incorporación de Porlamar permitirá a los viajeros conectar con Isla de Margarita, ubicada en el estado venezolano de Nueva Esparta, una región con cerca de 500,000 habitantes cuya economía depende en gran medida del turismo y el comercio.

Porlamar es el principal centro turístico y comercial del estado venezolano de Nueva Esparta, reconocido por sus playas y su actividad económica. Cortesía

La isla es conocida por destinos como Playa El Agua, Playa Parguito, Playa El Yaque, además del Castillo de San Carlos de Borromeo y la Basílica de Nuestra Señora del Valle.

Desde ese punto también es posible acceder a las islas de Coche y Cubagua, donde se encuentran las ruinas de Nueva Cádiz, considerado uno de los primeros asentamientos españoles establecidos en Sudamérica.

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La expansión no se limita a la incorporación de nuevos destinos. De acuerdo con información publicada por el portal especializado Informe Aéreo, Copa Airlines reorganizará a partir de marzo de 2027 la operación de su Hub de las Américas, ampliando de seis a ocho las franjas horarias de conexión en Tocumen.

El objetivo es distribuir de forma más eficiente los vuelos durante la jornada, incrementar las posibilidades de conexión y ofrecer una mayor variedad de itinerarios para los pasajeros que utilizan a Panamá como punto de enlace entre Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

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La reorganización permitirá conexiones más competitivas hacia ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Rosario y Tucumán, además de mejorar las alternativas de viaje entre México, Estados Unidos, Canadá y el sur del continente.

La aerolínea panameña mantiene un proceso de expansión que incluye nuevos destinos, más frecuencias y un aumento progresivo de su flota. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo

Voceros de la empresa indicaron que la redistribución de los horarios busca ofrecer una experiencia de viaje más flexible y adaptarse al crecimiento sostenido de la demanda en la región. La compañía también prevé ampliar la disponibilidad de su Dreams Business Class en más rutas.

El crecimiento de la red también comienza a reflejarse en mercados específicos. El Gobierno de Mendoza, a través del Ente Mendoza Turismo (Emetur), informó que Copa Airlines incrementará desde octubre de 2026 sus operaciones entre esa provincia argentina y Ciudad de Panamá, pasando de siete a nueve vuelos semanales, un aumento del 28 % en la capacidad.

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Las autoridades locales consideran que la medida facilitará la llegada de visitantes desde más de 80 destinos del continente y fortalecerá tanto la actividad turística como los viajes de negocios y la realización de congresos y eventos internacionales.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, sostuvo que cada nueva frecuencia internacional representa una oportunidad para atraer más visitantes y mejorar la competitividad del destino, mientras que Lorena Gasser, gerente de Ventas Interior de Argentina de Copa Airlines, señaló que Mendoza es una plaza estratégica dentro de la red de la compañía y que el aumento de frecuencias responde tanto al desempeño del mercado como al interés de seguir impulsando el turismo y el comercio en esa región.

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Mendoza incrementará de siete a nueve los vuelos semanales de Copa Airlines hacia Panamá desde octubre de 2026, según informó el Gobierno provincial. Tomada del Gobierno de Mendoza

Estas decisiones coinciden con el proceso de expansión que atraviesa la aerolínea panameña. Actualmente Copa Airlines opera 113 aeronaves y prevé cerrar 2026 con una flota de 121 aviones. Además, recientemente anunció una inversión superior a los 10 mil millones de dólares para adquirir 60 Boeing 737 MAX adicionales.

Sumadas a las 40 aeronaves previamente encargadas, la empresa proyecta incorporar más de 100 aviones durante los próximos ocho años y superar las 200 aeronaves en servicio para 2034, una capacidad con la que busca sostener el crecimiento de su red y fortalecer el papel de Panamá como uno de los principales centros de conexiones aéreas del continente.

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