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En Panamá amplían red pública de atención a los pacientes con enfermedad renal crónica

La afección ha escalado hasta convertirse en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre adultos en el país, afirman las autoridades sanitarias

Datos oficiales indican que 2.857 personas están bajo terapia sustitutiva renal, de las cuales 2.366 reciben hemodiálisis y 491 optan por diálisis peritoneal.
Datos oficiales indican que 2.857 personas están bajo terapia sustitutiva renal, de las cuales 2.366 reciben hemodiálisis y 491 optan por diálisis peritoneal.
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El traslado de 100 pacientes de hemodiálisis a la sala Metro 3 del Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, ha redistribuido la carga asistencial en la red pública de atención renal en Panamá.

Esta acción, según se informó, responde a la estrategia de la Caja de Seguro Social (CSS) para ampliar y modernizar la infraestructura destinada a la enfermedad renal crónica, un problema de salud que afecta a miles de panameños.

La decisión de desplazar a este grupo de pacientes fue tomada tras identificar la necesidad de descongestionar el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, centro que hasta julio de 2026 mantenía la mayor concentración de casos de insuficiencia renal tratados en el país.

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Karla Rodríguez, subcoordinadora nacional de Terapias de Sustitución Renal y Enfermedad Crónica de los Riñones, explicó que la remodelación de la sala Metro 3 permite ofrecer “un servicio oportuno, seguro y con mayor capacidad instalada”.

La enfermedad renal crónica (ERC) ha escalado hasta convertirse en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre adultos en Panamá.

La sala ubicada en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, ha ayudado ha redistribuir la carga asistencial de atención renal en Panamá.
La sala ubicada en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, ha ayudado ha redistribuir la carga asistencial de atención renal en Panamá.

La CSS estima que alrededor de 150.000 personas presentan algún grado de afectación en la función renal, situando este padecimiento entre las prioridades del sistema sanitario.

La tendencia acompaña el fenómeno mundial descrito por la Organización Mundial de la Salud, que calcula que uno de cada diez adultos vive con esta condición.

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Actualmente, más de 3.000 pacientes reciben tratamiento de diálisis a través del sector público panameño, según cifras oficiales.

Aproximadamente 250 personas permanecen en lista de espera para un trasplante renal, condicionando la demanda de terapias sustitutivas y la presión sobre los recursos hospitalarios.

El traslado de los pacientes seleccionados fue organizado por el equipo de Trabajo Social y ahora estos beneficiarios acuden en dos turnos diarios, a las 6:00 y a las 11:00 horas, lo que permite una gestión más eficiente de los recursos y una mejor distribución del personal sanitario.

Actualmente, más de 3.000 pacientes reciben tratamiento de diálisis a través del sector público panameño, según cifras oficiales.
Actualmente, más de 3.000 pacientes reciben tratamiento de diálisis a través del sector público panameño, según cifras oficiales.

La apertura de la sala Metro 3 no solo incrementa la capacidad operativa de la red, sino que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar la gestión hospitalaria.

La CSS informó que la remodelación formó parte de un plan institucional de adecuaciones en varias unidades de hemodiálisis, bajo el compromiso de fortalecer la cobertura y calidad de los servicios dialíticos.

Según datos actualizados de la entidad, 2.857 personas están bajo terapia sustitutiva renal, de las cuales 2.366 reciben hemodiálisis y 491 optan por diálisis peritoneal.

El registro representa un aumento de 3,9 % en comparación con el año anterior, lo que refleja el crecimiento sostenido de la demanda y el desafío para la infraestructura sanitaria.

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid continúa como la instalación con mayor volumen, atendiendo a 368 pacientes hasta julio de este año.

Sala de hemodiálisis moderna. Varios pacientes en sillas reclinables conectados a máquinas, atendidos por enfermeras. Grandes ventanales con vista a la ciudad.
Un estudio demuestra que personalizar las dosis de diálisis aumenta la supervivencia de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la entidad planea la apertura progresiva de nuevas unidades en distintas regiones con el objetivo de acercar la atención a los afectados y responder de forma más ágil al avance de la ERC.

La detección temprana de la ERC constituye uno de los mayores retos para el sistema de salud panameño. La enfermedad suele evolucionar de manera silenciosa y, en muchos casos, los síntomas —como hinchazón, fatiga, cambios urinarios o trastornos del sueño— aparecen cuando el daño renal ya es considerable.

Factores como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares están identificados por la Organización Panamericana de la Salud como los principales riesgos asociados.

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