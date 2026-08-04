Fue bicampeón con Boca Juniors, disputó dos mundiales con Uruguay y anunció su retiro del fútbol a los 37 años: el emotivo video

Con la indumentaria de Nacional de Uruguay, el ex futbolista de Boca Juniors comunicó su decisión

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Nicolás Lodeiro le puso fin a su carrera profesional este martes, a los 37 años, tras comunicárselo a sus compañeros y al cuerpo técnico de Nacional de Montevideo, el club donde nació futbolísticamente y donde eligió dar el último paso. La decisión, que tomó por sorpresa al entorno del club, fue recientemente oficializada públicamente por el propio jugador con un video que dio a conocer el elenco uruguayo.

Fue un emotivo mensaje dirigido a la hinchada de Nacional, el club donde comenzó su carrera a los 12 años, llegado desde Paysandú, y donde decidió cerrar su trayectoria. En su discurso, el volante reconoció que el momento era esperado pero no deseado, y destacó que la institución del Parque Central fue determinante en su formación como persona y como futbolista. “Llegué al club con doce años. Maduré, crecí, aprendí, caí, me levanté”, afirmó.

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Lodeiro agradeció a todos los cuerpos técnicos que tuvo desde las divisiones juveniles, a sus compañeros y al personal que trabaja en el club sin exposición pública: utileros, fisioterapeutas, cocineros y funcionarios en general. También extendió su reconocimiento a los clubes por los que pasó a lo largo de su carrera: Ajax, Botafogo, Corinthians, Boca Juniors, Seattle Sounders, Houston Dynamo y Orlando City.

Reservó un lugar especial para la selección uruguaya, con la que disputó un Mundial y conquistó títulos, y calificó esa experiencia como una de las más valiosas de su vida deportiva.

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El jugador subrayó que se retira feliz y orgulloso del camino recorrido, con la sensación de haber cumplido todos sus sueños. Anunció que a partir de ahora estará del otro lado del tejido, como hincha, apoyando a las nuevas generaciones y alentando al equipo junto a su familia.

El delantero de Nacional de Uruguay Nicolás Lodeiro anunció su retiro del fútbol a los 37 años (Crédito: Tenfield/Trome)

El anuncio interno se produjo en un momento adverso para el Tricolor desde lo deportivo, y antes del inicio del Torneo Clausura, con varios meses por delante hasta el cierre de la temporada. Lodeiro había regresado a Nacional a mediados de 2025 para cerrar su carrera donde todo comenzó, y en esa segunda etapa disputó 38 partidos, con 22 victorias. Pocos meses después de su regreso, el equipo venció a Peñarol en el Gran Parque Central y se coronó campeón del Campeonato Uruguayo. Con el paso de los meses, el mediocampista fue perdiendo protagonismo y alternó titularidades con apariciones desde el banco de suplentes.

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Nacido en Paysandú en marzo de 1989, Lodeiro debutó en Nacional en julio de 2007, en un amistoso ante el argentino Estudiantes. En esa primera etapa disputó 79 partidos, marcó 19 goles y levantó el Campeonato Uruguayo 2008/2009. Su rendimiento le abrió la puerta de Europa: fichó por el Ajax neerlandés, donde fue compañero de Luis Suárez y ganó la Eredivisie en dos ocasiones y la Copa de Países Bajos en una.

Tras su paso por los brasileños Botafogo y Corinthians, llegó a Boca Juniors, donde dejó una huella que los hinchas del Xeneize aún recuerdan. Con la camiseta azul y oro, Lodeiro ganó el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año. Pero el momento que lo inmortalizó en la memoria boquense fue un gol ante River Plate en el estadio Monumental: un tanto que le dio la victoria a Boca 1-0 en el Superclásico y que quedó grabado como uno de los episodios más festejados por los seguidores del club de la Ribera. El pase siguiente lo llevó a la MLS, luego de que Boca quedara eliminado de la Copa Libertadores 2016.

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Nicolás Lodeiro, ex jugador de Boca Juniors (NA)

En Seattle Sounders, Lodeiro encontró su mejor versión en el fútbol norteamericano. Se consagró dos veces en la Conferencia Oeste, ganó dos MLS Cup y una Liga de Campeones de la Concacaf, y se convirtió en una de las figuras de la liga estadounidense. Más tarde, pasó por Orlando City antes de emprender el regreso a Uruguay.

La trayectoria internacional de Lodeiro también tuvo un capítulo destacado con la camiseta de la selección de Uruguay. Disputó 60 partidos con la Celeste y marcó cinco goles. Fue mundialista en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, participó en cuatro ediciones de la Copa América y levantó el título continental en la edición disputada en Argentina en 2011, donde fue titular en un encuentro y entró desde el banco en otros dos. Antes, había integrado la selección sub-20 que disputó el Mundial de Turquía 2009 y el plantel convocado por Óscar Washington Tabárez para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

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