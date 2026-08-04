El Buenos Aires Challenger se prepara para una nueva edición: fecha, sede y todo lo que hay que saber

El certamen se disputará del 21 al 27 de septiembre

Guardar

El Buenos Aires Challenger ya tiene fecha para su undécima edición. El tradicional torneo del circuito ATP Challenger volverá a disputarse en el Racket Club de Palermo entre el 20 y el 27 de septiembre, una semana en la que, una vez más, las principales promesas del tenis sudamericano buscarán dar un paso decisivo hacia el circuito mayor.

A lo largo de los años, el certamen se consolidó como una de las paradas más importantes del calendario Challenger en la región y como un escenario ideal para que muchos jugadores inicien su proyección hacia el Top 100 del ranking ATP. Entre quienes levantaron el trofeo en Palermo figuran nombres como Sebastián Báez, Mariano Navone y Román Burruchaga, último campeón.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el certamen sucederá a la serie de Copa Davis en la que Argentina enfrentará a Turquía, en Neuquén, el 19 y 20 de septiembre, por el Grupo Mundial I.

“Para nosotros organizar el Buenos Aires Challenger es algo increíble. Sentimos que el torneo ya está instalado en el corazón de los fanáticos y, por eso, siempre tenemos una respuesta espectacular del público”, destacó Gabriela Larrosa, directora del torneo, que otorga 75 puntos al ganador.

PUBLICIDAD

El crecimiento de la fecha también quedó reflejado en la convocatoria de las últimas temporadas. Tanto en 2024 como en 2025, las entradas se agotaron desde la jornada de octavos de final hasta la definición del domingo, una demanda que llevó a la organización -a cargo de la empresa Torneos- a modificar el sistema de comercialización.

Por ese motivo, desde este lunes comenzó una preventa por etapas, con valores promocionales disponibles hasta el 16 de agosto a través de Ticketek. El objetivo es premiar a quienes adquieran sus localidades con anticipación mediante precios más accesibles.

PUBLICIDAD

Más allá del nivel deportivo, el Buenos Aires Challenger volvió a diferenciarse en los últimos años por ofrecer una experiencia que trasciende los partidos. El Racket Club contará nuevamente con propuestas gastronómicas, espacios de recreación, degustaciones y actividades organizadas por los sponsors para acompañar toda la semana de competencia.

Román Burruchaga levantó el trofeo en la edición pasada

La lista definitiva de jugadores se conocerá en las próximas semanas, una vez que cierre el período de inscripción. Sin embargo, como ocurre habitualmente, se espera una fuerte presencia de tenistas argentinos y sudamericanos. Una de las fijas es Andrea Collarini, único jugador que disputó las diez ediciones anteriores del torneo.

PUBLICIDAD

Desde su nacimiento en 2015, cuando el británico Kyle Edmund derrotó a Carlos Berlocq en la primera final, el Buenos Aires Challenger se convirtió en una plataforma de crecimiento para varias generaciones de tenistas de la región. De las diez ediciones disputadas, siete quedaron en manos de jugadores argentinos, una muestra del protagonismo nacional en un torneo que ya forma parte del calendario tradicional del tenis sudamericano.

En sus comienzos, el certamen tuvo como director a Mariano Ink, quien se mantuvo en ese rol durante las ocho primeras ediciones. En 2017, cuando Nicolás Kicker se llevó el título, Torneos se hizo cargo de la puesta y organización del Challenger.

PUBLICIDAD

Más de una década después de su primera edición, el certamen volverá a reunir en Palermo a figuras consolidadas y jóvenes promesas con un mismo objetivo: sumar puntos, confianza y dar otro paso hacia el circuito ATP. Mientras tanto, el público ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados de la primavera tenística argentina.

Francisco Comesaña fue campeón en 2024

Todos los campeones del Buenos Aires Challenger

2025: Román Burruchaga a Álex Barrena, por 7-6 (4) y 6-3

2024: Francisco Comesaña a Federico Coria, por 1-6, 7-6 (7) y 6-4

2023: Mariano Navone a Federico Coria, por 2-6, 6-3 y 6-4

2022: Juan Manuel Cerúndolo a Camilo Ugo Carabelli, por 6-4, 2-6 y 7-5

2021: Sebastián Báez a Thiago Monteiro (BRA), por 6-4 y 6-0

2020: No se disputó por la pandemia de coronavirus

2019: Sumit Nagal (IND) a Facundo Bagnis, por 6-4 y 6-2

2018: Pablo Andújar (ESP) a Pedro Cachín, por 6-3 y 6-1

2017: Nicolás Kicker a Horacio Zeballos, por 6-7 (5), 6-0 y 7-5

2016: Renzo Olivo a Leonardo Mayer, por 2-6, 7-6 (3) y 7-6 (3)

2015: Kyle Edmund (GBR) a Carlos Berlocq, por 6-0 y 6-4